Live TV

De ce renunță SUA exact la navele de care ar avea nevoie ca să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. „Escortarea petrolierelor va fi dificilă”

Data actualizării: Data publicării:
dragor de mine marine, clasa Avenger, din marina SUA
Statele Unite mai au doar patru dragoare, iar noile tehnologii pentru înlăturarea minelor marine nu au fost încă testate în condiții de război. Foto: Profimedia Images
Din articol
Marina SUA renunță la dragoare și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine China ar putea folosi mine marine pentru a izola Taiwanul de restul lumii, în cazul unui război

În timp ce Iranul a început să amplaseze mine marine în Golful Persic, Statele Unite se pregăteau să scoată din uz patru dragoare din puținele nave de acest tip pe care le mai aveau la dispoziție. Marina americană nu a mai avut o capacitate semnificativă de îndepărtare a minelor marine de zeci de ani, iar acum se confruntă cu această amenințare într-una din cele mai importante rute de transport maritim din lume.

Companiile din domeniul apărării și forțele navale din mai multe țări, inclusiv din Statele Unite, testează acum noi metode mai sigure și eficiente de a îndepărta minele înainte ca acestea să provoace pagube, folosind tehnologii fără echipaj și inteligența artificială.

Cu toate că au un potențial mare, tehnologia de acest tip nu a fost produsă în masă și nu a fost testată încă într-un conflict real.

„Marina americană a neglijat dragarea de mine, iar numărul nostru limitat de nave va face dificilă escortarea credibilă a petrolierelor într-un mediu contestat”, a spus Eliot Cohen, cercetător de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru Wall Street Journal.

Președintele american Donald Trump a promis că va redeschide traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde, în mod normal, vasele transportă 20% din petrolul exportat la nivel mondial, și le-a cerut și altor țări să contribuie la acest efort.

Marina SUA renunță la dragoare și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine

Iranul are mai multe metode prin care poate bloca traficul prin strâmtoare, inclusiv atacarea vaselor cu rachete și drone. Oficialii americani au spus săptămâna trecută că Iranul a amplasat în jur de 10 mine în zona Golfului Persic.

Tactica folosită de Iran, precum și capacitățile vaste ale Chinei de a restricționa deplasarea forțelor americane în Asia prin utilizarea minelor marine, au atras din nou atenția asupra unei arme care a influențat puternic războiul maritim timp de mai bine de un secol.

US launch suicide drone from warship at sea for first time
Marina SUA se bazează acum pe nave de luptă litorală, care desfășoară operațiuni în apropierea țărmului, și pe drone navale. Foto: Profimedia Images

„Va fi dificil de realizat, dar se poate face”, a spus amiralul Alan West, fostul șef de stat major al marinei britanice, despre eforturile de îndepărtare a minelor din Strâmtoarea Ormuz.

Orice astfel de operațiune va necesita intervenția forțelor navale și aeriene, a precizat West.

Dezafectarea planificată a celor patru dragoare lasă Statele Unite cu doar patru astfel de nave specializate în dotare. Toate se află acum în Japonia și sunt din clasa Avenger.

Forțele americane folosesc și elicoptere specializate în îndepărtarea minelor marine, dar și acestea vor fi în curând scoase din uz.

China ar putea folosi mine marine pentru a izola Taiwanul de restul lumii, în cazul unui război

În locul lor, marina SUA se bazează pe nave de luptă litorală, care desfășoară operațiuni în apropierea țărmului, și drone navale.

Statele Unite dispun de 18 astfel de nave ce ar putea fi folosite pentru îndepărtarea minelor, dacă nu desfășoară alte operațiuni – o forță egală cu cea a Franței, dar mult mai mică decât cele 40 de vase de acest tip pe care China le poate desfășura.

Îndepărtarea minelor din Strâmtoarea Ormuz ar putea fi și un test de pregătire pentru un potențial conflict cu China, unde minele vor juca un rol mult mai important și vor fi folosite în număr mult mai mare.

China are între 50.000 și peste 100.000 de mine marine în arsenalul său. „China dispune de ceea ce probabil este cea mai puternică capacitate de amplasare de mine din lume”, a spus Shugart.

Strategii militari spun că Beijingul ar putea folosi minele marine în timpul unei invazii sau blocade a Taiwanului pentru a izola insula de restul lumii, ceea ce ar ajuta forțele chineze să „sufoce” economia Taipeiului, să împiedice navele taiwaneze să iasă din porturi și să facă mai dificilă intervenția navelor și submarinelor americane.

„Concluzia este că nu putem să apărăm Coreea de Sud sau Taiwan dacă Coreea de Nord și China folosesc multe mine”, a spus Kevin Eyer, fost ofițer din marina SUA.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
2
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
4
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
5
Bugetul, dezbătut în Parlament până dimineața. Grindeanu, atacuri la Bolojan. Ce prevede...
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
„Iran este capul șarpelui terorismului global”. Scott Bessent, mulțumit de operațiunea „Epic Fury”: „Câștigăm rapid lupta”
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza de combustibil și electricitate lasă Havana fără apă
Strâmtoarea Ormuz, sub presiune: comunitatea internațională, inclusiv România, cere Iranului să evite un conflict major
Iranul amenință cu atacuri în destinații turistice. „Stațiuni, parcuri și obiective din toată lumea”, enumerate ca ținte
Cum a reușit armata de elită a Iranului să resusciteze Hezbollah și să pregătească ofensiva după atacurile Israelului
Recomandările redacţiei
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra...
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat...
Protest în Cehia: peste 250.000 de oameni în stradă. Ce i se...
Ultimele știri
O moleculă din sângele pitonilor taie pofta de mâncare și ar putea revoluționa medicamentele pentru slăbit
SUA, în impas bugetar: Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de securitate de la aeroporturi
Florin Manole anunță că primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Câți tineri pot beneficia de acest ajutor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO. Prințesa Kate a împărtășit un moment adorabil cu fetița unui soldat din Gărzile Irlandeze. Puștoaica...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA...
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
6 obiceiuri frecvente când speli rufe care îți cresc factura la energie
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant