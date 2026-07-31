De ce nu este posibilă excluderea Spaniei din Schengen, așa cum este cerută de mai multe state europene

Excluderea Spaniei din spaţiul european de liberă circulaţie Schengen, cerută de mai multe state din UE după afluxul masiv de migranţi ilegali în exclava spaniolă Ceuta, nu este posibilă, întrucât o astfel de posibilitate nu este prevăzută de textele europene şi nici nu ar fi acceptată de Comisia Europeană, notează vineri AFP, preluată de Agerpres.



Italia a fost joi prima care a estimat că spaţiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, în timp ce în exclava Ceuta de pe coasta marocană a Africii soseau migranţi al căror număr a crescut în numai o zi până vineri de la circa 1.500 la aproximativ 60.000.



Alte state membre ale UE, precum Finlanda, Danemarca şi Republica Cehă, au cerut la rândul excluderea Spaniei din spaţiul Schengen. Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a afirmat că, împreună cu omoloaga sa italiană Giorgia Meloni, vor "reuni liderii europeni pentru a discuta situaţia".



La rândul său, premierul ceh Andrej Babis a reproşat guvernului spaniol condus de premierul Pedro Sanchez efectul de încurajare generat de programul acestuia de legalizare a situaţiei imigranţilor ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de imigranţi fără acte au obţinut deja un statut legal în Spania.

Care este singura măsură prevăzută

Totuşi, conform textelor europene, un stat membru în Schengen nu poate fi exclus şi nici suspendat din acest spaţiu de liberă circulaţie. Singura măsură prevăzută de codul Schengen este instituirea unor controale temporare şi excepţionale la graniţele dintre statele membre, în caz de "ameninţare gravă pentru securitatea internă sau ordinea publică", măsură care a mai fost aplicată de unele state membre pentru a combate migraţia ilegală.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept "inacceptabile" imaginile care arată valul de migranţi din Ceuta şi a cerut returnarea acestora către Maroc, conform normelor UE.



Însă oficiali de la Bruxelles au dat de înţeles că ideea excluderii unei ţări din Schengen nu ar fi nicidecum agreată de Comisia Europeană.



Un astfel de oficial european a declarat pentru AFP că "înţelege îngrijorările unor guverne", dar a insistat că prioritatea trebuie să fie în primul rând "securizarea frontierelor externe" ale UE.

Comisia Europeană: „Criza se limitează la Ceuta”

Comisia Europeană a ţinut să sublinieze de asemenea că această criză se limitează la exclava spaniolă Ceuta, situată pe continentul african, fără să fie înregistrate de acolo deplasări secundare ale migranţilor în interiorul UE.



Potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază peste 37.500 dintre cei circa 60.000 de migranţi ajunşi în Ceuta au revenit în Maroc. Corpurile a 43 de migranţi au fost recuperate de pe coastă după ce au murit înecaţi în timp ce înotau spre exclava spaniolă.



Premierul Pedro Sanchez a declarat că acest val migrator brusc şi masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanţilor au dat-o unei hotărâri recente a justiţiei spaniole referitoare la returnarea migranţilor sosiţi pe mare.



Conform acestei hotărâri, "nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare", a explicat Sanchez, adăugând că "această interpretare (...) s-a răspândit ca focul de praf de puşcă în ultimele ore". El a mai spus că ia în calcul revizuirea legislaţiei pentru a facilita returnările la graniţă.

Editor : M.C