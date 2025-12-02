De ce planul de pace al lui Trump are șanse mici să pună capăt războiului din Ucraina. „Putin nu are niciun motiv să se oprească acum”

Pe măsură ce președintele SUA, Donald Trump, își intensifică eforturile de a forța încheierea prin negocieri a invaziei rusești la scară largă, o întrebare centrală planează asupra Washingtonului, Kievului și Moscovei: Ce se va întâmpla în continuare și poate această presiune să ducă la vreun rezultat?

Răspunsul, potrivit analiștilor, este din ce în ce mai clar.

În ciuda săptămânilor de diplomație frenetică și a presiunilor din partea Washingtonului, semnele care apar înaintea vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova în această săptămână, sunt sumbre, scrie o analiză Kyiv Independent.

Cu doar câteva zile înainte de consultările dintre SUA și Ucraina din Florida, din 30 noiembrie, președintele rus Vladimir Putin a semnalat că nu vede niciun motiv pentru a face concesii semnificative. El a respins discuțiile despre progres, legând din nou încetarea focului de retragerea Ucrainei din teritoriile neocupate — o cerință imposibilă pentru Kiev.

Kievul, între timp, este la fel de reticent să cedeze în fața cererilor maximaliste ale Kremlinului.

„Este nevoie de o schimbare semnificativă pe teren pentru ca una dintre părți sau chiar ambele părți să ajungă la concluzia că nu au nimic sau aproape nimic de câștigat din continuarea războiului”, a declarat Jenny Mathers, expertă în politică internațională.

În timp ce echipa lui Trump încearcă să reînvie diplomația blocată, Kyiv Independent explică de ce planul este sortit eșecului și ce se poate aștepta în continuare.

Ucraina și Rusia, la polii opuși

Când SUA au prezentat propunerea de pace în 28 de puncte – care seamănă foarte mult cu un document prezentat de Rusia la Washington în octombrie – aceasta a fost întâmpinată cu șoc și uimire în Ucraina.

Punctele sale cheie, inclusiv recunoașterea controlului rus asupra Crimeei și Donbasului, limitarea armatei ucrainene și oprirea aspirațiilor Kievului de a adera la NATO, reflectau cererile de lungă durată ale Kremlinului.

Potrivit lui Oleksii Melnik, codirectorul Programelor de Relații Externe și Securitate Internațională la Centrul Razumkov din Kiev, „se pare că planul a fost conceput pentru a ajuta la capitularea Ucrainei”.

Dar nu există niciun indiciu că Rusia va accepta vreo propunere care să nu îndeplinească aceste cerințe.

Pe măsură ce Kievul își reiterează „liniile roșii” în negocieri – fără restricții privind alianțele sau armata și fără recunoașterea ocupației ruse – este clar că acestea se ciocnesc direct cu obiectivele Rusiei: anexarea teritoriilor, blocarea accesului Ucrainei la NATO și slăbirea capacității sale de a se apăra.

Un plan revizuit, elaborat în timpul discuțiilor dintre oficialii americani și ucraineni în cadrul unor întâlniri separate la Geneva și Florida luna trecută, nu a fost făcut public.

Cele mai controversate probleme, cum ar fi teritoriul, au fost „puse între paranteze” pentru discuții ulterioare, a declarat Ucraina – și tocmai aceste subiecte ar putea determina Moscova să respingă noul plan.

„Trupele ucrainene se vor retrage din teritoriile pe care le ocupă, iar apoi luptele vor înceta”, a declarat Putin pe 27 noiembrie, referindu-se aparent la regiunile ucrainene pe care Rusia le-a revendicat în referendumul fals din 2022.

„Situația de astăzi este foarte dificilă, dar acesta nu este un motiv pentru a opri lupta.”

„Pentru ca Rusia să-și schimbe poziția, trebuie să sufere eșecuri grave și prelungite sau, poate, să piardă sprijinul aliaților cheie”, a declarat Mathers pentru Kyiv Independent.

În același timp, administrația Trump nu a reușit să elaboreze o „strategie coerentă” pentru a presa Rusia să încheie un acord, spune Mikola Bielieskov, cercetător la Institutul Național de Studii Strategice și analist senior la proiectul Come Back Alive.

Atâta timp cât Rusia poate susține avansuri treptate pe câmpul de luptă, Putin nu are niciun motiv „să negocieze pe baza ideii de înghețare a liniei frontului și de punere deoparte a diferențelor politice”, adaugă Bielieskov.

Prezentarea generală a câmpului de luptă

Profitând de acoperirea oferită de vremea ceațoasă de toamnă și de avantajul numeric, Rusia a înregistrat avansuri lente, dar constante în sud și est, folosind unități mici de infanterie.

Analiștii spun că forțele ruse controlează acum cea mai mare parte a orașului Pokrovsk, un bastion cheie din regiunea Donețk. Expertul în apărare Viktor Kevliuk avertizează că situația din sectorul Huliaipole din regiunea Zaporojie a devenit „mai amenințătoare și dinamică”.

Pe măsură ce Ucraina continuă să se confrunte cu lipsa de forță de muncă, iar asistența militară străină este în scădere, țara se confruntă cu o iarnă grea.

Cu toate acestea, în timp ce secretarul armatei americane, Dan Driscoll, ar fi spus oficialilor ucraineni că ar fi mai bine să accepte un acord de pace rapid decât să se confrunte cu înfrângerea, experții resping această idee.

„Situația de astăzi este foarte dificilă, dar acest lucru nu este un motiv pentru a opri lupta”, a spus Kevliuk.

Melnik observă că Rusia obține doar „mici câștiguri tactice la un preț extrem de ridicat, aproximativ 100 de morți sau răniți grav pe kilometru pătrat”.

Potrivit grupului de monitorizare DeepState, Rusia a capturat aproximativ 267 de kilometri pătrați (103 mile pătrate) în octombrie, ceea ce este aproximativ la fel ca în septembrie și reprezintă aproximativ 0,04% din teritoriul ucrainean.

Avansul a accelerat însă în noiembrie, când trupele Moscovei ar fi capturat încă 505 kilometri pătrați (194 mile pătrate).

Institutul pentru Studiul Războiului estimează că, dacă forțele Moscovei vor avansa în ritmul actual, vor captura restul regiunii Donețk până în august 2027.

„În general, situația strategică pe câmpul de luptă rămâne neschimbată”, a spus Melnik. „Este un război de uzură, fără perspective pentru niciuna dintre părți de a obține o înfrângere militară semnificativă.”

Ce ar putea exercita presiune asupra Rusiei?

Dar, la fel cum prăbușirea apărării Ucrainei nu este iminentă, nici Rusia nu se confruntă cu o înfrângere.

Anton Barbashin, cercetător invitat la Consiliul European pentru Relații Externe, a declarat că nimic nu sugerează că Moscova se află în pragul unei înfrângeri suficient de mari încât să-i schimbe strategia.

„Evoluțiile de pe câmpul de luptă pot influența luarea deciziilor”, a spus Barbashin. „Dar, în acest moment, nu pare realist ca Rusia să sufere o înfrângere militară în viitorul apropiat.”

Cu ambele părți în impas, apare întrebarea evidentă: ce ar putea forța Rusia să renunțe la cererile sale maximaliste față de Ucraina?

Din punct de vedere economic, Rusia suferă, dar este departe de a fi distrusă.

„Economia rusă suferă, dar nu este încă în colaps”, a adăugat Barbashin, spunând că sistemul arată suficientă reziliență pentru ca Putin să o poată menține încă un an fără a se confrunta cu presiuni existențiale.

Cea mai puternică pârghie a Washingtonului ar fi sancționarea Chinei sau a Indiei, principalii cumpărători de petrol ai Rusiei.

La începutul acestui an, Trump a sugerat impunerea de tarife statelor care cumpără volume mari de petrol rusesc. Dar până acum, el a penalizat doar India cu o taxă de 25% — o mișcare simbolică.

Mikhail Polianskii, cercetător postdoctoral în cadrul Departamentului de Cercetare al PRIF, Instituții Internaționale, a declarat că SUA nu vor risca să lovească propria economie aflată în dificultate, ceea ce ar putea provoca tarifele.

Pe scurt, Kremlinul simte puțină presiune externă.

„Acest tip de război îl pot susține pentru o perioadă de timp”, a declarat anterior politicianul rus din opoziție Vladimir Milov pentru Kyiv Independent.

Potrivit lui Polianskii, „criza economică, înfrângerile majore pe câmpul de luptă, fracturile elitei — nimic din toate acestea nu se vede încă. Putin nu are niciun motiv să acționeze”.

Ce urmează?

Următorul pas important în procesul de pace al lui Trump este întâlnirea anticipată dintre trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și Putin, la Moscova, pe 2 decembrie.

Se așteaptă ca Witkoff să îi prezinte lui Putin versiunea revizuită a cadrului de pace – una care este acum mult mai acceptabilă pentru Ucraina.

Dar așteptările sunt extrem de scăzute.

Alexandra Filippenko, expertă în relațiile dintre SUA și Rusia, a declarat pentru Kyiv Independent că întâlnirea va produce doar declarații formale și, poate, noi canale de comunicare cu echipa lui Trump.

„Dar cu siguranță nu va fi vorba de o descoperire importantă sau de acorduri reale”, a spus ea, adăugând că orice decizie semnificativă va fi negociată în privat.

„Putin nu are niciun motiv să se oprească acum.”

Filippenko a spus că procesul a semănat de la început cu o operațiune a serviciilor secrete ruse.

O sursă din cadrul Președinției Ucrainei a declarat anterior pentru Kyiv Independent că Witkoff a elaborat planul inițial în coordonare directă cu Kirill Dmitriev, principalul negociator economic al Rusiei.

Potrivit Filippenko, scopul planului inițial era de a forța Ucraina să îl respingă, prezentând Kievul ca fiind nerezonabil și subminând parteneriatul său cu Washingtonul.

Scurgerile de informații din 25 noiembrie ale Bloomberg susțin această opinie. Într-o transcriere a unei conversații înregistrate, consilierii Kremlinului au discutat despre prezentarea de către Witkoff a unei propuneri rusești ca inițiativă a SUA.

Polianskii a declarat că, în timpul întâlnirii, Putin va urma probabil strategia schițată de Witkoff în convorbirile divulgate: lingușirea lui Trump, prezentarea sa ca „om al păcii” și exercitarea de presiuni pentru obținerea de concesii maxime.

„Putin nu are niciun motiv să se oprească acum”, a adăugat Polianskii.

Fără presiune, Kremlinul crede că își poate atinge obiectivele pur și simplu așteptând.

Ciclul fără sfârșit

Natia Seskuria, cercetătoare asociată la Royal United Services Institute, a declarat pentru Kyiv Independent că, dacă această dinamică continuă, va duce probabil la mai multe runde de negocieri cu puține progrese reale.

„Putin vrea să păstreze aparența de a fi deschis la diplomație, deoarece nu vrea să fie văzut ca partea care renunță prima”, a adăugat ea.

Rusia consideră că continuarea luptelor este cea mai puternică alternativă la orice acord, a declarat Emily Harding, vicepreședinte al Departamentului de Apărare și Securitate al CSIS, pentru Kyiv Independent.

„Cea mai bună alternativă a Rusiei la un acord negociat este să continue luptele, iar ea a fost dispusă să continue la nesfârșit”, a spus ea. „Atâta timp cât Moscova crede că poate câștiga pe câmpul de luptă, are puține motive să facă concesii.”

Așadar, războiul va continua probabil, concluzionează analiștii Kyiv Independent.

