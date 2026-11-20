Donald Trump a declarat joi că, în cele din urmă, nu s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul vizitei sale în Asia, invocând un program prea încărcat, dar asigurând totodată că cei doi vor avea o discuţie „la un moment dat”, a relatat NBC News.

„Relaţia există, dar nu ne-am întâlnit”, a declarat preşedintele american jurnalistului postului american Gabe Gutierrez, la bordul avionului Air Force One. „Au fost prea multe întâlniri, nu ar fi mers. (...) Vom avea această întâlnire la un moment dat”, a adăugat el.

Donald Trump a lăsat să se înţeleagă luni că ar putea avea loc o întâlnire surpriză cu Kim Jong Un în marja summitului APEC, la care participau şi preşedinţii Chinei, Xi Jinping, şi Rusiei, Vladimir Putin, notează News.ro.

Cu toate acestea, influenta soră a liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a afirmat la începutul lunii noiembrie că Phenianul nu are „niciun motiv” să reia dialogul cu Statele Unite „ostile”, îndepărtând astfel posibilitatea unei întâlniri la vârf între fratele său şi Donald Trump.

Preşedintele american, care se laudă că are o relaţie bună cu liderul nord-coreean, s-a întâlnit cu Kim Jong Un de trei ori în timpul primului său mandat: în 2018 la Singapore, apoi în 2019 la Hanoi şi în zona demilitarizată care separă Coreea de Nord de Coreea de Sud (DMZ).

După prima lor întâlnire la Singapore, Donald Trump a afirmat că cei doi „s-au îndrăgostit”, fără însă a reuşi să obţină progrese concrete în ceea ce priveşte denuclearizarea Coreei de Nord.

Editor : B.E.