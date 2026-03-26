De ce îl preferă Donald Trump pe „torționarul-șef” al lui Maduro la conducerea armatei venezuelene. „Reprezintă continuarea dictaturii”

Gustavo González López
În timp ce fostul ministru al apărării punea accent pe relațiile cu Rusia și Iran, Gonzalez, fostul șef al serviciilor de informații din Venezuela, ar avea o rețea extinsă de contacte în Statele Unite. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Americanii trebuie să își fi dat acordul ca el să obțină noua funcție" Ce se va întâmpla cu „spărgătorul de cranii", mult temutul ministru de interne al Venezuelei? „Ei elimină tot ceea ce Maduro a lăsat în urmă"

Timp de un deceniu, Gustavo González López a fost cel care a controlat rețelele de spionaj și temnițele de tortură ale Venezuelei. Acum, președintele interimar Delcy Rodriguez l-a numit pe generalul de 65 de ani în funcția de ministru al apărării și, cu toate că face parte din același regim brutal condus până nu demult de Nicolas Maduro, liderul venezuelean capturat de forțele americane la începutul anului, numirea sa este și pe placul administrației Trump, potrivit unei analize Financial Times.

Poliția secretă condusă de Gonzalez a devenit un instrument de represiune folosit deseori de Maduro. Membrii opoziției au dispărut, protestatarii au fost arestați, iar Gonzalez a fost sancționat de SUA, UE și Marea Britanie.

El „știa, participa și contribuia la comiterea unor infracțiuni și încălcări grave ale drepturilor omului”, unele dintre ele incluse chiar în categoria „crimelor împotriva umanității”, a scris ONU în 2022.

Înlocuirea generalului Vladimir Padrino cu Gonzalez la conducerea Ministerului Apărării este doar una dintr-o serie de schimbări recente prin care membri ai regimului lui Maduro care sunt mai prietenoși față de Statele Unite îi înlocuiesc pe cei ce preferă să păstreze relații apropiate cu țări precum Rusia sau Iran.

„El reprezintă continuarea dictaturii represive prin care am trăit până acum”, a explicat Ricardo Hausmann, economist și fost ministru venezuelean al planificării în anii ‘90.

„Este un pas în direcția greșită. El a fost torționarul-șef responsabil de opresiunea politică”, a mai spus Hausmann, care acum este profesor la Harvard.

De când a preluat rolul de președinte interimar, Rodriguez, împreună cu fratele ei, Jorge, care conduce parlamentul, au introdus o serie de reforme, la presiunea Washingtonului, prin care au permis inclusiv investițiile străine în sectorul petrolier. Foto: Profimedia Images

„Americanii trebuie să își fi dat acordul ca el să obțină noua funcție”

Gonzalez a avut un rol esențial în înăbușirea protestelor din 2014, 2017 și 2019. Sute de oameni au ajuns în închisori precum El Helicoide, un centru comercial neterminat care a fost transformat în cel mai înfricoșător complex de tortură din Venezuela.

O altă închisoare, poreclită „Mormântul”, a fost extinsă în subsolul sediului din Caracas al celei mai importante agenții de spionaj din Venezuela – Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Fernando Alban, un membru al opoziției din Venezuela, a murit în 2018 după ce a fost arestat și dus la sediul SEBIN, unde a căzut de la etajul 10. Autoritățile au spus că Alban s-a sinucis, dar ONU a transmis că există „motive întemeiate” care indică faptul că moartea sa „a fost rezultatul unor acțiuni întreprinse de agenții statului”.

Înlăturarea lui Padrino de la conducerea ministerului apărării a eliminat o potențială amenințare la adresa lui Rodriguez și ar fi chiar și pe placul celui mai important susținător al ei – președintele american Donald Trump.

În timp ce Padrino punea accent pe relațiile cu Rusia și Iran, Gonzalez ar avea o rețea extinsă de contacte în Statele Unite. Când directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Caracas, el a fost întâmpinat de Gonzalez.

„Oameni precum Gonzalez Lopez, care aveau funcții atât de înalte în serviciile de informații, au vorbit dintotdeauna cu americanii”, a spus un ofițer din serviciile de informații venezuelene. „Americanii trebuie să își fi dat acordul ca el să obțină noua funcție.”

„După cum a declarat președintele Trump, relațiile dintre Venezuela și SUA au fost extraordinare pentru noi și pentru poporul venezuelean. Ne înțelegem foarte bine cu președinta Delcy Rodriguez și cu reprezentanții ei”, a spus un oficial de la Casa Albă.

Înlăturarea lui Vladimir Padrino de la conducerea ministerului apărării a eliminat o potențială amenințare la adresa lui Delcy Rodriguez, iar schimbarea ar fi chiar și pe placul celui mai important susținător al ei – președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Ce se va întâmpla cu „spărgătorul de cranii”, mult temutul ministru de interne al Venezuelei?

Padrino a condus o întreagă rețea de trafic de droguri, minerit ilegal și corupție care a susținut regimul lui Maduro, potrivit analiștilor și unor foști oficiali din armată.

Prin retrogradarea lui Padrino, Rodriguez a arătat că nu se teme de posibilitatea ca regimul ei să fie afectat negativ de această schimbare.

Poziția lui Padrino a devenit greu de gestionat după ce forțele speciale americane i-au capturat pe Maduro și pe soția lui dintr-un complex militar fortificat din Caracas.

Zeci de membri ai forțelor de securitate din Venezuela și Cuba, care ar fi trebuit să îl apere pe Maduro, au fost uciși fără ca trupele americane să sufere vreo pierdere, în timp ce sistemele antiaeriene rusești și iraniene cumpărate de Padrino s-au dovedit a fi complet inutile.

Rodriguez nu a aplicat, însă, aceeași tactică și în privința lui Diosdado Cabello, poreclit și „spărgătorul de cranii”, puternicul și mult temutul ministru de interne care controlează poliția și forțele paramilitare din Venezuela, în timp ce fiica lui a fost promovată în funcția de ministru al turismului.

„Rodriguez este clar că nu se simte destul de sigură ca să îl atace pe Cabello”, a explicat Watson. „De fapt, ea pare că încearcă să îi câștige sprijinul.”

Puternicul și mult temutul ministru de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, poreclit și „spărgătorul de cranii”, controlează poliția și forțele paramilitare. Foto: Profimedia Images

„Ei elimină tot ceea ce Maduro a lăsat în urmă”

De când a preluat rolul de lider al țării, Rodriguez, împreună cu fratele ei, Jorge, care conduce parlamentul, au introdus o serie de reforme, la presiunea Washingtonului, prin care au permis inclusiv investițiile străine în sectorul petrolier.

Sute de prizonieri politici au fost eliberați, însă peste 500 rămân încă în spatele gratiilor, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Protestele antiguvernamentale și demonstrațiile pentru creșterea salariilor au început să fie tolerate de autorități – ceva ce era de neconceput înainte de capturarea lui Maduro.

Rodriguez nu este o figură deloc populară în Venezuela. Un sondaj recent a dezvăluit că doar 4,8% dintre venezueleni au o părere bună despre actualul președinte interimar.

Chiar și unii dintre susținătorii ei îi pun la îndoială deciziile. „Ei elimină tot ceea ce Maduro a lăsat în urmă”, a spus un membru al unei organizații locale aliate cu guvernul. „Dar echipa lui Maduro ar trebui să rămână unită într-un singur grup.”

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a spus că rolul lui Gonzalez în guvernul de la Caracas este „nesustenabilă” pe termen lung.

„Este o persoană sancționată, investigată clar pentru crime împotriva umanității și este unul dintre cei mai răi torționari pe care i-a avut țara”, a spus Machado.

Editor : Raul Nețoiu

