Live TV

De ce nu s-a prăbușit încă regimul din Iran. Cele trei structuri care conduc din umbră statul și țin în viață sistemul lui Khamenei

Data publicării:
protestatari incendiază mașini la Teheran
Regimul de la Teheran justifică uciderea a mii de oameni prin faptul că apărarea statului islamic este cea mai importantă misiune. Foto: Profimedia Images
Din articol
Un stat paralel vast și opac Ministerele, municipalitățile și instituțiile administrează societatea, dar nu dețin cu adevărat puterea

În timp ce protestele se răspândeau din nou în mai multe orașe din Iran, toată lumea se întreba același lucru: Este Republica Islamică aproape de colaps? Dilema principală nu este dacă iranienii își doresc o schimbare, ci cum a reușit regimul de la Teheran să supraviețuiască unor cicluri repetate de proteste în masă care ar fi destabilizat guvernele din multe alte țări. Răspunsul se găsește în felul în care regimul aflat la putere a fost construit, potrivit unei analize Foreign Policy.

Republica Islamică funcționează ca un regim teocratic de securitate organizat în jurul Ayatollahului Ali Khamenei și a familiei sale. Puterea este structurată în cercuri concentrice, avându-l pe liderul suprem în centru. Supraviețuirea politică depinde mai puțin de instituțiile oficiale și mai mult de apropierea de conducător și fiii lui.

Khamenei nu se consideră un simplu conducător politic, ci un gardian căruia i-a fost încredințată datoria divină de a proteja Republica Islamică – o credință ce nu lasă loc de ezitare sau compromisuri în vremuri de criză.

De când a preluat rolul de lider suprem, în 1989, Khamenei a transformat treptat sistemul într-un stat teocratic de securitate care se bazează mai mult pe coerciție decât pe consens, având în spate un aparat de represiune foarte instituționalizat și dedicat din punct de vedere ideologic.

Această realitate structurală, mai mult decât opinia publică, definește acum limitele schimbării politice în Iran și reflectă imaginea unui lider care consideră supraviețuirea regimului o datorie sacră și nu o alegere politică negociabilă.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Ayatollahul Ali Khamenei nu se consideră un simplu conducător politic, ci un gardian căruia i-a fost încredințată datoria divină de a proteja Republica Islamică – o credință ce nu lasă loc de ezitare sau compromisuri în vremuri de criză. Foto: Profimedia Images

Un stat paralel vast și opac

Imediat în jurul centrului de putere se află Beit-e Rahbari – sau Biroul Liderului Suprem – cea mai puternică și puțin vizibilă instituție din Republica Islamică. Aceasta joacă practic rolul de autoritate executivă a regimului.

În ultimele trei decenii, Beit a evoluat într-un stat paralel vast și opac cu o autoritate mai mare decât constituția, parlamentul sau președintele.

Biroul Liderului Suprem este format din mii de clerici, oficiali de securitate și tehnocrați ideologici loiali regimului care influențează procesul decizional în ceea ce privește armata, serviciile de informații, economia, justiția și domeniile culturale.

Beit nu este doar o extensie a autorității lui Khamenei, ci reprezintă mecanismul care îi permite regimului său să îndure, să absoarbă șocurile și să își desfășoare activitatea din umbră.

În jurul Beit se află o rețea clericală extinsă care îi conferă regimului legitimitatea religioasă. Încadrarea teologică a autorității lui Khamenei transformă obediența într-o datorie religioasă și represiunea într-o necesitate morală și nu o alegere politică.

IRGC And Basij Forces Hold Military Maneuvers In Tehran
Principala misiune a Gardienilor Revoluției este să apere regimul prin prevenirea loviturilor de stat, suprimarea disidenței și protejarea liderului suprem. Foto: Getty Images

Regimul justifică uciderea a mii de oameni prin faptul că apărarea statului islamic este cea mai importantă misiune. Protestatarii sunt considerați „mohareb” (inamici ai lui Dumnezeu), ceea ce legitimizează represiunea, violența extremă și atrocitățile comise împotriva disidenților.

Pe următorul nivel al autorității se află Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (CGRI) și aparatul de securitate mai larg ce formează scutul coercitiv al regimului.

Principala misiune a Gardienilor Revoluției este să apere regimul prin prevenirea loviturilor de stat, suprimarea disidenței și protejarea liderului suprem. Cu timpul, CGRI a devenit o organizație cu servicii de informații, unități expediționare și diverse miliții profund integrate în societate.

CGRI este înrădăcinat economic și politic prin rețele vaste și companii susținute de stat, controlând sectoare cheie ale economiei și fiind independent financiar. De aceea, Gardienii Revoluției sunt strâns legați de liderul suprem și de Beit, iar supraviețuirea lor depinde de sistemul lui Khamenei.

Ministerele, municipalitățile și instituțiile administrează societatea, dar nu dețin cu adevărat puterea

Aceste trei straturi din jurul lui Khamenei reprezintă regimul și instrumentele care îl susțin. Dacă regimul ar fi un om, Khamenei ar fi capul și Beit trunchiul corpului, care împreună controlează și coordonează sistemul.

Gardienii Revoluției și rețeaua clericală reprezintă cele două brațe care impun autoritatea și conferă legitimitate religioasă. Sub acestea se află guvernul și administrația publică ce susțin sistemul, dar nu îl dirijează.

Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
Felul în care regimul din Iran este structurat reduce drastic riscul ca protestele în masă să producă o ruptură în rândul elitelor, de care ar fi nevoie pentru o prăbușire a autorității. Foto: Getty Images

Ministerele, municipalitățile și instituțiile care furnizează servicii mențin aparența unui stat care funcționează normal, dar în realitate ele nu dețin puterea. Birocrația administrează societatea, dar nu conduce regimul.

Această configurație structurală reduce drastic riscul ca nemulțumirea poporului să producă o ruptură în rândul elitelor, de care ar fi nevoie pentru o prăbușire a autorității.

Protestele sunt înăbușite de forțele de securitate împuternicite de discursul clerical, sunt obscurizate de un aparat de propagandă controlat de Biroul Liderului Suprem și sunt absorbite de rutinele birocratice. Puterea rămâne centralizată, izolată și apărată de instituții a căror supraviețuire depinde de conservarea nucleului.

Republica Islamică nu rezistă pentru că se bucură de susținerea poporului, ci pentru că a fost concepută special pentru a redirecționa presiunea, pentru a concentra puterea și pentru a proteja nucleul autorității atât de societatea largă, cât și de propriile instituții.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Mark Carney
4
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
5
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran
Primul bilanț oficial al morților din Iran după represiunea împotriva protestatarilor
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
Trump caută o soluție „decisivă” pentru Iran: „Dacă mi se întâmplă ceva, îi vom șterge de pe fața pământului”
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu Reza Pahlavi. „Nu îndreptați armele spre popor”
US Embassy, London, UK. 15th January 2026. An emotional crowd gather in front of the American Embassy in London calling for US President Trump to keep his promise to support Iranians in Iran amid reports of mass killings of protesters, despite the communi
Represiunea din Iran se extinde la artiști și sportivi acuzați de susținerea protestelor. Bunuri confiscate de la cafenele
Reza Pahlavi
Prințul iranian Reza Pahlavi, într-o scrisoare deschisă adresată ayatollahului Khamenei: „Veți fi judecați precum criminalii naziști”
Recomandările redacţiei
dolari sua ue uniunea europeana
Cum poate zgudui Europa economia SUA: „Este principala slăbiciune a...
lideri coalitie guvernare
Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte...
Mark Carney davos
Trump a retras invitația adresată premierului canadian Mark Carney de...
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
Kremlinul anunță că vineri are loc o întâlnire...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cum sunt protejate animalele de ger. Grădina zoo din țară, unde maimuțele primesc zilnic ceai cald, iar leii au încălzire în pardoseală
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, scandal imens cu Ioan Niculae din cauza miliardarului Francois Pinault: „L-am luat la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal...
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
EXCLUSIV 2.050 de dosare de pensii pe masa CCR. Niciunul nu a fost analizat. Care pensionari pierd mii de lei?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat