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De ce devine internetul o țintă strategică pentru Rusia în Ucraina și ce riscuri apar pentru civili

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Rusia atacă centre de date din Ucraina. Foto Andrii Sîbiha X
Rusia atacă centre de date din Ucraina. Foto: Andrii Sîbiha/ X
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În ultimele două zile, atacurile rusești au lovit mai multe centre de date și furnizori de internet din Kiev, întrerupând serviciul pentru aproximativ 100.000 de gospodării, pe măsură ce Moscova își extinde atacurile asupra infrastructurii de internet a Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Ministerul Transformării Digitale din Ucraina a declarat că aproximativ 100.000 de gospodării din Kiev și din regiunea Kiev au întâmpinat probleme cu internetul în urma atacului cu drone din 23 septembrie, în timp ce specialiștii lucrau pentru a evalua pagubele și a restabili un serviciu stabil.

„Acesta este începutul unei faze în care, începând din septembrie, au început să o distrugă sistematic”, a declarat Anatolii Frolenkov, reprezentant al punctului de schimb de trafic internet 1-IX, pentru Kyiv Independent.

Frolenkov a adăugat că atacurile asupra infrastructurii de comunicații a Ucrainei nu sunt o noutate, menționând atacurile anterioare asupra rețelelor energetice și de telecomunicații. Totuși, recenta escaladare a atacurilor asupra centrelor de date și a nodurilor de comunicații marchează o schimbare în ceea ce privește intensitatea, a spus el.

Mai mulți furnizori au raportat daune directe aduse infrastructurii lor. UTELS a raportat daune la un centru de date din Kiev care găzduia echipamentul său principal, rămânând fără alimentare cu energie electrică, în timp ce Pavutyna a declarat că unul dintre centrele sale de date a fost lovit, provocând întreruperi pentru unii clienți.

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Crazy Network a declarat că un atac a avariat un nod central de schimb de trafic internet din Kiev, întrerupând serviciile de internet și telefonie în capitală, precum și în regiunile Vinniția și Hmelnițkii.

Întreruperea a continuat până pe 24 septembrie. Furnizorul cu sediul în Kiev, Etherlink, a declarat că un atac i-a avariat nodul principal de rețea, lăsând unii clienți fără conexiune și forțând compania să-și relocheze nucleul rețelei.

Alte companii au raportat pierderi și mai mari. Furnizorul de servicii de găzduire MiroHost a declarat că centrul de date din Ucraina care găzduia infrastructura sa a fost distrus în urma atacului, a declarat fondatorul companiei, Oleksandr Olșanski, pentru dev.ua. Aproximativ 90-95% dintre clienții MiroHost utilizează infrastructură în afara Ucrainei și nu au fost afectați, a adăugat acesta.

CityHost a declarat, de asemenea, că echipamentele pe care le depozita într-un centru de date din Kiev au fost distruse, ceea ce a dus la întreruperea unora dintre serviciile sale.

Ministerul Apărării al Rusiei și-a asumat în mod explicit responsabilitatea pentru atacurile asupra a două centre de date din Kiev din 23 septembrie, New-Telco și United DC. Moscova a susținut că New-Telco gestiona traficul de internet pentru Ministerul Apărării al Ucrainei și că United DC furniza servicii de comunicații și de procesare a datelor pentru agențiile de securitate ucrainene.

Aceste afirmații privind utilizarea militară a facilităților nu au putut fi verificate independent.

„Rusia a vizat marile centre de date ucrainene, încercând să perturbe fluxul de informații. Alerte rapide privind amenințările cu rachete și drone sunt esențiale - ele salvează vieți”, a declarat Andrii Sîbiha. „Aceasta este o infrastructură civilă critică care asigură accesul oamenilor la informații vitale. Nu este o țintă militară. Este esențială pentru menținerea funcționării vieții de zi cu zi.”

While #UNGA81 is focusing on peace efforts and diplomacy to end the war, Ukraine is once again under heavy Russian attack. Two people have been killed and more than 40 injured in brutal Russian strikes throughout the night and morning.

Russia has targeted major Ukrainian data… pic.twitter.com/GvZlrb1Hcu

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 23, 2026

„Deoarece Rusia nu își atinge obiectivele pe câmpul de luptă, caută noi modalități de a destabiliza viața în Ucraina și de a teroriza civilii”, a adăugat el.

Cele mai recente atacuri vin în urma unor avarii anterioare suferite de infrastructura de telecomunicații din Kiev. Un centru de date important a fost avariat într-un atac rusesc din 2 iulie, provocând întreruperi pentru mai mulți furnizori, în timp ce infrastructura aparținând operatorului de telefonie mobilă Kyivstar a fost avariată în urma unor atacuri separate din septembrie.

În ciuda avariilor recente, Frolenkov a afirmat că ar fi extrem de dificil să se întrerupă accesul la internet pe întreg teritoriul Ucrainei.

Furnizorii pot limita impactul atacurilor individuale prin duplicarea echipamentelor de rețea, menținerea unor rute de comunicații de rezervă și distribuirea infrastructurii în diferite locații, inclusiv în afara Ucrainei, a spus el.

 

Editor : M.C

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