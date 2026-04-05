Video De ce nu participă Europa la războiul din Iran alături de SUA. Corneliu Bjola: Europenii nu au fost consultați dar suportă consecințele

trump europa europeni
Siluetă de profil a președintelui SUA, Donald Trump, în partea stângă, pe fundalul drapelului Uniunii Europene pe tot cadrul, simbolizând geopolitica. Foto: Profimedia Images

În ciuda insistențelor președintelui Donald Trump pentru securizarea strâmtorii Ormuz, europenii privesc mai de grabă precauți și nu vor o escaladare a situației din regiune, a explicat profesorul de științe politice Corneliu Bjola într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta” de la Digi24. El mai amintește că de la început, europenii nu au fost consultați cu privire la Iran, deși acum sunt afectați de urmări.

Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de genul de escaladare. Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă”, a mai afirmat Corneliu Bjola.

De ce nu participă Europa la războiul din Iran alături de SUA. Corneliu Bjola: De la început a fost văzut ca un război opțional, nu de necesitate. Europenii nu au fost consultați

Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de genul de escaladare. Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă”, a mai afirmat Corneliu Bjola.

Întrebat dacă alegerile parțiale din SUA ar putea schimba tonul declarațiilor președintelui Donald Trump în relație cu Europa, Corneliu Bjola atrage atenția că până atunci mai sunt șase luni iar situația din Iran poate escalada.

„Până în toamnă mai sunt șase luni și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran, pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european”, a explicat profesorul. 

În ce privește lipsa participării a Europei în deblocarea situației de la strmtoarea Ormuz, Corneliu Bjola notează că discuțiile au loc, însă inițial, europenii au fost ignorați. 

„Sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil. De la bun început au văzut acest război încă un război nu de necesitate, ci un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele, ne afectează pe toți”, a declarat expertul. 

Corneliu Bjola vorbește și scenariul unei escaladări a conflictului din Iran și arată că Europa ar fi mai de grabă pentru negocieri. 

„Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelariile europene sună foarte prost, sună foarte prost, deci a vorbit, a vorbit la un moment dat că, dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și Arabia Saudită, care este un susținător și are o miză directă, spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu adus într-o stație de sărăcie cumplită, de stat eșuat, pentru că atunci introduci un factor de instabilitate, mult mai mult.

În momentul de față a devenit cazual să discutăm: atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce riposte, ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca, a și avertizat despre acest lucru, și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de genul de escaladare. Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă”, a mai afirmat Corneliu Bjola.

În ce-l privește pe Nicușor Dan, profesorul subliniază că președintele începe să gândească mult mai strategic. 

„Face pași buni în momentul de față. Cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica... și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri”, a conchis Corneliu Bjola.

