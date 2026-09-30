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De ce interceptoarele Patriot ale lui Trump nu sunt o soluție oportună pentru Ucraina. Noua țintă prioritară a armatei Kievului

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sistem Patriot / dronă Geran cu motor cu reacție / Volodimir Zelenski și Donald Trump
Până când va putea produce singură interceptoare Patriot, Ucraina are nevoie de o soluție alternativă pentru a opri atacurile rusești cu rachete balistice și cu noile drone cu motoare cu reacție. Colaj foto: Profimedia Images / X
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Din articol
Interceptoarele Patriot, „singura opțiune eficientă” împotriva rachetelor balistice rusești Noile drone rusești Geran sunt mai precise, letale și greu de distrus decât modelele precedente Atacuri asupra fabricilor, depozitelor și complexelor de lansare a dronelor și rachetelor din Rusia și din teritoriile ocupate

Chiar dacă ucrainenii vor putea putea produce interceptoare pentru sistemele Patriot, Ucraina ar putea fi complet devastată până când primele rachete de acest tip vor ieși din fabrică, se arată într-o analiză Newsweek. Ca atare, armata ucraineană își concentrează acum atacurile asupra instalațiilor rusești de lansare și producție a rachetelor balistice și a noilor drone cu turboreactoare, astfel încât aceste arme tot mai greu de doborât să fie distruse înainte să ajungă în aer.

Industria de apărare a Rusiei continuă să producă multe rachete balistice și drone ce zboară prea repede și sunt prea precise pentru a fi doborâte în mod eficient de apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Rusia a lansat 587 de rachete balistice în primele șapte luni ale acestui an, depășind numărul de rachete balistice pe care le-a lansat în tot anul 2025: 511. În plus, aproape jumătate din dronele rusești lansate zilnic asupra țintelor din Ucraina au ajuns să fie echipate cu motoare cu reacție, ceea ce le face mult mai greu de interceptat.

Doar 55% din aceste drone au fost doborâte de ucraineni, potrivit dezvăluirilor făcute la finalul săptămânii trecute chiar de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Dacă aceste cifre sunt corecte, în jur de 70 de drone rusești au străpuns apărarea antiaeriană a Ucrainei în doar două nopți.

S-300 air defence systems
În luna septembrie, ucrainenii au lovit mai multe sisteme S-400 folosite pentru lansarea rachetelor RM-48U. Foto: Profimedia Images

Interceptoarele Patriot, „singura opțiune eficientă” împotriva rachetelor balistice rusești

Confruntându-se cu această realitate sumbră, forțele armate ucrainene au realizat că nu își mai pot permite să se bazeze pe promisiunile lui Trump. Statul Major al armatei ucrainene a spus că o nouă prioritate în operațiunile sale de luptă va fi distrugerea instalațiilor rusești de lansare a rachetelor și dronelor.

După ce Zelenski și Trump s-au întâlnit la New York, cu ocazia celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că Trump i-a transmis personal că a luat „decizia finală” de a oferi industriei de apărare a Kievului licențele pentru producția rachetelor Patriot.

Cu toate că armata ucraineană are alte arme cu care reușește să doboare rachete de croazieră și drone convenționale, împotriva rachetelor balistice, interceptoarele Patriot rămân „singura opțiune eficientă, deocamdată”, potrivit lui Zelenski.

Armata Statelor Unite a plătit 4,5 miliarde de dolari pentru 870 de interceptoare PAC-3 MSE pentru sistemele Patriot și alte echipamente asociate. Chiar și în cazul interceptoarelor PAC-3 ACE, versiunea mai ieftină produsă de Lockheed Martin, o singură rachetă costă peste 1 milion de dolari.

Pe lângă costurile ridicate, nici timpul nu este de partea Ucrainei.

Pentru ca Ucraina să înceapă producția de rachete pentru sistemele Patriot ar putea dura între un an și 18 luni, potrivit lui Zelenski. Programul pan-european FREYJA va produce primul său prototip abia peste câteva luni.

Drone Geran
Noile variante de drone rusești Geran-4 și Geran-5 pot atinge viteze de până la 600 de kilometri la oră și pot fi echipate cu focoase de 90 de kilograme, dar și cu senzori electro-optici și sisteme de contramăsuri electronice. Foto: Profimedia Images

Noile drone rusești Geran sunt mai precise, letale și greu de distrus decât modelele precedente

În același timp, Rusia produce între 55 și 60 de rachete balistice Iskander-M pe lună, pe lângă alte 50 de rachete RM-48U, o variantă mai ieftină de antrenament, care a fost convertită într-o armă ofensivă.

În teorie, Rusia ar putea lansa în jur de 100 de rachete balistice pe lună fără să își epuizeze stocurile existente.

Viteza cu care Rusia a mărit ritmul de producție al noilor sale drone cu motoare cu reacție este înfricoșătoare. În luna iunie, armata rusă a lansat în jur de 350 de astfel de drone asupra Ucrainei. În iulie, numărul lor a ajuns la 1.500. În august, au fost 2.850, iar în septembrie, numărul total ar putea ajunge aproape de 3.000.

Și nu doar cantitatea de drone a crescut, ci și calitatea lor. În timp ce Geran-3 era un fel de himeră construită din piese care nu fuseseră proiectate să funcționeze împreună, noile variante Geran-4 și Geran-5 pot atinge viteze de până la 600 de kilometri la oră și pot fi echipate cu focoase de 90 de kilograme, dar și cu senzori electro-optici și sisteme de contramăsuri electronice, ceea ce le face mai precise, mai letale și mai greu de distrus.

Ucraina nu își permite ca rata de interceptare a acestor drone să rămână în jur de 50%.

Iskander
În teorie, Rusia ar putea lansa în jur de 100 de rachete balistice pe lună fără să își epuizeze stocurile existente. Foto: Profimedia Images

Atacuri asupra fabricilor, depozitelor și complexelor de lansare a dronelor și rachetelor din Rusia și din teritoriile ocupate

Armata ucraineană a testat deja mai multe modele de interceptoare capabile să lovească dronele cu motoare cu reacție. Însă, o soluție și mai bună ar fi distrugerea instalațiilor de producție și lansare a acestor drone atât din teritoriile ocupate, cât și din Rusia.

Ucrainenii au lovit în luna septembrie mai multe sisteme S-400 folosite pentru lansarea rachetelor RM-48U, fabrici, depozite și complexe de lansare a dronelor din regiunile ocupate Luhansk și Donețk și din regiunea rusească Oriol și instalații pentru producția de combustibil pentru rachetele balistice Iskander-M.

În timp ce inginerii ucraineni muncesc de zor ca să ofere armatei, cât mai repede, interceptoarele necesare pentru doborârea rachetelor balistice și a dronelor cu turboreactoare lansate de Rusia, forțele ucrainene încearcă să împingă perimetrul de apărare aeriană cât mai departe de Kiev, înspre fabricile, depozitele și lansatoarele fără de care armata rusă nu ar putea amenința Ucraina zilnic cu rachete și drone.

Editor : Raul Nețoiu

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