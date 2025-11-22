Live TV

Analiză De ce oamenii lui Donald Trump cred că acest acord e cea mai bună șansă pentru a ajunge la pace. „Ucrainenii vor trebui să accepte”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Donald Trump. Foto. Getty Images
Din articol
Ce spune planul de pace Oportunitate

Administrația Trump consideră că a sosit momentul să preseze Ucraina să încheie un acord de pace, având în vedere că președintele Volodimir Zelenski se află într-o poziție deosebit de slabă în țara sa și este afectat de un scandal de corupție care reprezintă cea mai directă amenințare la adresa conducerii sale de la invazia Rusiei în 2022, scrie Politico.

„Ucrainenii vor trebui să accepte [acordul], având în vedere slăbiciunea poziției actuale a lui Zelenski”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, care, la fel ca și alții din articol, a beneficiat de anonimat pentru a discuta despre negocieri.

Președintele Donald Trump i-a dat lui Zelenski termen până pe 24 noiembrie să semneze acordul, altfel riscând să piardă sprijinul american în materie de informații și militar.

Trump nu a ascuns dorința sa de a pune capăt luptelor și a oscilat între opțiuni favorabile părților opuse, în funcție de locul în care crede că are cea mai mare influență.

„S-a sugerat în mod clar ucrainienilor că Statele Unite se așteaptă ca aceștia să accepte un acord de pace”, a declarat un oficial american. „Orice schimbări vor fi decise de președinte însuși.”

Citește și

Diplomații ruși anunță posibilitatea unui nou summit Putin-Trump

Ce spune planul de pace

Planul de pace în 28 de puncte al SUA – care a fost discutat în diverse forme timp de câteva săptămâni – ar obliga Ucraina să cedeze Rusiei o mare parte din teritoriul său și să-și limiteze dimensiunea armatei în schimbul unei garanții de securitate neclare.

Planul a fost prezentat săptămâna aceasta, în momentul în care scandalul de corupție care i-a implicat pe aliații apropiați ai lui Zelenski a pus în pericol cabinetul său. Zelenski nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală.

Furia generalizată față de Zelenski din cauza scandalului, agravată de patru ani de război brutal, îi face pe unii oficiali ai administrației Trump să fie optimiști că președintele ucrainean nu va putea rezista ofertei, chiar dacă termenii acesteia ar interzice pentru totdeauna Ucrainei să adere la NATO și ar ceda Crimeea, Donbas, Luhansk și părți din Herson și Zaporizhia Rusiei, cerând în schimb foarte puțin de la Moscova.

Ucraina ar obține aprobarea pentru a începe negocierile cu UE pentru statutul de membru și ar primi plăți pentru reconstrucție în valoare de 100 de miliarde de dolari de la Rusia, 100 de miliarde de dolari de la țările europene și o întreprindere separată de reconstrucție comună SUA-Rusia.

Dar, având în vedere că Rusia câștigă teren pe câmpul de luptă – suferind însă pierderi zilnice uluitoare – și că sondajele arată o nemulțumire crescândă față de Zelenski, Trump își exercită avantajul.

„Americanii vorbesc cu Ucraina folosind un limbaj de presiune”, a declarat un înalt oficial european. „Singura opțiune este semnarea acordului.”

Zelenski a făcut aluzie la dinamica de vineri într-un discurs național, spunând că țara se confruntă cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie.

„Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de aspră – cea mai grea de până acum – cu riscuri suplimentare”, a spus el. „O viață fără libertate, demnitate și justiție, și să ni se ceară să avem încredere în cel care ne-a atacat deja de două ori.”

Oportunitate

În timp ce Casa Albă vede o oportunitate, mulți oficiali europeni și alți aliați ai Ucrainei consideră că, acum, capitalul politic epuizat al lui Zelenski va face mult mai dificil, dacă nu imposibil, să vândă propunerea SUA publicului ucrainean.

Proiectul planului prevede o „garanție de securitate” din partea SUA pentru Ucraina, dar nu abordează modul în care SUA ar ajuta dacă Rusia ar încălca armistițiul.

Oficialii administrației Trump, deși menționează ancheta privind corupția care se desfășoară la Kiev, spun că aceasta este cea mai bună și mai realistă propunere de pace pe care Ucraina o poate aștepta.

„Este un plan bun, cu sau fără scandalul de corupție al lui Zelenski”, a declarat un al doilea oficial al Casei Albe.

Vineri, Zelenskyy a postat pe X că a discutat cu vicepreședintele JD Vance și secretarul armatei Dan Driscoll despre propunere, „lucrând pentru a face calea de urmat demnă și cu adevărat eficientă pentru a obține o pace durabilă”.

Driscoll, care a devenit omul de bază al administrației în eforturile de pace, intenționează să petreacă weekendul întâlnindu-se cu NATO și aliații europeni pentru a-i informa despre discuții, potrivit unui oficial american. Ucraina, Franța, Germania și Regatul Unit lucrează la o contrapropunere la planul Trump, care conține mai multe prevederi, cum ar fi limitarea recrutării militare a Ucrainei, care „au fost anterior inacceptabile” pentru europeni și „rămân așa”, potrivit unui al doilea diplomat european.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
4
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
ROBOT UMANOID
5
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digi Sport
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
negocieri zelenski
Ucraina și SUA vor negocia în Elveția planul de pace propus de Washington. Cine face parte din delegația aprobată de Zelenski
Alexander Lukashenko
Lukaşenko a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni deținuți în Belarus, în baza unui acord cu Trump
ursula von der leyen la kiev
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
United States President Donald J Trump and Mayor-elect Zohran Mamdani (Democrat of New York City) shake hands in the Oval Office
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie
Marjorie Taylor-Greene cu o șapcă roșie MAGA în mână la un pupitru cu microfoane
Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein”
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
d trump
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant...
pensie, bani
Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan către tinerii liberali: „E simplu să demisionezi, dar e...
Ultimele știri
Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania
Un șofer care a „înțepenit” un TIR pe calea ferată a fost detectat de poliție cu o alcoolemie de 2,50g/l
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
De ce trebuie păstrați fluturașii de salariu. Situația în care devin esențiali
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i...
Pro FM
Antonia a răbufnit după ce imagini cu copiii ei au fost postate fără acordul său: „Nu sunt decor pentru...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...