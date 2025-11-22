Administrația Trump consideră că a sosit momentul să preseze Ucraina să încheie un acord de pace, având în vedere că președintele Volodimir Zelenski se află într-o poziție deosebit de slabă în țara sa și este afectat de un scandal de corupție care reprezintă cea mai directă amenințare la adresa conducerii sale de la invazia Rusiei în 2022, scrie Politico.

„Ucrainenii vor trebui să accepte [acordul], având în vedere slăbiciunea poziției actuale a lui Zelenski”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, care, la fel ca și alții din articol, a beneficiat de anonimat pentru a discuta despre negocieri.

Președintele Donald Trump i-a dat lui Zelenski termen până pe 24 noiembrie să semneze acordul, altfel riscând să piardă sprijinul american în materie de informații și militar.

Trump nu a ascuns dorința sa de a pune capăt luptelor și a oscilat între opțiuni favorabile părților opuse, în funcție de locul în care crede că are cea mai mare influență.

„S-a sugerat în mod clar ucrainienilor că Statele Unite se așteaptă ca aceștia să accepte un acord de pace”, a declarat un oficial american. „Orice schimbări vor fi decise de președinte însuși.”

Ce spune planul de pace

Planul de pace în 28 de puncte al SUA – care a fost discutat în diverse forme timp de câteva săptămâni – ar obliga Ucraina să cedeze Rusiei o mare parte din teritoriul său și să-și limiteze dimensiunea armatei în schimbul unei garanții de securitate neclare.

Planul a fost prezentat săptămâna aceasta, în momentul în care scandalul de corupție care i-a implicat pe aliații apropiați ai lui Zelenski a pus în pericol cabinetul său. Zelenski nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală.

Furia generalizată față de Zelenski din cauza scandalului, agravată de patru ani de război brutal, îi face pe unii oficiali ai administrației Trump să fie optimiști că președintele ucrainean nu va putea rezista ofertei, chiar dacă termenii acesteia ar interzice pentru totdeauna Ucrainei să adere la NATO și ar ceda Crimeea, Donbas, Luhansk și părți din Herson și Zaporizhia Rusiei, cerând în schimb foarte puțin de la Moscova.

Ucraina ar obține aprobarea pentru a începe negocierile cu UE pentru statutul de membru și ar primi plăți pentru reconstrucție în valoare de 100 de miliarde de dolari de la Rusia, 100 de miliarde de dolari de la țările europene și o întreprindere separată de reconstrucție comună SUA-Rusia.

Dar, având în vedere că Rusia câștigă teren pe câmpul de luptă – suferind însă pierderi zilnice uluitoare – și că sondajele arată o nemulțumire crescândă față de Zelenski, Trump își exercită avantajul.

„Americanii vorbesc cu Ucraina folosind un limbaj de presiune”, a declarat un înalt oficial european. „Singura opțiune este semnarea acordului.”

Zelenski a făcut aluzie la dinamica de vineri într-un discurs național, spunând că țara se confruntă cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie.

„Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de aspră – cea mai grea de până acum – cu riscuri suplimentare”, a spus el. „O viață fără libertate, demnitate și justiție, și să ni se ceară să avem încredere în cel care ne-a atacat deja de două ori.”

Oportunitate

În timp ce Casa Albă vede o oportunitate, mulți oficiali europeni și alți aliați ai Ucrainei consideră că, acum, capitalul politic epuizat al lui Zelenski va face mult mai dificil, dacă nu imposibil, să vândă propunerea SUA publicului ucrainean.

Proiectul planului prevede o „garanție de securitate” din partea SUA pentru Ucraina, dar nu abordează modul în care SUA ar ajuta dacă Rusia ar încălca armistițiul.

Oficialii administrației Trump, deși menționează ancheta privind corupția care se desfășoară la Kiev, spun că aceasta este cea mai bună și mai realistă propunere de pace pe care Ucraina o poate aștepta.

„Este un plan bun, cu sau fără scandalul de corupție al lui Zelenski”, a declarat un al doilea oficial al Casei Albe.

Vineri, Zelenskyy a postat pe X că a discutat cu vicepreședintele JD Vance și secretarul armatei Dan Driscoll despre propunere, „lucrând pentru a face calea de urmat demnă și cu adevărat eficientă pentru a obține o pace durabilă”.

Driscoll, care a devenit omul de bază al administrației în eforturile de pace, intenționează să petreacă weekendul întâlnindu-se cu NATO și aliații europeni pentru a-i informa despre discuții, potrivit unui oficial american. Ucraina, Franța, Germania și Regatul Unit lucrează la o contrapropunere la planul Trump, care conține mai multe prevederi, cum ar fi limitarea recrutării militare a Ucrainei, care „au fost anterior inacceptabile” pentru europeni și „rămân așa”, potrivit unui al doilea diplomat european.

