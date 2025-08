De ce nu ia Putin în serios amenințările lui Trump. Presa rusă anticipează o „confruntare directă” între cei doi lideri mondiali

O confruntare directă între Donald Trump și Vladimir Putin este „inevitabilă”, după ce relația dintre cei doi lideri mondiali s-a deteriorat pe fondul războiului din Ucraina, este concluzia unui ziar popular din Rusia, citat de BBC.

Ziarul rus Moskovsky Komsomolets compară relația dintre Statele Unite și Rusia cu două trenuri aproape de „o coliziune frontală inevitabilă”.

„Locomotiva Trump și locomotiva Putin se îndreaptă cu viteză una spre cealaltă. Și niciuna nu are de gând să vireze sau să oprească și să dea înapoi”, scrie presa rusă.

Pentru „locomotiva Putin”, totul merge înainte cu viteză maximă, cu așa-numita „operațiune militară specială”: războiul Rusiei în Ucraina.

Liderul de la Kremlin nu a dat semne că ar dori să pună capăt ostilităților și să declare un armistițiu pe termen lung.

Între timp, „locomotiva Trump” a accelerat în eforturile sale de a pune presiune pe Moscova să pună capăt luptelor: anunțând termene limită, ultimatumuri, amenințări cu sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și tarife mari pentru partenerii săi comerciali, precum India și China.

La toate acestea se adaugă cele două submarine nucleare americane pe care președintele Trump susține că le-a repoziționat mai aproape de Rusia.

BBC analizează dacă asta înseamnă că Washingtonul se află într-adevăr pe „traiectorie de coliziune” cu Moscova în ceea ce privește Ucraina sau dacă vizita la Moscova din această săptămână a trimisului special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, este un semn că, în ciuda tuturor declarațiilor, un acord între Rusia și America pentru încetarea luptelor este încă posibil.

În primele săptămâni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, Moscova și Washingtonul păreau să fie pe cale să-și relanseze relațiile bilaterale.

Niciun semn de coliziune frontală. Dimpotrivă. Uneori părea că Vladimir Putin și Donald Trump se aflau în același vagon, mergând în aceeași direcție. În februarie, Statele Unite s-au aliat Rusiei la Națiunile Unite, opunându-se unei rezoluții redactate de Europa care condamna „agresiunea” Rusiei în Ucraina, amintește BBC.

Într-o convorbire telefonică din aceeași lună, cei doi președinți au discutat despre vizite reciproce în țările lor. Și părea că o întâlnire la nivel înalt între Putin și Trump ar putea avea loc în orice moment.

Între timp, administrația Trump exercita presiuni asupra Kievului, nu asupra Moscovei, și se certa cu aliații tradiționali ai SUA, precum Canada și Danemarca. Iar în discursuri și interviuri televizate, oficialii americani au criticat vehement NATO și liderii europeni. Toate acestea erau muzică pentru urechile Kremlinului.

„America are acum mai multe în comun cu Rusia decât Washingtonul cu Bruxelles sau cu Kievul”, a declarat în martie pentru ziarul Izvestia politologul Konstantin Blokhin, de la Centrul pentru Studii de Securitate al Academiei Ruse de Științe.

Luna următoare, același ziar scria:

„Trumpiștii sunt revoluționari. Sunt distrugători ai sistemului. Nu pot fi decât susținuți în acest demers. Unitatea Occidentului nu mai există. Din punct de vedere geopolitic, nu mai este o alianță. Trumpismul a distrus cu încredere și rapid consensul transatlantic.”

Între timp, trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, devenise un vizitator obișnuit al Rusiei. El a făcut patru călătorii în puțin peste două luni, petrecând ore întregi în discuții cu Vladimir Putin. După una dintre întâlniri, liderul de la Kremlin i-a oferit un portret al lui Donald Trump pentru a-l duce înapoi la Casa Albă.

Iar potrivit sursei citate, președintele Trump a fost „clar emoționat” de acest gest.

Dar Donald Trump căuta mai mult decât un simplu tablou din Moscova. El dorea ca președintele Putin să semneze un acord de încetare a focului necondiționat și cuprinzător în Ucraina.

Încrezător că Rusia deține acum inițiativa pe câmpul de luptă, Vladimir Putin s-a arătat reticent în a opri luptele, în ciuda afirmației sale că Moscova este angajată într-o soluție diplomatică. De aceea, Donald Trump a devenit din ce în ce mai frustrat de Kremlin.

În ultimele săptămâni, el a condamnat atacurile neîncetate ale Rusiei asupra orașelor ucrainene ca fiind „dezgustătoare”, „rușinoase” și l-a acuzat pe președintele Putin că spune „o mulțime de prostii” despre Ucraina.

Luna trecută, Donald Trump i-a dat președintelui Putin un ultimatum de 50 de zile pentru a pune capăt războiului, amenințând cu sancțiuni și tarife. Ulterior, a redus termenul la zece zile, iar acesta expiră la sfârșitul acestei săptămâni.

Până în prezent, nu există semne că Vladimir Putin va ceda presiunilor din partea Washingtonului.

„Pentru că Donald Trump a schimbat atât de multe termene și s-a răzgândit într-un fel sau altul, nu cred că Putin îl ia în serios”, consideră Nina Khrushcheva, profesoară de afaceri internaționale la The New School, o universitate din New York.