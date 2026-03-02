De ce Donald Trump a riscat atacând Iranul. „Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul din Iran fără un plan, oricât de imperfect”

O lungă listă de președinți americani au eșuat în Orientul Mijlociu. În ciuda eforturilor lor, în dimineața zilei de 28 februarie, Donald Trump a lovit Iranul cu valuri succesive de rachete și bombe, scrie The Economist.

După cum știe toată lumea – inclusiv Pentagonul și membrii administrației sale – rezultatul războiului este extrem de incert. Atacurile, întreprinse împreună cu Israelul, ar putea duce la formarea unui nou guvern iranian dispus să facă pace, dar ar putea duce și la haos și la noi vărsări de sânge. Indiferent de asta, Donald Trump a acceptat cu entuziasm pariul.

Prezentând motivele atacului la scurt timp după începerea loviturilor, președintele părea să vrea totul. El a avertizat că nu va tolera amenințarea reprezentată de rachetele balistice iraniene. A promis că va pune capăt programului nuclear al Iranului. Și a chemat poporul iranian să se ridice și forțele de securitate să se întoarcă împotriva regimului. În câteva ore, Trump a putut confirma moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Israelul a dat publicității știrea uciderii unor înalți oficiali militari și politici iranieni.

În ciuda acestui succes inițial uimitor în decapitarea regimului, există toate șansele ca Donald Trump să nu obțină ceea ce dorește. Pe termen scurt, Iranul ar putea provoca devastări în regiune, continuând să folosească numeroasele rachete rămase pentru a lovi orașe din Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, a căror prosperitate depinde de siguranță. Regimul ar putea, de asemenea, să lovească o bază sau o navă, ucigând un număr mare de americani în uniformă – vestea morții a trei soldați americani duminică a sugerat acest pericol. Prin distrugerea câmpurilor petroliere sau blocarea tancurilor petroliere care trec prin Strâmtoarea Hormuz, ar putea determina creșterea prețului petrolului la 100 de dolari sau mai mult.

Sânge proaspăt

Pe termen lung, atacurile ar putea eșua și într-un mod mai fundamental. Regimul iranian se pregătește de mult timp pentru succesiunea lui Khamenei, un om în vârstă și bolnav. Pentru moment, puterea se află în mâinile unui triumvirat. În timp, el ar putea fi înlocuit de cineva care probabil a fost implicat în uciderea a mii de iranieni în protestele antiguvernamentale din ianuarie. Cu sânge proaspăt pe mâini, noul conducător ar putea fi la fel de dur și crud ca predecesorul său. El ar putea continua să stocheze rachete balistice, știind că ar fi greu să justifice un alt război doar pentru acest motiv. În loc să renunțe la îmbogățirea nucleară în schimbul ridicării sancțiunilor, el ar putea concluziona că, la fel ca Coreea de Nord, Iranul are nevoie de o bombă pentru a fi ferit de atacuri.

Sau poate că Iranul va cădea în haos și război civil, care ar putea să se extindă dincolo de granițele sale. „În acest caz, cine știe unde ar putea ajunge rezervele sale de uraniu îmbogățit”, comentează The Economist.

Donald Trump înțelege cu siguranță toate aceste lucruri. Susținătorii săi tind să fie împotriva războiului, în special în Orientul Mijlociu. Chiar dacă creșterea prețului petrolului este modestă, aceasta ar putea irita alegătorii MAGA pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Nu era necesar să atace Iranul. În schimb, ar fi putut afirma că negocierile nucleare de la Geneva de săptămâna trecută înregistrau progrese și ar fi putut câștiga timp. Deci, de ce a considerat că merită să-și asume acest risc?

De ce a riscat Trump

Un motiv ar putea fi acela de a-i eclipsa pe acei numeroși președinți, fiind cel care a reglat conturile cu Iranul. Timp de luni de zile, aliații care au îndemnat la prudență, precum conducătorii din Golf, au concurat pentru atenția lui Trump cu liderii dornici de atacuri, în special în Israel. Dacă anumite grupări i-au spus lui Trump că ar putea intra în istorie reglând conturile cu Iranul, strategia a funcționat. În discursul său de opt minute de sâmbătă, Donald Trump le-a reamintit americanilor umilința pe care țara lor a îndurat-o în 1979, când compatrioții lor au fost ținuți ostatici în ambasada lor din Teheran timp de 444 de zile. Relațiile irano-americane nu și-au revenit niciodată.

Un alt motiv ar putea fi oportunitatea de a trata cu Iranul în timp ce acesta era slab. Anul trecut, sistemele de apărare aeriană ale țării au fost degradate, lăsând cerul deschis incursiunilor. Războiul de douăsprezece zile din iunie a epuizat, de asemenea, conducerea militară și civilă. În protestele din ianuarie, regimul a pierdut încrederea poporului său mai profund decât în orice alt moment de la revoluție. Încurajat de Israel, care a atacat cu succes Hezbollah în Liban și forțele pro-iraniene în Siria, poate că Trump a decis că nu va avea niciodată un moment mai bun pentru a acționa, comentează The Economist.

În acest sens, Iranul se încadrează într-un model nou și amplu în care America își afirmă puterea. Adesea, Trump a folosit tarife și sancțiuni pentru a supune guvernele voinței sale. Dar el este, de asemenea, din ce în ce mai pregătit – chiar dornic – să folosească forța militară. Atacurile de sâmbătă au avut loc la doar opt săptămâni după un raid american în Venezuela. Cuba se află sub o presiune imensă pentru a se alinia guvernului de la Washington. În fiecare caz, Donald Trump folosește forța împotriva dușmanilor care au primit cu brațele deschise China și Rusia.

V-ați fi așteptat ca America să păstreze status quo-ul în afacerile globale, care i-a fost de folos de la sfârșitul războiului rece. În schimb, Trump se îndreaptă cu viteză spre viitor, încălcând cu bucurie legile și normele internaționale care i-au constrâns pe predecesorii săi. Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul din Iran fără un plan, oricât de imperfect, privind ceea ce ar urma să-l înlocuiască. În Afganistan și Irak, George W. Bush a încercat să instaureze democrația. În Venezuela, în schimb, Trump a înlăturat un dictator și a lăsat la conducere brutalii săi co-opresori.

Dar aceasta este o lume nouă, în care președintele SUA a renunțat la promovarea valorilor americane în favoarea acumulării puterii americane. Este un loc violent, în care distrugerea unei țări este permisă, indiferent de consecințe, atâta timp cât liderii înțeleg că trebuie să se supună forței americane.

Nu subestimați puterea de descurajare a atacurilor masive din Iran, indiferent de ce se va întâmpla în continuare. Mesajul nu va fi pierdut pentru China, care a stat deoparte în timp ce America și Israelul au refăcut Orientul Mijlociu. Este o abordare care va realiza uneori lauda lui Trump de a aduce „pacea prin forță”. Dar când singurul principiu organizatoric este puterea americană, strategia lui Trump ar putea provoca și o spirală de anarhie și violență. Conflictele se pot multiplica. Guvernul de la Washington s-ar putea să nu aibă dorința – sau capacitatea – de a le controla.

„Speranța este încă că iranienii vor ieși din această campanie mai liberi și mai prosperi. Dar dacă mizeria lor continuă, nu vă așteptați ca Donald Trump să intervină. Principala sa misiune este aproape îndeplinită”, conchide The Economist.

