De când s-a reaprins războiul civil din Yemen, rebelii Houthi au atacat orașele și infrastructura Arabiei Saudite, reușind chiar să lovească cea mai înaltă clădire din capitala țării, Riad. În ciuda sprijinului militar și financiar primit din partea saudiților, guvernul din Aden nu a reușit să preia inițiativa în lupta contra grupării susținute de Iran, care a făcut progrese semnificative, în special de-a lungul coastei Mării Roșii, preluând practic controlul asupra acestei importante rute de transport maritim.

Mișcarea Ansar Allah (Houthi) continuă să surprindă pe toată lumea cu succesele pe care le obține pe câmpul de luptă, în condițiile în care teritoriul controlat de militanți se află sub blocadă, ceea ce înseamnă că ar trebui să le fie foarte dificil să se aprovizioneze.

Mai mult, forțele aeriene saudite sunt puternice și dotate cu avioane de luptă moderne, iar grupările anti-Houthi ar trebui să dispună de o armata mai numeroasă și mult mai bine finanțată decât cea a rebelilor.

Cu toate acestea, nici uriașa campanie de bombardamente lansată de Arabia Saudită, nici forțele care luptă de partea guvernului de la Aden nu au reușit să oprească avansul trupelor Houthi.

Arabia Saudită se chinuie și să își protejeze propriul spațiu aerian de dronele și rachetele lansate de militanții din Yemen.

Fără sprijinul Iranului, gruparea Houthi nu ar fi putut produce arme și muniție în Yemen

Ansar Allah recrutează majoritatea luptătorilor săi din zonele muntoase izolate din nordul țării, acolo unde populația este în mare parte needucată și săracă.

Cu toate că rebelii Houthi sunt, din punct de vedere ideologic și al doctrinei, foarte diferiți de talibanii din Afganistan, cele două mișcări se aseamănă la modul de organizare pe care l-au adoptat: o „rețea de rețele” descentralizate ce dispun de un grad mare de redundanță la nivelul proceselor de comandă și control, potrivit The Insider.

Sistemul descentralizat al Ansar Allah funcționează bine în regiunea muntoasă pe care o ocupă gruparea, în special în nordul țării.

Imagine din timpul atacului asupra aeroportului din Riad, lansat de rebelii Houthi. Foto: Profimedia Images

Rebelii Houthi au beneficiat de pe urma cooperării cu Iranul. În 2015, a fost o vreme când sute de instructori și consilieri au fost trimiși în Yemen de Gărzile Revoluționare iraniene și de alți aliați ai Teheranului, lucrând pentru a extinde capacitățile militanților.

Fără sprijinul Iranului, gruparea nu ar fi putut produce arme și muniție în Yemen, inclusiv drone și rachete balistice. Iranienii i-au ajutat pe militanți să construiască fabrici și să organizeze linii logistice de aprovizionare, însă acum ele funcționează autonom, în mare parte.

În ciuda blocadei, rebelii Houthi se pot aproviziona în continuare, chiar dacă pierd o parte din provizii pe drum. Iranienii i-au pus în legătură cu traficanți și producători de arme, formând o rețea ce se extinde până în China.

Cea mai mare slăbiciune în tabăra anti-Houthi

În afară de aceste puncte forte, succesul grupării Ansar Allah a venit și pe seama slăbiciunilor inamicilor ei.

Forțele aeriene saudite, spre exemplu, cu toate că sunt bine dotate în comparație cu forțele aeriene ale altor state din regiune, acestea nu au capacitatea de a lansa atacuri precise și nu își coordonează bine acțiunile cu guvernul yemenit de la Aden.

Campania de bombardamente a provocat multe distrugeri, dar impactul la nivel tactic a fost unul foarte redus. Societatea în regiunile controlate de Houthi este destul de primitivă încât să nu fie foarte afectată de atacurile haotice lansate de saudiți.

Cea mai mare slăbiciune în tabăra anti-Houthi este rivalitatea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și impactul relației tensionate dintre cele două țări asupra mediului politic din Yemen.

Grupările din sudul țării par reticente să se implice serios într-un război în care riscă să piardă controlul asupra zonelor de coastă cruciale. Militanții Houthi se folosesc deja de pozițiile pe care le ocupă în apropiere de Strâmtoarea Bab al Mandab ca să controleze traficul maritim prin Marea Roșie.

Iranienii i-au ajutat pe militanții Houthi să construiască fabrici de drone și rachete și să organizeze linii logistice de aprovizionare. Foto: Profimedia Images

Secesioniștii sudiști funcționează practic ca o grupare de mercenari folosiți de saudiți. Ei formează cea mai mare parte a forțelor care susțin guvernul din Aden, dar nu sunt nici pe departe la fel de bine organizați ca Ansar Allah.

Din cele trei facțiuni interne ale secesioniștilor sudiști, una singură a acceptat în totalitate termenii înțelegerii privind funcționarea coaliției anti-Houthi sponsorizată de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite și este dispusă să lupte contra militanților din nordul Yemenului.

O altă facțiune ar prefera să facă pace cu militanții susținuți de Iran, în timp ce multe dintre grupurile din care era compusă această facțiune s-au predat deja forțelor Houthi în timpul ofensivei lor din luna septembrie.

Cea de-a treia facțiune se opune guvernului de la Aden și alianței cu grupările pro-saudite, luptând în același timp contra Houthi. Această facțiune este puternică în estul țării, în regiunile Hadramut și Shabwah.

În lipsa unui acord cu Arabia Saudită, războiul contra rebelilor Houthi ar putea continua la nesfârșit

Militanții Houthi sunt conștienți de aceste divergențe din interiorul coaliției susținute de Arabia Saudită și EAU și încearcă să le exploateze.

Poziția pe câmpul de luptă a forțelor guvernului de la Aden a avut de suferit grav din cauza tensiunilor din interiorul coaliției și din cauza corupției alimentate de banii saudiților.

Când unele grupări s-au predat, au fugit sau au negociat cu militanții Houthi pentru a fi lăsați să se retragă, restul armatei nu a mai făcut față atacurilor și frontul s-a prăbușit în mod repetat.

Forțele aeriene saudite sunt puternice și dotate cu avioane de luptă moderne, însă nu au capacitatea de a lansa atacuri precise și nu își coordonează bine acțiunile cu trupele guvernului yemenit de la Aden. Foto: Profimedia Images

Dacă vor continua să avanseze înspre Aden, militanții Houthi vor întâmpina o opoziție mult mai puternică din partea secesioniștilor sudiști, aceștia fiind mult mai motivați să apere un teritoriu pe care îl consideră a fi al lor.

Liderii grupării Houthi susțin că nu doresc federalizarea Yemenului și că ar vrea ca viitorul lider național să vină din rândul mișcării Ansar Allah, care a făcut mari sacrificii în acest război.

În lipsa unui acord cu Arabia Saudită, însă, războiul ar putea continua la nesfârșit. Houthi cer ridicarea blocadei, fonduri de reconstrucție din partea saudiților și retragerea lor din politicile interne ale Yemenului.

Întrucât saudiții ar putea accepta un astfel de acord fără să respecte mai apoi condițiile agreate, militanții Houthi sunt determinați să păstreze controlul asupra teritoriului învecinat cu Strâmtoarea Bab al Mandab pentru a putea bloca din nou tranzitul prin Marea Roșie, dacă va fi nevoie, și nu au niciun motiv să renunțe la fabricile lor de rachete și drone.

Editor : Raul Nețoiu