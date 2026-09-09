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De ce nu poate America să sufoce economic Iranul, în ciuda atacurilor, sancțiunilor și blocadei navale. Soluția găsită de Teheran

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Donald Trump și Marco Rubio
Actuala strategie a președintelui american Donald Trump în conflictul cu Iranul poate sărăci majoritatea populației iraniene, dar nu poate provoca prăbușirea totală a economiei iraniene. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Economie de război vs. economie de rezistență Liderii iranieni redirecționează costul sancțiunilor către populația de rând

Cu toate că sancțiunile internaționale, atacurile aeriene și blocada navală a porturilor iraniene au înrăutățit situația economică a Iranului, conducerea de la Teheran a găsit o cale de a evita colapsul. Actuala strategie a președintelui american Donald Trump în conflictul cu Iranul poate sărăci majoritatea populației iraniene, dar nu poate sufoca rapid Republica Islamică, potrivit Foreign Affairs.

Mai mulți oficiali iranieni au recunoscut că țara întâmpină dificultăți economice, inclusiv președintele parlamentului, Mohammed Bagher Ghalibaf, și președintele țării, Masoud Pezeshkian.

„Indiferent de cât de puternici suntem militar, dacă oamenii sunt înfometați și nu avem circulație a capitalului, creștere economică și producție internă, nu vom putea îndura”, a spus Ghalibaf.

Dar, în ciuda îngrijorărilor exprimate de unii oficiali de la Teheran, mesajul lor nu este că economia țării se află în pragul colapsului. Ei critică sistemul prin care restul elitei iraniene redirecționează presiunea sancțiunilor asupra oamenilor de rând.

Cu alte cuvinte, Ghalibaf și Pezeshkian deplâng costurile sociale ale unei strategii politice care a funcționat, în mare parte, așa cum a fost ea gândită de la bun început.

Dilema fundamentală a politicienilor din orice țară lovită puternic de sancțiuni este cum să răspundă pentru a echilibra vulnerabilitățile balanței de plăți, precum atunci când o țară rămâne fără valuta străină de care are nevoie pentru a plăti importurile.

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În ciuda îngrijorărilor exprimate de unii oficiali de la Teheran, precum președintele parlamentului, Mohammed Bagher Ghalibaf (în poză), privind efectul sancțiunilor asupra populației iraniene, mesajul lor nu este că economia țării se află în pragul colapsului. Foto: Profimedia Images

Economie de război vs. economie de rezistență

După ce Occidentul a impus sancțiuni împotriva Rusiei, Moscova a ales să stimuleze extinderea rapidă a activității industriale și a ocupării forței de muncă în producție, ceea ce a creat o economie de război separată.

Oficialii iranieni au ales o altă abordare. După ce primele sancțiuni impuse de administrația Obama au făcut ca economia iraniană să intre în recesiune, liderul suprem Ali Khamenei a cerut ca Iranul să adopte o „economie de rezistență”, concentrându-se pe capacitățile interne de contracarare a presiunii sancțiunilor.

Autoritățile de la Teheran nu par deranjate de încetinirea activității economice a țării, atât timp cât măsurile impuse îi oferă Iranului capacitatea de a rezista cât mai mult timp în confruntarea cu Statele Unite.

Lanțurile de aprovizionare au fost afectate mult de blocarea aproape totală a traficului de nave prin Strâmtoarea Ormuz. Dar, având la dispoziție o rezervă amplă de materii prime, produse semifabricate și alte bunuri, producătorii iranieni au putut să își țină clienții aprovizionați – sau, cel puțin, clienții care își permit încă să plătească.

Din punct de vedere financiar, economia Iranului se află într-o poziție mai slabă decât la începutul războiului, dar în termeni funcționali, stocurile au rămas neschimbate față de decembrie 2025, iar echilibrul dintre cerere și ofertă ar putea fi restabilit la un nivel mai scăzut al activității economice generale.

Prin reducerea importurilor, a căror valoare a scăzut de la 72 de miliarde de dolari, în 2024, la aproximativ 40 de miliarde de dolari, anul acesta, Iranul ar putea preveni colapsul economiei, poate chiar pentru câțiva ani.

Pezeshkian and Putin hold meeting in Turkmenistan
În timp ce Rusia a ales calea dezvoltării unei economii de război, Iranul a adoptat o economie de rezistență pentru a contracara presiunea sancțiunilor internaționale, chiar dacă această strategie a dus la reducerea activității economice. Foto: Profimedia Images

Liderii iranieni redirecționează costul sancțiunilor către populația de rând

Când Scott Bessent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a vorbit despre „Ziua Z economică” în conflictul cu Iranul, el nu a luat în considerare inamicul care se află de partea cealaltă a „invaziei” pe care el și-a imaginat-o.

Deși nu pare, succesul transferului costurilor impuse de sancțiuni și de război către oamenii de rând reprezintă o formă de mobilizare în vreme de război. Iranienii nu vor dori să fie mobilizați în acest fel, dar nu au de ales.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Trump a întrebat: „Când se va ridica și va lupta poporul iranian?” Dacă iranienii de rând vor ieși în stradă din nou să protesteze împotriva represiunii financiare pe care trebuie să o îndure, ei vor avea de înfruntat iar violența brutală a Republicii Islamice.

Având multe instrumente de represiune la dispoziție, mulți lideri iranieni cred că populația țării poate fi forțată să îndure și mai multe dificultăți, mai ales dacă acestea sunt necesare pentru a înfrânge militar Statele Unite.

Pentru a câștiga acest război economic, administrația Trump va trebui să „sufoce” 25 de milioane de gospodării și peste un milion de firme. Dar, în timp ce unele părți ale economiei iraniene vor respira mai lent, va rămâne destul oxigen disponibil pentru supraviețuirea elitei țării.

Editor : Raul Nețoiu

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