De ce imperiul nuclear al lui Putin nu are nevoie de focoase. „Arsenalul” atomic al Rusiei, pe care Occidentul nu îl poate neutraliza

Președintele rus Vladimir Putin are două arsenale nucleare. Primul este format din mii de arme îngrozitoare care ar putea șterge omenirea de pe fața Pământului și ar putea distruge cu ușurință întreaga planetă. Celălalt este încă și mai valoros: programul nuclear civil al Rusiei rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de putere și prestigiu ale Moscovei, care se folosește de expertiza sa tehnică în domeniul energiei nucleare pentru a se infiltra în infrastructura critică a altor țări, se arată într-o analiză Newsweek.

Ankara a anunțat marți ca vrea ca Rusia să construiască mai multe centrale nucleare în Turcia. Iar miercuri, în timp ce rachetele americane loveau ținte din Iran, oficialii ruși le-au prezentat trimișilor Teheranului veniți la Forumul Economic Estic un acord preliminar pentru construirea unor reactoare nucleare de mici dimensiuni. Joi dimineața, corporația nucleară de stat Rosatom a ajuns la o înțelegere cu Kazahstanul pentru restaurarea energiei nucleare în cel mai mare stat din Asia Centrală, pentru prima dată din 1999.

Într-o perioadă în care SUA și Europa caută diverse metode non-militare de izolare a Rusiei, expertiza tehnică a Moscovei în domeniul energiei nucleare îi oferă un atu extrem de important: îi permite Rusiei să influențeze și să se infiltreze în infrastructura critică de care guvernele străine s-ar putea să depindă zeci de ani de acum înainte.

Armele nucleare sunt construite, în special, pentru ca nicio țară să nu fie vreodată nevoită să le folosească. În schimb, reactoarele Rosatom sunt proiectate pentru a funcționa zilnic, timp de mai multe generații, și sunt foarte greu de scos din uz de către Occident.

În Turcia, centrala nucleară Akkuyu va furniza peste 10% din necesarul de energie al întregii țări – destul cât să alimenteze cu electricitate tot orașul Istanbul. Foto: Profimedia Images

Centrale nucleare rusești în Kazahstan, Egipt și Turcia

Amploarea influenței pe care Rusia o are, prin intermediul Rosatom, asupra țării care apelează la serviciile lor depinde de contractul semnat.

Uneori, compania rusească operează ca un contractor specializat. Spre exemplu, acordul semnat cu Astana prevede ca Rosatom să proiecteze centrala nucleară Balkhash, să obțină toate resursele necesare, să o construiască și să o predea unei companii operate de Agenția Energiei Atomice a Kazahstanului. Rușii vor continua, apoi, să le ofere kazahilor combustibil nuclear și sprijin tehnic.

În alte situații, Rosatom este constructorul, bancherul și proprietarul centralei nucleare, ceea ce pune clientul în situația în care producția sa de energie depinde în totalitate de Rusia.

Centrala nucleară El Dabaa din Egipt, aflată în construcție, este finanțată în proporție de 85% printr-un împrumut de 25 de miliarde de dolari acordat de Rusia.

În Turcia, centrala nucleară Akkuyu va furniza peste 10% din necesarul de energie al întregii țări – destul cât să alimenteze cu electricitate tot orașul Istanbul. Însă, proiectul este deținut de Rosatom, care va opera centrala nucleară odată ce va fi finalizată. Combustibilul va fi furnizat tot de un subsidiar al Rosatom.

Compania rusească poate obține astfel de acorduri pentru că, din multe puncte de vedere, este cel mai mare furnizor de pe piața energiei nucleare.

Centrala nucleară El Dabaa din Egipt, aflată în construcție, este finanțată în proporție de 85% printr-un împrumut de 25 de miliarde de dolari acordat de Rusia. Foto: Profimedia Images

Rusia deține aproape jumătate din capacitatea globală de îmbogățire a uraniului

Cel puțin 20 de unități de reactoare nucleare rusești sunt în construcție în șapte țări străine, inclusiv Turcia, Ungaria și China. În plus, Rosatom construiește alte șase reactoare în Rusia.

Rosatom deține și peste o treime din piața serviciilor de îmbogățire a uraniului la nivel global și aproape o cincime din aprovizionarea globală cu combustibil nuclear.

În același timp, Departamentul Energiei din SUA estimează că Rusia deține 44% din capacitatea globală de îmbogățire a uraniului.

În cadrul unei întâlniri a Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus că ar vrea ca Rusia să construiască mai multe centrale nucleare în Turcia și a lăudat legăturile dintre cele două țări, despre care a spus că „sunt, cu adevărat, la un nivel mult mai avansat astăzi decât au fost în orice perioadă anterioară”.

Apoi, la forumul economic de la Vladivostok, Rusia a negociat contracte asemănătoare și cu Iranul și Kazahstanul.

Turcia este membru NATO, Iranul este adversarul Statelor Unite, iar Kazahstanul este cea mai mare țară din Asia Centrală: trei guverne diferite, trei proiecte aflate în stadii diferite, dar aceeași tehnologie rusească ce va influența tot mai mult viitorul lor energetic.

Rosatom a ajuns la o înțelegere cu Kazahstanul pentru restaurarea energiei nucleare în cel mai mare stat din Asia Centrală, pentru prima dată din 1999. Foto: Profimedia Images

Adevărata valoare pe care Rosatom o are pentru Putin

Contractele pe are Rosatom le semnează cu aceste guverne străine se întind pe cel puțin 60 de ani, cât este durata minimă de viață a reactoarelor rusești, ceea ce face și mai dificilă misiunea țărilor occidentale de a izola Rusia și companiile sale de stat.

Totuși, unele dintre cele mai valoroase proiecte din străinătate ale Rosatom nu au generat niciun watt de energie până acum. Primul reactor al centralei Akkuyu ar fi trebuit să fie funcțional începând din 2023, însă va fi activat abia la finalul acestui an. Iar în Ungaria, centrala Paks II ar fi trebuit inițial să intre în funcțiune din 2025, însă faza principală a lucrărilor de construcție a început abia în luna februarie a acestui an.

În ciuda întârzierilor și a problemelor provocate de sancțiunile occidentale, Rosatom se află în continuare într-o poziție avantajoasă. Valoarea comenzilor din străinătate a crescut anul trecut cu 2,9%, ajungând la valoarea de 206,2 miliarde de dolari, ceea ce sugerează faptul că guvernele și companiile străine din sectorul energiei vor continua să depindă de combustibilul, expertiza tehnică și reactoarele rușilor mult timp de acum înainte.

Odată ce un guvern străin intră în ecosistemul Rosatom, el are la fel de multe motive ca Moscova să țină acest sistem în viață. Țara are nevoie de energie și a investit sau are datorii de miliarde de dolari. Abandonarea unei centrale nucleare pe jumătate construită din cauza sancțiunilor nu este sub nicio formă o politică energetică atractivă.

Centrala Paks II din Ungaria ar fi trebuit inițial să intre în funcțiune din 2025, însă faza principală a lucrărilor de construcție a început abia în luna februarie a acestui an. Foto: Profimedia Images

Aceasta este adevărata valoare a Rosatom pentru Putin. Războiul din Ucraina va continua să epuizeze resursele Moscovei și sancțiunile occidentale vor continua să afecteze băncile rusești, sectorul tehnologiei și profiturile din energie. Dar, know-how-ul Rusiei în domeniul energiei nucleare le oferă mai multor țări destule motive să continue să facă afaceri cu Moscova.

Armele nucleare îi oferă Kremlinului instrumentul de descurajare suprem și garantează faptul că Washingtonul și alianța NATO vor trata Rusia cu seriozitate. Dar, puterea lor vine din teama legată de ce ar putea Rusia să facă dacă va fi presată prea mult.

Rosatom, pe de altă parte, le oferă guvernelor străine un motiv important de a păstra legăturile cu Rusia datorită produsului pe care Moscova îl poate furniza. Arsenalul nuclear care nu este proiectat să explodeze se va dovedi mult mai valoros pentru Rusia în următoarele decenii.

Editor : Raul Nețoiu