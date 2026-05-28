De ce deține Libanul cheia păcii dintre Israel și Iran

La fel ca mulți oameni din Liban, luni, Lilian Hawila, în vârstă de 29 de ani, urmărea un cont de social media administrat de armata israeliană, care transmite avertismente cu privire la următoarele ținte ale bombardamentelor. Când a apărut un mesaj care spunea că al-Maashouq din Tir va fi lovit, s-a simțit ușurată. Era la o distanță sigură de casa în care stătea în orașul portuar din sudul Libanului. Sau așa credea, scrie The Times într-un reportaj despre ce se întâmplă în țara din Orientul Mijlociu, prinsă între interesele Hezbollahului susținut de Iran și Israel.

„Dar apoi am verificat harta pe care au postat-o, care arăta clădirea pe care urmau să o bombardeze, și mi-am dat seama că greșiseră numele zonei. Era chiar lângă casa în care stăteam”, a spus ea. A scăpat chiar înainte ca o rachetă să distrugă clădirea alăturată, unul dintre cele aproximativ șapte atacuri asupra orașului Tir de luni. „Am fugit ca o nebună — a fost atât de aproape.”

Atacurile au făcut parte din cele 100 lansate împotriva Libanului luni — despre care Israelul a spus că au vizat Hezbollah — în timp ce guvernele israelian și libanez se pregătesc pentru discuții la Washington pe 2 și 3 iunie pentru a încerca să pună capăt ostilităților.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a declarat în timp ce rachetele erau lansate: „Ne vom intensifica loviturile, ne vom spori puterea de foc și îi vom zdrobi.”

Israelul a continuat marți cu alte 120 de lovituri în Liban, conform relatărilor.

Printre ținte s-a numărat Mashghara, un sat din Valea Bekaa, unde 12 persoane au fost ucise peste noapte. Cifrele guvernului libanez nu fac diferența între combatanți și civili.

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că 31 de persoane, inclusiv patru copii și trei femei, au fost ucise, iar 40 de persoane au fost rănite în urma atacurilor israeliene asupra sudului Libanului de marți.

De când gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului pe 2 martie, ca răspuns la atacul israelian asupra Teheranului, 3.185 de persoane au murit în Liban în urma bombardamentelor aeriene israeliene și a invaziei terestre care a urmărit crearea unei „zone tampon” de 8–10 km la granița dintre Israel și Liban.

În interiorul zonei, Israelul a distrus sate întregi. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au continuat, de asemenea, să lovească orașe, precum Tir, care se află în afara acesteia, acțiune despre care Israelul afirmă că are scopul de a neutraliza luptătorii și infrastructura Hezbollah.

Marți, Israelul a cerut locuitorilor orașului Nabatieh din sud, care se află în afara zonei tampon așa cum a fost definită, să se evacueze.

Iranul a declarat că dorește ca un acord de pace în Liban să facă parte din negocierile sale mai ample cu SUA pentru a pune capăt războiului și a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Libanul riscă să devină un teatru secundar neglijat, dar din ce în ce mai mortal, pe măsură ce ambele părți ignoră armistițiile negociate de SUA.

Luni, Hezbollah, care este desemnată organizație teroristă în mare parte a Occidentului, a declarat că a lovit trei cazărmi și un post militar în nordul Israelului.

Israelul a declarat că nu se va retrage decât dacă Hezbollah se dezarmează, iar Hezbollah a declarat că nu va înceta să atace pozițiile israeliene până când Israelul nu se retrage. Rezultatul a fost o situație de impas.

„Israelul nu și-a atins obiectivul de a distruge Hezbollah, nu a asigurat siguranța nordului Israelului și nu a securizat zona tampon unde soldații și tancurile sale sunt atacate”, a declarat Hassan Jouni, fost șef adjunct al statului major pentru operațiuni în armata libaneză.

Israelul susține că ofensiva sa a redus considerabil capacitatea Hezbollahului de a lansa atacuri cu rachete transfrontaliere.

Hezbollahul a revendicat 23 de victime israeliene din martie și folosește cu succes drone încărcate cu explozivi, conectate la operatorii lor prin cablu de fibră optică, în loc de transmisie wireless, ceea ce înseamnă că Israelul nu le poate bruia. Astfel de drone au fost deja folosite cu efecte devastatoare de ambele părți în războiul din Ucraina.

Mounir Shehadeh, general de brigadă în rezervă al armatei libaneze, a declarat: „Dronele au creat o adevărată confuzie în cadrul establishmentului militar israelian, deoarece o mare parte din doctrina defensivă a Israelului se bazează pe superioritatea electronică și pe capacitățile de bruiaj.

„Aceasta este o problemă extrem de sensibilă pentru mentalitatea de securitate israeliană, deoarece, din punct de vedere istoric, conceptul de descurajare al Israelului s-a bazat pe rezultate rapide și decisive și pe prevenirea transformării fronturilor în războaie de uzură prelungite.”

Presa israeliană a relatat marți că trupele IDF lansau operațiuni terestre în afara zonei tampon pentru a reduce amenințarea dronelor. Soldaților li s-a ordonat, de asemenea, să evite adunările în număr mare.

Jouni a spus că Israelul răspundea, de asemenea, la impas prin lovituri repetate asupra unor orașe precum Tir. „IDF așteaptă permisiunea SUA pentru a începe din nou bombardarea suburbiilor Beirutului”, a spus el.

Mii de oameni au părăsit suburbiile sudice ale Beirutului în martie, în urma ordinelor de evacuare israeliene, pe măsură ce Israelul bombarda aproape zilnic presupuse avanposturi ale Hezbollahului, dar mulți locuitori s-au întors de atunci la casele lor. Săptămâna aceasta, ministrul de finanțe israelian de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a declarat: „Pentru fiecare atac cu drone explozive [asupra Israelului], zece clădiri trebuie să cadă în Beirut.”

În Tir, a spus Hawila, atacurile la care a asistat nu păreau să fie atent calibrate pentru a distruge ținte ale Hezbollahului. „Când țintesc Hezbollahul, nu dau avertismente”, a spus ea. „Luni, în Tir, se pare că au pus în aplicare amenințarea de a distruge zece clădiri. Este doar pentru a ne teroriza, pentru a goli Tirul și a forța o evacuare completă.”

Israelul a ucis, de asemenea, 124 de medici și personal de prim ajutor în Liban, folosind adesea atacuri de tip „double-tap”, în care o țintă este lovită, iar un al doilea atac este lansat în momentul sosirii ambulanțelor.

Michael Young, analist la Centrul Malcolm H Kerr Carnegie pentru Orientul Mijlociu din Beirut, a declarat că Israelul va participa la discuțiile cu SUA din 2 iunie, chiar dacă nu dorește să fie împins către un armistițiu permanent. „Vor încerca să saboteze orice acord, în timp ce Hezbollah așteaptă un semnal din partea Iranului, care, la rândul său, depinde de modul în care decurg negocierile Iranului cu SUA”, a spus el.

Khaled Hamadi, un general în rezervă al armatei libaneze, a declarat: „Hezbollah ar fi putut pierde teritoriu în Liban pe măsură ce Israelul avansează, dar Iranul vrea ca acesta să continue lupta. Iranul vrea ca Libanul să fie pe masa negocierilor sale cu SUA.”

Chiar dacă Libanul face parte dintr-un acord de pace între SUA și Iran, poporul libanez va fi precaut. Potrivit Pakistanului, care a ajutat la negocierea acordului, armistițiul convenit pe 8 aprilie acoperea Libanul. Israelul, însă, a negat acest lucru și a lansat 100 de atacuri în câteva minute, ucigând 357 de persoane, un eveniment cunoscut în Liban sub numele de Miercurea Neagră.

Young a spus că acum depinde mult de cât de puternică va fi poziția Iranului dacă și când se va ajunge la un acord cu SUA.

„Dacă Iranul iese mai puternic din confruntarea cu SUA, Hezbollah se va simți revigorat. Va avea multe de rezolvat, începând cu ce să le spună libanezilor ale căror sate au fost distruse, dar vor putea spune că au rezistat și vor putea revendica victoria.”

Editor : B.E.