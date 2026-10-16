De ce eșuează ofensiva lui Trump împotriva traficului de cocaină (WSJ). În SUA și Europa, aceasta se ieftinește

Campania militară americană împotriva ambarcațiunilor suspectate că transportă cocaină a provocat pierderi rețelelor de trafic, dar nu a reușit să oprească fluxul global de droguri. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, traficanții și-au diversificat metodele de transport, în timp ce producția din Columbia continuă să atingă niveluri record, iar cocaina se vinde în SUA și Europa la prețuri tot mai scăzute.

Traficul internațional de cocaină continuă să prospere. Deși atacurile militare americane au distrus zeci de nave și au provocat pierderi financiare rețelelor criminale, traficanții au găsit rute și metode alternative pentru a-și transporta marfa.

În Columbia, principala țară producătoare de cocaină la nivel mondial, anchetatorii au observat o diversificare a metodelor de contrabandă.

În portul Buenaventura, de la Oceanul Pacific, scafandrii marinei columbiene descoperă tot mai frecvent dispozitive metalice pline cu cocaină, fixate pe coca navelor comerciale. În regiunea Amazonului, traficanții folosesc rețeaua extinsă de râuri pentru a deplasa transporturile spre est, în timp ce de-a lungul coastei Pacificului încearcă să evite supravegherea americană navigând aproape de țărm.

Oficiali din structurile de aplicare a legii de pe patru continente susțin că pe piețele din Statele Unite, Europa și chiar Australia continuă să ajungă cantități record de cocaină, care este mai ieftină și mai pură decât în ultimele decenii.

Peste 70 de ambarcațiuni distruse, dar traficul continuă

Administrația Trump a prezentat campania drept un succes în combaterea traficului de droguri. Potrivit oficialilor americani citați de WSJ, dronele și aeronavele militare ale SUA au distrus, în ultimele 13 luni, peste 70 de ambarcațiuni, provocând moartea a aproape 240 de membri ai echipajelor și privând grupările criminale de cocaină evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

În iunie, Trump a afirmat că transporturile de droguri pe mare au scăzut cu 97% și a spus că autoritățile încearcă să identifice navele care reușesc în continuare să treacă de controale.

Cu toate acestea, cercetătorii specializați în traficul de droguri și oficialii familiarizați cu operațiunea susțin că numeroase ambarcațiuni continuă să plece din Columbia, țară care produce aproximativ 70% din cocaina mondială, potrivit datelor prezentate în analiza WSJ.

„Ambarcațiunile continuă să plece. Pacificul este vast”, a declarat Ervyn Norza, fost investigator al poliției și cercetător al fenomenului la Universitatea Rosario din Bogotá.

Felipe Botero, cercetător în cadrul organizației Global Initiative Against Transnational Organized Crime, consideră că strategia americană pune accentul pe acțiuni militare vizibile, fără să perturbe în mod decisiv rețelele de crimă organizată.

Potrivit acestuia, traficanții și-au împărțit transporturile între containere comerciale, nave de marfă, bărci de pescuit și ambarcațiuni semisubmersibile. Guyana și Surinam au devenit, de asemenea, puncte de plecare pentru unele transporturi de cocaină, în timp ce Venezuela rămâne o zonă importantă pentru lansarea operațiunilor de trafic.

Laboratoarele clandestine produc anual peste 3.300 de tone de cocaină

În pofida operațiunilor militare și a măsurilor de interceptare, Columbia produce mai multă frunză de coca și mai multă cocaină procesată decât în orice alt moment al istoriei sale, potrivit cercetătorilor Organizației Națiunilor Unite citați de publicația americană.

Laboratoarele clandestine produc anual peste 3.300 de tone de cocaină, iar grupările armate implicate în traficul de droguri și-au aproape dublat efectivele în ultimii patru ani, ajungând la aproximativ 28.000 de membri, conform Fundației Ideas for Peace.

Noul președinte al Columbiei a promis măsuri ferme împotriva organizațiilor de trafic, inclusiv cooperare cu serviciile de informații americane pentru neutralizarea liderilor acestora. El a anunțat și intenția de a relua pulverizarea culturilor de coca cu erbicide, practică abandonată în 2015.

Totuși, dimensiunea producției și capacitatea grupărilor criminale de a-și adapta operațiunile fac dificilă reducerea rapidă a ofertei.

Cocaina se ieftinește în SUA și Europa

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale abundenței de droguri este scăderea prețurilor pe piețele de consum. În Miami, un kilogram de cocaină vândut angro costa în această vară aproximativ 16.500 de dolari, față de intervalul istoric de 22.000–25.000 de dolari.

În Europa, prețurile angro au coborât de la aproximativ 45.000 de dolari pe kilogram până la circa 16.000 de dolari în unele orașe. În același timp, puritatea produsului rămâne ridicată, ajungând uneori la 98% pe anumite piețe europene.

Potrivit specialiștilor citați de WSJ, oferta este atât de mare încât traficanții nu mai au aceeași nevoie să dilueze drogul cu alte substanțe pentru a-și extinde stocurile.

Ric Curtis, profesor la Colegiul John Jay de Justiție Penală din New York, care analizează toxicitatea drogurilor în cadrul unei organizații de reducere a riscurilor din cartierul South Bronx, afirmă că utilizatorii din oraș au în continuare acces constant la cocaină de calitate ridicată.

„Este cocaină adevărată. Sunt surprins”, a declarat el, subliniind că drogul este ieftin și disponibil pe scară largă.

În Europa, autoritățile se confruntă cu un aflux similar. Cocaina ajunge prin nave de containere, ambarcațiuni care pleacă din puncte de tranzit din Africa și nave semisubmersibile care traversează Atlanticul pentru a transfera încărcătura în apropierea Portugaliei sau Spaniei.

Laurent Lanier, analist principal în cadrul Agenției Uniunii Europene privind Drogurile, a avertizat că volumul transporturilor este atât de mare încât prețurile foarte mici pot atrage noi consumatori.

Franța, un exemplu al dificultății de a controla oferta

În Franța, autoritățile au confiscat 92 de tone de cocaină în 2025, un record și o creștere de 204% față de 2022, potrivit Observatorului francez pentru droguri și dependențe.

Traficanții au început să evite marile puncte de intrare, precum portul Le Havre, orientându-se către porturi mai mici. Alte transporturi ajung cu avioanele de linie, inclusiv din Guyana Franceză și din insulele franceze din Caraibe.

Abundența drogurilor a dus la scăderea prețurilor. În prezent, dealerii francezi vând plicuri mici de cocaină pentru aproximativ 11 dolari, iar prețul stradal pe gram a scăzut cu 37% în ultimul deceniu, potrivit economistei Yasmine Salhi.

O parte din cocaina introdusă în Franța este ulterior transportată peste granițe către alte piețe europene.

Traficanții exploatează limitele controalelor din porturi

În Buenaventura, principalul port columbian de la Pacific, poliția colaborează cu analiști din Bogotá pentru a identifica navele suspecte care se îndreaptă spre țări de tranzit precum Ecuador și Mexic.

Autoritățile folosesc scanere cu raze X, câini special antrenați și kituri pentru detectarea urmelor chimice. Traficanții încearcă să ascundă cocaina în cărbune, piei de animale, ciment sau pulpă de fructe, astfel încât drogurile să poată fi extrase după ce marfa ajunge în portul de destinație.

Cu toate acestea, capacitatea de verificare este limitată. Poliția inspectează doar aproximativ 10% dintre containere, iar fiecare dintre acestea poate transporta.