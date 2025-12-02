De ce este noiembrie blestemată pentru Ucraina. Datele analiștilor militari arată o realitate dură

Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai mare avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

Trupele ruse au ocupat în noiembrie 2025 încă 701 de kilometri pătraţi de teritoriu în Ucraina, al doilea cel mai mare avans după cel din noiembrie 2024, când au ocupat 725 de kilometri pătraţi.

Armata rusă ocupă în prezent 19,3% din teritoriul Ucrainei, iar de la începutul anului în curs a ocupat circa 5.400 de kilometri pătraţi, cu aproape 2.000 de kilometri pătraţi mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele ISW, consultate de AFP, potrivit Agerpres.

Totuşi, înaintarea trupelor ruse a continuat să încetinească în noiembrie în provincia estică Doneţk, unde ocupă circa 81% din teritoriu şi încearcă să finalizeze cucerirea oraşului Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană şi care este epicentrul luptelor.

În schimb, armata rusă a înregistrat cele mai mari progrese în noiembrie în regiunea sud-estică Zaporojie, unde a ocupat încă 272 de kilometri pătraţi, la fel de mult ca în cele patru luni anterioare la un loc, reuşind de asemenea să captureze circa 200 de kilometri pătraţi în regiunea central-estică Dnipropetrovsk, unde trupele ruse nu pătrunseseră deloc de la începutul războiului şi acum au extins acolo linia frontului.

Cerințele lui Putin

Războiul început în februarie 2022 prin invazia rusă în Ucraina are în continuare caracterul unui conflict de uzură sângeros, în care ambele tabere suferă mari pierderi umane dificil de înlocuit, iar înaintarea progresivă a trupelor ruse este favorizată şi de superioritatea lor numerică.

Încurajat de această înaintare şi de situaţia tot mai dificilă a armatei ucrainene, preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns unui proiect de plan de pace propus de preşedintele american Donald Trump cu solicitarea să fie recunoscută internaţional suveranitatea rusă asupra Donbasului (provinciile Doneţk şi Lugansk, pe cea din urmă armata rusă controlând-o aproape complet) şi peninsulei Crimeea.

El a ameninţat Ucraina că, dacă nu-şi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, le va pierde oricum în urma luptelor.

