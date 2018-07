De ce minte Donald Trump că tatăl său s-a născut în Germania

Donald Trump este cel de la care a plecat zvonul cum că fostul președinte Barack Obama s-ar fi născut, de fapt, în Kenya, ceea ce i-ar fi interzis să ocupe cea mai înaltă funcție din SUA. Însă acest lucru nu era adevărat, lucru recunoscut în cele din urmă și de Trump. La fel cum nu este adevărat că tatăl lui Donald Trump s-a născut în Germania, așa cum insistă președintele american să susțină în ultima vreme.

Într-un interviu recent în care Trump a amenințat că va impune noi tarife statelor din Europa care au afaceri cu Iranul și a declarat că Uniunea Europeană este „la fel de rea precum China, doar că mai mică”, președintele american a încercat să își „îndulcească” într-un mod bizar afirmațiile.

El a vorbit despre puternicul său atașament emoțional față de Europa. „Am fost acolo în urmă cu mulți, mulți ani. Adică părinții mei s-au născut în Uniunea Europeană. Iubesc țările astea: Germania, Scoția, că și ele sunt tot acolo, nu?”, a spus Trump.

Săptămâna trecută, într-un alt interviu, în Scoția, Donald Trump și-a reluat afirmațiile: „Să nu uitați că ambii mei părinți s-au născut în sectoare ale Uniunii Europene: mama s-a născut în Scoția, tata, în Germania”.

Doar că acest lucru nu este adevărat. Dacă mama lui Donald Trump, Mary MacLeod, s-a născut, într-adevăr în Scoția, pe insula Lewis, tatăl său, Fred Trump, este născut în orașul New York din SUA, în niciun caz în Germania.

Bunicul lui Donald Trump, Friedrich Trump, s-a născut în Germania, în satul Kallstadt. El a plecat în America la vârsta de 16 ani și s-a angajat la o frizerie din Manhattan. Ulterior, el s-a mutat în statul Washington, a locuit o vreme în Yukon, Canada, unde a vândut carne de cal căutătorilor de aur.

Friedrich Trump s-a întors în Germania, dar a fost expulzat pentru că a refuzat să se înscrie în armată. Fiul său, Fred Trump, abia dacă a părăsit New York-ul, în primii ani de viață. Până în anii '80, Fred Trump a mințit că are origini suedeze, pentru a avea șanse mai mari să se facă plăcut în rândul clienților săi evrei.

Donald Trump a dus și el mai departe minciuna originilor suedeze, în cartea sa, The Art of the Deal, iar acum președintele american încearcă să câștige popularitate în rândul europenilor spunând o variantă care îi convine, dar care nu este adevărată: aceea că tatăl său s-ar fi născut în Germania.

Etichete:

,

,