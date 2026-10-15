Unitățile ucrainene de drone au fost nevoite să anuleze misiuni, iar altele au rămas practic fără apărare în fața dronelor rusești cu motor cu reacție, după ce, peste noapte, au fost impuse restricții de viteză asupra serviciului Starlink al lui Elon Musk, potrivit informațiilor obținute de The Times. Criticii îl acuză pe magnatul din domeniul tehnologiei că are „sângele copiilor ucraineni” pe mâini, întrucât restricțiile de viteză impuse rețelei ar putea împiedica eforturile de apărare ale Ucrainei.

Sistemul de sateliți SpaceX este crucial pentru ghidarea atacurilor cu drone ucrainene de rază medie și lungă în zonele ocupate din sudul și estul Ucrainei, care au provocat ravagii în logistica rusă.

Starlink este, de asemenea, esențial pentru doborârea dronelor rusești cu propulsie cu reacție care se deplasează cu viteză mare către orașele ucrainene. Musk a fost acuzat că are „sângele copiilor ucraineni” pe mâini din cauza acestor restricții.

Un colonel ucrainean din Dnipro a declarat pentru The Times că restricțiile de viteză au făcut ca interceptorii nou dezvoltați, folosiți pentru doborârea dronelor, să fie acum, practic, inutili, lăsând unitățile să se bazeze pe mitraliere mai puțin performante, care utilizează inteligența artificială, pentru a se apăra împotriva unor astfel de atacuri.

Diplomații și șefii militari sunt nedumeriți și indignați de restricțiile bruște privind utilizarea Starlink, care au fost impuse fără niciun avertisment marți seara și după ce Ucraina nu a primit nicio avertizare prealabilă din partea SUA cu privire la atacurile cu rachete balistice rusești asupra Kievului.

Washingtonul avertizase Kievul că SUA erau pe punctul de a suspenda schimbul de informații dacă atacurile de lungă distanță asupra instalațiilor petroliere rusești ar fi continuat. Cu toate acestea, președintele Trump a negat marți că schimbul de informații ar fi fost întrerupt. El a declarat: „ Îi ajutăm și împărtășim informații. Vrem ca războiul să se termine, așa că colaborăm cu ei și cu Rusia pentru a pune capăt războiului.”

Trump a stârnit furia Ucrainei și a europenilor prin ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, despre care președintele Zelenski a afirmat că nu va duce la scăderea prețurilor la combustibil.

The Times scrie că Regatului Unit nu i s-ar fi cerut să înceteze schimbul de informații cu Ucraina. O sursă din cadrul NATO a declarat, de asemenea, că nu există indicii că schimbul de informații s-ar opri.

Un diplomat ucrainean de rang înalt a declarat că politica SUA rămâne neclară, adăugând: „Suntem șocați de această situație. Situația este absolut inacceptabilă.”

Un soldat ucrainean instalează o antenă Starlink pentru conexiune la internet prin satelit Foto: Profimedia

După o noapte de atacuri rusești masive, un consilier al președintelui ucrainean a declarat miercuri că restricțiile privind funcționarea terminalelor de internet Starlink „privează” Ucraina de apărarea împotriva dronelor rusești cu propulsie cu reacție.

Armata ucraineană a precizat că limita de viteză operațională este de 160 km/h, deși unele unități au raportat pierderea conexiunii la viteze de până la 70 de kilometri pe oră.

Serhii Beskrestnov, consilierul tehnologic al lui Zelenski, a declarat pe Telegram: „În această seară, SpaceX a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare. Forțele noastre de apărare nu au fost avertizate cu privire la această restricție, ceea ce a dus la întreruperea mai multor misiuni.”

Ulterior, el a afirmat că, prin această măsură, „partenerii noștri ne privesc de una dintre puținele șanse pe care le avem de a apăra țara împotriva dronelor Shahed cu propulsie cu reacție”.

Noile drone rusești cu propulsie cu reacție se deplasează cu viteze de până la 600 km/h și sunt mai greu de interceptat decât modelele tradiționale.

Colonelul Oleksandr Falștînskîi, chirurg în Ucraina în cadrul Corpului 7 de Intervenție Rapidă, a declarat că sistemul Starlink a încetat să funcționeze în noaptea de marți spre miercuri, când interceptorii au atins viteze cuprinse între 60 și 70 de kilometri pe oră. El a spus: „Este aproape imposibil să le folosim pentru interceptorii pe care îi utilizăm împotriva dronelor cu propulsie cu reacție ale inamicului care ne atacă infrastructura. Conexiunea dispare și nu mai funcționează.”

El a precizat că Ucraina abia recent a dezvoltat capacitatea de a distruge dronele cu propulsie cu reacție și că, după ce a găsit o soluție, aceasta le-a fost luată. „În acest moment, ne aflăm din nou fără această opțiune”, a spus el.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Starlink sau a lui Musk după afirmațiile Ucrainei.

Ucraina a folosit terminalele Starlink pentru a asigura conexiuni la internet prin satelit ca alternativă la controlul radio pentru dronele sale.

Restricția a afectat, de asemenea, comunicarea dintre trupe. Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru AFP că această întrerupere „restricționează sever logistica”.

„Unele restricții fuseseră deja semnalate ieri seară. Așadar, de fapt, acest lucru se întâmplă în sincronizare cu atacul balistic rus de azi-dimineață”, a adăugat oficialul.

Oficialul, care a cerut să nu fie identificat, a mai spus că, prin limitarea serviciului Starlink, SUA „ajută Rusia”.

Al 7-lea Corp de Intervenție Rapidă a declarat că s-a confruntat cu probleme de conectivitate la Starlink legate de limitarea vitezei de transmisie a datelor. „Aceste schimbări au afectat direct funcționarea dronelor care se bazează pe Starlink pentru controlul în zbor”, a precizat acesta.

„Problema este și mai acută la lansarea dronelor de mare viteză. La decolare, anumite aeronave, în special cele de tipul „middle-strike”, trebuie să accelereze rapid până la viteze mari. În aceste condiții, conectivitatea instabilă face imposibilă lansarea unor astfel de drone sau utilizarea lor în scopul prevăzut.”

Corpul a precizat că problemele au forțat deja una dintre unitățile sale de drone din regiunea Zaporojoe să anuleze o serie de misiuni.

Oleksandra Matviiciuk, o avocată ucraineană specializată în drepturile omului, al cărei Centru pentru Libertăți Civile a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2022, a declarat: „Starlink este utilizat și de interceptorii care protejează orașele ucrainene de dronele rusești Shahed cu propulsie cu reacție. Fără această protecție, dronele rusești vor lovi clădiri rezidențiale, spitale și școli ca pe niște ținte într-un poligon de tir”.

„Voi fi directă: sângele copiilor ucraineni va fi pe mâinile proprietarului și a întregii echipe a acestei companii americane”, a scris ea pe X, platformă deținută de Musk. Musk și-a schimbat de mai multe ori poziția față de Ucraina de la invazia Rusiei din 2022.

Imagine ilustativă Foto: Profimedia

Dronele de interceptare mai sofisticate planează la altitudini mari pentru a economisi energie înainte de a accelera pentru a prinde dronele cu propulsie cu reacție.

Bob Tollast, cercetător la think tank-ul Royal United Services Institute, a declarat: „Limita de viteză ar putea însemna că unele drone de interceptare de mare viteză sunt inutile.”

Chiar și dronele de interceptare de bază, care vânează dronele Geran cu elice, zboară cu aproximativ 320 km/h. „Starlink sporește reziliența unei game largi de operațiuni cu drone”, a spus Tollast.

El a mai afirmat că sistemele de atac de distanță medie, care vizează zonele din spatele liniilor inamice și liniile de aprovizionare rusești, ar fi afectate.

Atunci când drone precum Hornet sunt gata să atace pozițiile rusești, acestea accelerează și se aruncă în picaj pentru a evita apărarea inamică. În condițiile noilor restricții de viteză, ele nu ar mai putea desfășura astfel de operațiuni.

Dronele ucrainene de atac la distanță medie, care vizează în principal mijloacele logistice rusești, precum camioanele și mijloacele de reaprovizionare din spatele liniilor inamice, ating viteze de până la 300 km/h atunci când se aruncă în picaj.

„Când dronele ucrainene localizează convoaiele rusești de aprovizionare, ele zboară la viteză de croazieră, dar odată ce identifică camioanele, intră în picaj la aproximativ 200 km/h. Restricția de viteză reprezintă o problemă reală. Cred că ar reduce semnificativ eficacitatea multora dintre aceste atacuri”, a afirmat Tollast.

Citește și:

Elon Musk spune că orice limitări ale serviciului Starshield sunt decise de Armata și președintele SUA, nu de SpaceX

Ce este Starshield, serviciul de internet prin satelit de nivel militar al SpaceX de care Ucraina depinde în războiul cu rușii

Editor : B.E.