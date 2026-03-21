De ce renunță SUA exact la navele de care ar avea nevoie ca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. „Escortarea petrolierelor va fi dificilă”

În timp ce Iranul a început să amplaseze mine marine în Golful Persic, Statele Unite se pregăteau să scoată din uz patru dragoare din puținele nave de acest tip pe care le mai aveau la dispoziție. Marina americană nu a mai avut o capacitate semnificativă de îndepărtare a minelor marine de zeci de ani, iar acum se confruntă cu această amenințare într-una din cele mai importante rute de transport maritim din lume.

Companiile din domeniul apărării și forțele navale din mai multe țări, inclusiv din Statele Unite, testează acum noi metode mai sigure și eficiente de a îndepărta minele înainte ca acestea să provoace pagube, folosind tehnologii fără echipaj și inteligența artificială.

Cu toate că au un potențial mare, tehnologia de acest tip nu a fost produsă în masă și nu a fost testată încă într-un conflict real.

„Marina americană a neglijat dragarea de mine, iar numărul nostru limitat de nave va face dificilă escortarea credibilă a petrolierelor într-un mediu contestat”, a spus Eliot Cohen, cercetător de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru Wall Street Journal.

Președintele american Donald Trump a promis că va redeschide traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde, în mod normal, vasele transportă 20% din petrolul exportat la nivel mondial, și le-a cerut și altor țări să contribuie la acest efort.

Marina SUA renunță la dragoare și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine

Iranul are mai multe metode prin care poate bloca traficul prin strâmtoare, inclusiv atacarea vaselor cu rachete și drone. Oficialii americani au spus săptămâna trecută că Iranul a amplasat în jur de 10 mine în zona Golfului Persic.

Tactica folosită de Iran, precum și capacitățile vaste ale Chinei de a restricționa deplasarea forțelor americane în Asia prin utilizarea minelor marine, au atras din nou atenția asupra unei arme care a influențat puternic războiul maritim timp de mai bine de un secol.

Marina SUA se bazează acum pe nave de luptă litorală, care desfășoară operațiuni în apropierea țărmului, și pe drone navale. Foto: Profimedia Images

„Va fi dificil de realizat, dar se poate face”, a spus amiralul Alan West, fostul șef de stat major al marinei britanice, despre eforturile de îndepărtare a minelor din Strâmtoarea Ormuz.

Orice astfel de operațiune va necesita intervenția forțelor navale și aeriene, a precizat West.

Dezafectarea planificată a celor patru dragoare lasă Statele Unite cu doar patru astfel de nave specializate în dotare. Toate se află acum în Japonia și sunt din clasa Avenger.

Forțele americane folosesc și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine, dar și acestea vor fi în curând scoase din uz.

China ar putea folosi mine marine pentru a izola Taiwanul de restul lumii, în cazul unui război

În locul lor, marina SUA se bazează pe nave de luptă litorală, care desfășoară operațiuni în apropierea țărmului, și drone navale.

Statele Unite dispun de 18 astfel de nave ce ar putea fi folosite pentru îndepărtarea minelor, dacă nu desfășoară alte operațiuni – o forță egală cu cea a Franței, dar mult mai mică decât cele 40 de vase de acest tip pe care China le poate desfășura.

Îndepărtarea minelor din Strâmtoarea Ormuz ar putea fi și un test de pregătire pentru un potențial conflict cu China, unde minele vor juca un rol mult mai important și vor fi folosite în număr mult mai mare.

China are între 50.000 și peste 100.000 de mine marine în arsenalul său. „China dispune de ceea ce probabil este cea mai puternică capacitate de amplasare de mine din lume”, a spus Shugart.

Strategii militari spun că Beijingul ar putea folosi minele marine în timpul unei invazii sau blocade a Taiwanului pentru a izola insula de restul lumii, ceea ce ar ajuta forțele chineze să „sufoce” economia Taipeiului, să împiedice navele taiwaneze să iasă din porturi și să facă mai dificilă intervenția navelor și submarinelor americane.

„Concluzia este că nu putem să apărăm Coreea de Sud sau Taiwan dacă Coreea de Nord și China folosesc multe mine”, a spus Kevin Eyer, fost ofițer din marina SUA.

