Pentru un om cu puține „cărți” în mână, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a folosit un joker surprinzător în persoana oligarhului rus Roman Abramovici. Liderul ucrainean a confirmat informațiile apărute în presa britanică, potrivit cărora s-a întâlnit cu fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea la sfârșitul lunii mai, la Kiev, unde magnatul rus s-a oferit să prezinte Kremlinului un raport privind perspectivele de pace, notează France24 într-o analiză.

Zelenski a declarat că Abramovici i-a transmis mesajul că rușii „vor să înțeleagă ce suntem dispuși să facem”. În schimb, i s-a cerut să-i transmită lui Putin că Zelenski este deschis la o întâlnire față în față „în orice moment”.

Moscova nu a negat existența unui canal diplomatic neoficial, fără a dezvălui însă identitatea intermediarului. Liderul de la Kremlin a declarat vineri că s-a întâlnit cu „unul dintre reprezentanții mediului nostru de afaceri”, precizând că acesta nu acționa în calitate oficială.

Abramovici – care își împarte acum timpul între Turcia și țările din Golf din cauza sancțiunilor impuse de Regatul Unit și de Uniunea Europeană ca urmare a legăturilor sale strânse cu Kremlinul – a refuzat să comenteze întâlnirea de la Kiev.

Jocul de echilibru al lui Abramovici

Fiind un produs al capitalismului dezlănțuit din epoca lui Boris Elțîn, Abramovici este probabil o alegere surprinzătoare în calitate de intermediar, având în vedere că Putin și-a construit inițial popularitatea pe imaginea unei rupturi radicale cu oligarhii extrem de bogați care alcătuiau cercul restrâns al lui Elțîn.

Însă acest multimilionar are o istorie îndelungată în calitate de intermediar încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei.

Abramovici a participat la primele runde de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, desfășurate în Turcia la sfârșitul lunii martie 2022, fiind prezentat ca mediator al contactelor dintre părțile beligerante. Mai târziu în același an, el a contribuit la încheierea unui acord care permitea Ucrainei să continue exportul de cereale.

De atunci, el a continuat să joace un rol de negociator în culise, intervenind în mai multe rânduri pentru a facilita schimburile de prizonieri. Conform unui reportaj al CNN, el a încercat chiar să obțină eliberarea disidentului de la Kremlin, Alexei Navalnîi, în 2024, în schimbul repatrierii mai multor prizonieri ruși.

De-a lungul anilor, oligarhul rus a reușit să câștige acceptarea ambelor părți implicate în conflict, „reușind să găsească un echilibru între legăturile sale istorice cu Kremlinul și încrederea pe care pare să o inspire autorităților ucrainene”, a declarat Elisabeth Schimpfossl, expertă în sociologia elitelor la Universitatea Aston și autoare a cărții „Rich Russians. From Oligarchs to Bourgeoisie”.

„Nu a făcut niciodată nimic care să-l facă să pară neloial în ochii Kremlinului”, a explicat Schimpfossl, subliniind că Abramovich este unul dintre puținii oligarhi care au acceptat să conducă o regiune – îndepărtata Ciukotka din Extremul Orient al Rusiei – la cererea lui Putin. De asemenea, a avut grijă să nu critice guvernul de la Moscova, inclusiv de la începutul războiului din Ucraina.

Această loialitate față de Kremlin nu pare să-l deranjeze pe Zelenski. De fapt, liderul ucrainean „i-a cerut (fostului președinte american) Joe Biden să nu-l includă pe Abramovici pe lista sancțiunilor americane – deși acesta figura deja pe cea europeană – tocmai pentru rolul de mediator pe care l-ar putea juca”, a adăugat Schimpfossl.

Dintre toți oligarhii ruși, Abramovici a fost perceput ca fiind cel mai acceptabil de către Kiev, în parte datorită imaginii sale occidentalizate – care nu se datorează exclusiv perioadei în care a fost proprietarul clubului Chelsea.

„Acest lucru se datorează în mare parte și fostei sale soții, Dasha Zhukova, care a inaugurat în 2008 Muzeul de Artă Contemporană Garage din Moscova, contribuind astfel la imaginea de rafinament cultural a cuplului în Occident”, a declarat Schimpfossl. Colecționara de artă și personalitatea mondenă ruso-americană, care s-a despărțit de Abramovici în 2017, face parte și din consiliul de administrație al prestigioasei gale Met din New York.

Faptul că omul de afaceri este acceptat de ambele părți nu înseamnă că va reuși acolo unde toți ceilalți au eșuat.

Putin a afirmat clar că nu vede „niciun rost” în a se întâlni față în față cu Zelenski, respingând scrisoarea deschisă a președintelui ucrainean prin care acesta propunea discuții directe. Acesta este exact mesajul pe care Abramovici trebuia să-l transmită liderului rus.

Influența reală a oligarhului la Moscova rămâne foarte limitată, a declarat Jenny Mathers, specialistă în studii de securitate ruse la Universitatea din Aberystwyth din Țara Galilor.

„Poate că îi este mai ușor decât altora să se facă auzit – iar acest lucru este deja semnificativ –, dar capacitatea oricărui oligarh de a-l face pe Putin să-și schimbe părerea cu privire la un subiect precum războiul este probabil foarte redusă”, a explicat ea, subliniind că Zelenski este, fără îndoială, conștient de aceste limite.

Pentru liderul ucrainean, jucarea „cărții Abramovici” ar putea avea mai mult de-a face cu eforturile de relații publice decât cu vreo speranță reală de a se înregistra un progres în negocierile de pace, a mai precizat Mathers.

„Este o modalitate de a demonstra lumii exterioare – și opiniei publice ruse – că Zelenski depune toate eforturile pentru a pune capăt războiului”, inclusiv prin a-și pune „speranțele” pentru pace în mâinile unui oligarh rus, a explicat ea.

Este, de asemenea, o ocazie de a propune un mediator cu un profil mai credibil decât cel propus de Putin în luna mai: Gerhard Schroder, fostul cancelar german, ale cărui legături de afaceri cu Moscova și părtinirea pro-rusă evidentă l-au lipsit de orice legitimitate în Occident, notează sursa citată.

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Editor : A.M.G.