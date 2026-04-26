Vicepreședintele american JD Vance a fost evacuat primul de pe scenă, urmat rapid de președintele Donald Trump, după ce s-au auzit împușcături la cina anuală a Asociației Corepondenților de la Casa Albă, sâmbătă seară la Washington, a anunțat Secret Service.

Imaginile filmate în timpul dineului îl arată pe vicepreședintele JD Vance în timp ce agenții Serviciului Secret îl escortează rapid într-un loc sigur, după ce s-au auzit focuri de armă.

Agenții l-au ridicat fizic pe Vance de pe scaunul său de la Washington Hilton. Pe chipul său se citea confuzia, în timp ce se auzeau farfuriile și tacâmurile spărgându-se pe podea, iar participanții la petrecere strigau îngrijorați.

Vance părea uluit în timp ce agenții îl îndepărtau de masa lungă la care erau așezați mai mulți politicieni de rang înalt, printre care președintele Donald Trump și soția sa, Melania. De atunci, Trump a distribuit imagini cu atacatorul care se năpustea asupra agenților de securitate.

Mai multe posturi de televiziune arată momentul în care un agent de securitate îl trage pe Vance de umeri și îl scoate rapid în siguranță din sala de bal a hotelului Washington Hilton. După aaceea, agenți înarmați au năvălit pe scenă, escortându-l pe președintele Trump, alături de soția sa Melania, în afara încăperii.

Directorul Serviciului Secret, Sean Curran, a declarat că reacția la incidentul armat de sâmbătă seară a demonstrat că „sistemul de protecție pe mai multe niveluri al agenției funcționează”.

„În această seară am văzut exact ce fac bărbații și femeile noastre curajoase în fiecare zi pentru a-i proteja pe cei aflați sub protecția noastră”, a afirmat Curran într-o declarație publicată pe X.

„Le sunt recunoscător partenerilor noștri care ne ajută să construim aceste locații și să le protejăm”, a adăugat Curran.

Unii susținători ai lui Trump au criticat pe internet desfășurarea evenimentelor, în timp ce alții s-au simțit ușurați că niciun lider politic nu a fost rănit. Susținătorii mișcării MAGA au afirmat că Trump a fost protejat după Vance, pentru a se asigura că Melania era în siguranță.

Conform CNN și NBC News, surse din cadrul Serviciului Secret explică acțiunea prin protocolul standard de securitate în cazul unei amenințări active („active shooter”).

Președintele Trump, ca principal protejat, a fost inițial „acoperit” pe loc de agenți, în timp ce vicepreședintele Vance – aflat pe scaun în apropiere – a fost evacuat imediat de agentul propriu, care acționează independent.

Poziționarea fizică în sală și existența unor ieșiri separate au jucat un rol cheie. Nu a fost o prioritate mai mică pentru Trump, ci o tactică de a reduce timpul de expunere pentru ambii oficiali.

