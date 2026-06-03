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De ce continuă Putin să finanțeze războiul. „Are probabil o percepție falsă asupra situației de pe front” (ISW)

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Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin continuă să mențină niveluri ridicate de finanțare pentru războiul împotriva Ucrainei, în ciuda presiunii crescânde din partea economiștilor ruși, care avertizează asupra epuizării economiei, relatează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii notează că Putin probabil refuză să reducă cheltuielile pentru apărare deoarece crede că Rusia este capabilă să obțină victoria pe front.

„Se pare că Putin rezistă presiunilor de a reduce cheltuielile pentru apărare și de a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, în ciuda avertismentelor din partea oficialilor economici cu privire la presiunea nesustenabilă asupra economiei”, se arată în raportul ISW, citat de Unian.

Analiștii subliniază că o astfel de decizie a Kremlinului s-ar putea datora unei evaluări distorsionate a situației de pe front.

„Putin are probabil o percepție falsă asupra situației de pe front, modelată de declarațiile exagerate ale comandamentului militar rus”, notează analiștii ISW.

În același timp, raportul subliniază că reducerea cheltuielilor militare ar putea crea riscuri pentru unitățile rusești de pe front, în special pe fondul contraatacurilor ucrainene.

Analiștii adaugă că strategia actuală a Kremlinului ar putea epuiza și mai mult economia rusă, care se află deja sub o presiune semnificativă din cauza sancțiunilor și a războiului.

Bloomberg a relatat anterior că economia rusă resimte din ce în ce mai mult presiunea războiului împotriva Ucrainei. Creșterea economică aproape a stagnat, iar deficitul bugetar se adâncește pe fondul creșterii cheltuielilor militare.

Consecințele economice ale războiului încep treptat să acționeze împotriva liderului de la Kremlin, dar acesta nu intenționează să se oprească, mai scrie publicația menționată.

Bloomberg a menționat, de asemenea, că oficialii ruși îl avertizează din ce în ce mai mult pe Putincă Rusia nu își mai poate permite costurile unui război cu Ucraina. Acesta este un semn serios al diviziunilor interne din Kremlin.

Editor : B.P.

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