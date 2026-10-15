De ce nu poate Arabia Saudită să se apere de rachetele rebelilor Houthi din Yemen, cu toate că a reușit să respingă atacurile Iranului

Arabia Saudită a plătit sute de miliarde de dolari ca să își construiască unul din cele mai impresionante arsenale militare din Orientul Mijlociu, plin cu armament american de la sisteme de apărare antiaeriană Patriot și până la avioane de vânătoare F-15. Dar, cu toate că saudiții au reușit să oprească barajul de rachete iraniene de la începutul războiului declanșat de SUA, analiști și surse apropiate de armata saudită au spus că Riadul întâmpină mari dificultăți în a se adapta la tehnologia și tacticile în continuă schimbare ale rebelilor Houthi din Yemen, potrivit unei analize Financial Times.

Militanții Houthi au lovit ținte aflate adânc în interiorul teritoriului Arabiei Saudite, inclusiv Aeroportul Internațional King Khalid din Riad, și au expus, în cel mai brutal mod cu putință, limitele cheltuielilor uriașe făcute de saudiți.

În unul din cele mai recente atacuri, rebelii Houthi au lovit sediul din Dhahran al Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume.

Stocurile reduse de rachete interceptoare, după luni de zile de bombardamente lansate de Iran, au afectat și mai mult capacitatea Arabiei Saudite de a-și apăra teritoriul său vast.

„Nu există o apărare perfectă. Este de așteptat să apară breșe”, a explicat Bilal Y Saab, director al firmei de consultanță Trends US din Washington și cercetător din partea institutului Chatham House.

Militanții Houthi au lovit ținte aflate adânc în interiorul teritoriului Arabiei Saudite, inclusiv Aeroportul Internațional King Khalid din Riad. Foto: Profimedia Images

„Acestea fiind spuse, și aeroporturile, nu doar instalațiile energetice, ar trebui să fie pe lista infrastructurii critice care trebuie protejată cu orice preț”, a mai spus Saab.

Analistul a spus că problemele Arabiei Saudite se trag în primul rând de la „tacticile Houthi și eșecul coordonării la nivelul sistemelor de apărare anti-rachetă”.

Cea mai gravă criză umanitară provocată de om

Regatul saudit a alocat echivalentul a 6,5% din PIB pentru cheltuieli militare anul trecut, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

În 2015, cheltuielile pe înarmare au ajuns la 13% din PIB – a fost anul când prințul Mohammed bin Salman, care era ministrul apărării la acea vreme, a trimis o coaliție militară în sprijinul guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care lupta contra militanților Houthi.

Pentru Arabia Saudită, războiul civil din Yemen, care a fost descris de ONU drept cea mai gravă criză umanitară provocată de om, a fost extrem de costisitor.

Rebelii Houthi au beneficiat și de pe urma lecțiilor învățate de Iran și aliații săi regionali din confruntările contra Statelor Unite și Israelului. Foto: Profimedia Images

După armistițiul intrat în vigoare în anul 2022, armata saudită și-a refăcut arsenalul și părea a fi într-o poziție avantajoasă în momentul când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, în luna februarie.

Însă, saudiții au atacat un aeroport din capitala Yemenului controlată de Houthi, Sana’a, pe motiv că ar fi încercat să prevină aterizarea unui avion din Iran, iar rebelii Houthi au anunțat o blocadă a vaselor saudite, au lansat o ofensivă rapidă pentru cucerirea teritoriilor de pe coasta Mării Roșii și au bombardat instalațiile energetice din Arabia Saudită, afectând comerțul cu petrol al Riadului.

Un alt atac lansat de milițiile șiite din Irak a dus la închiderea temporară a unei conducte cruciale pentru continuarea exportului de petrol și gaze folosind ruta ce ocolește Strâmtoarea Ormuz.

Rebelii Houthi au înțeles cum să evite radarele moderne și interceptoarele armatei saudite

Cea mai mare problemă pentru saudiți este că rebelii Houthi înțeleg acum mult mai bine cum să evite radarele moderne și interceptoarele armatei saudite, după ani de zile de război contra Arabiei Saudite, Israelului și Statelor Unite. Cei patru ani de armistițiu le-au permis, de asemenea, să se reînarmeze cu ajutorul Iranului.

Houthi au folosit drone Samad-2 sau Samad-3 cu rază lungă de acțiune pentru a determina raza de acțiune a interceptoarelor folosite de saudiți. Apoi, au lansat rachete de croazieră, bazate probabil pe modelul rachetelor iraniene Quds-4, care zboară la o altitudine joasă și își pot schimba traiectoria în aer, ceea ce le face greu de detectat.

„O combinație de noroc și strategie”, a spus pentru FT o persoană care cunoaște detalii despre atacurile lansate de Houthi.

Militanții din Yemen și susținătorii lor din Iran au învățat care sunt avantajele și punctele slabe ale sistemelor de apărare antiaeriană ale țărilor occidentale. Foto: Profimedia Images

„Ceea ce vedem acum arată că Houthi au acumulat, de asemenea, experiență operațională valoroasă, învățând din atacurile eșuate, ajustându-și tacticile și îmbunătățindu-și capacitatea de a contracara sisteme sofisticate de apărare aeriană”, a declarat Mohammed al-Basha, fondatorul firmei de consultanță Basha Report din Washington.

Rebelii Houthi au beneficiat și de pe urma lecțiilor învățate de Iran și aliații săi regionali din confruntările contra Statelor Unite și Israelului, inclusiv din atacurile cu rachetă împotriva unor baze militare și a infrastructurii critice din Golful Persic.

Militanții din Yemen și susținătorii lor din Iran au învățat care sunt avantajele și punctele slabe ale sistemelor de apărare antiaeriană ale țărilor occidentale, potrivit lui Basha.

O tactică ce poate copleși chiar și cele mai bine protejate ținte

Din cauză că trebuie să se apere și de posibile atacuri iraniene, armata saudită a fost nevoită să își împartă forțele în două, în timp ce militanții Houthi își pot concentra toate atacurile cu rachetă asupra unui număr limitat de ținte din Arabia Saudită - o tactică ce poate copleși chiar și cele mai bine protejate ținte.

„Saudiții se găsesc în aceeași situație ca ucrainenii sau israelienii sau americanii. Producția acestor interceptoare se află, evident, sub o mare presiune și prioritățile sunt greu de stabilit”, a explicat Robert Tollast din partea institutului RUSI de la Londra.

Cel mai puternic aliat al Arabiei Saudite nu pare interesat să intervină în lupta contra rebelilor Houthi. Mesajul lui Trump pentru Riad este: „Asta este treaba voastră.” Foto: Profimedia Images

Arabia Saudită este mult mai greu de apărat decât o țară ca Israelul, având baze militare, aeroporturi, instalații petroliere și orașe răspândite în diferite zone din teritoriul său vast, pe care nicio rețea de apărare antiaeriană nu l-ar putea proteja în totalitate.

Cea mai bună soluție ar fi ca saudiții să distrugă lansatoarele rebelilor Houthi, însă aceștia ar avea rețele mari de peșteri și tuneluri prin munții din nordul Yemenului, unde se pot ascunde.

Arabia Saudită a primit ajutor din partea Franței, Turciei și Pakistanului, însă aliatul său cel mai important pare mai puțin interesat să intervină.

„Statele Unite au fost interesate să apere puterile mai slabe în fața celor mai puternice, dar este greu să ne amintim o situație în care americanii au fost interesați să apere forțe mai puternice împotriva unora mai slabe”, a spus Jon Alterman Brzezinki din partea Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Atitudinea lor a fost: ‘asta este treaba voastră’.”

Editor : Raul Nețoiu