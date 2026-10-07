Rusia a avertizat în repetate rânduri diplomații străini să părăsească Kievul, pe măsură ce atacurile asupra capitalei se intensifică. Guvernele SUA și ale țărilor europene au respins presiunile și și-au menținut ambasadele deschise, împiedicând astfel izolarea diplomatică pe care Moscova pare să o urmărească.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a respins avertismentele repetate ale Rusiei din ultimele luni, prin care se cerea diplomaților străini să părăsească Kievul, precizând clar că Moscova nu va decide dacă Washingtonul își menține prezența în capitala Ucrainei, scrie Kyiv Post

„Uitați, avem o ambasadă acolo și noi vom decide dacă este sigur pentru ei să rămână acolo sau nu”, a declarat Rubio reporterilor duminică.

„De luni de zile îi avertizează pe diplomați să plece, și nu cred că este o surpriză pentru nimeni faptul că Kievul este atacat. Cred că acest lucru este bine înțeles.”

Rubio a afirmat că Departamentul de Stat evaluează zilnic securitatea fiecărei misiuni diplomatice americane și își va schimba poziția dacă Washingtonul va considera că situația o impune.

„Până în acest moment, nu am făcut asta acolo”, a spus el.

Aceste declarații reprezintă cea mai recentă respingere din partea Occidentului a eforturilor susținute ale Rusiei de a avertiza – și de a exercita o presiune din ce în ce mai mare – asupra guvernelor străine pentru a-și retrage misiunile diplomatice din Kiev.

Exodul

Pentru Moscova, însă, problema depășește cu mult securitatea ambasadelor.

Un exod al diplomaților occidentali din capitala Ucrainei ar oferi Kremlinului o victorie simbolică puternică: imaginea aliaților Ucrainei părăsind Kievul sub presiunea militară rusă, la patru ani după ce Moscova nu a reușit să cucerească orașul.

Europa afirmă că rămâne

Comentariile lui Rubio au urmat unui răspuns coordonat al guvernelor europene, care au respins ultimele avertismente ale Rusiei.

Germania, Italia, Spania și Suedia au declarat public că ambasadele lor vor rămâne la Kiev, alăturându-se Franței, Poloniei, Estoniei și Uniunii Europene în reafirmarea prezenței lor diplomatice.

„Rămânem la Kiev”, au declarat ambasadele în mesaje coordonate.

Kyiv Post a relatat anterior că aceste declarații au venit după ce Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a avertizat cetățenii străini și personalul diplomatic că rămânerea în capitala ucraineană reprezintă un „pericol mortal”, în contextul în care Moscova a amenințat cu noi atacuri la scară largă.

Ambasadele au solicitat Rusiei să respecte Convenția de la Viena și dreptul internațional umanitar, în loc să încerce să intimideze misiunile diplomatice.

Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarína Mathernová, a mers mai departe, afirmând că niciunul dintre cele 25 de state membre ale UE care au ambasade la Kiev nu se pregătește să plece.

„Nu am cunoștință de nicio ambasadă care să plece – și cu siguranță nu de ambasadele țărilor UE”, a declarat Mathernová.

Delegația UE și Misiunea consultativă a UE își continuă, de asemenea, activitatea la Kiev.

Comisia Europeană a declarat, separat, că amenințările Rusiei nu vor reduce sprijinul UE pentru Ucraina și nici nu vor modifica prezența diplomatică a blocului.

La rândul său, Polonia a respins orice sugestie conform căreia s-ar pregăti să-și retragă misiunea, descriind avertismentele Moscovei ca pe o încercare de a intimida guvernele europene și de a slăbi sprijinul acordat Ucrainei.

Avertismente repetate

Moscova transmite acest mesaj de luni de zile

Confruntarea actuală nu a început odată cu avertismentul Rusiei din octombrie.

Kyiv Post a relatat în luna mai că Rubio abordase deja avertismentele rusești privind securitatea reprezentanțelor diplomatice din Kiev, după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis un mesaj din partea lui Vladimir Putin administrației Trump.

La acea vreme, Rubio a afirmat că Rusia nu ordonase în mod direct Statelor Unite să-și evacueze ambasada, ci emisese avertismente mai generale cu privire la pericolul cu care se confruntă reprezentanțele diplomatice din capitală.

Ministrul de Externe Andrii Sibiha a acuzat Moscova că răspunde la eforturile de pace ale SUA cu amenințări la adresa Kievului, calificând avertismentul drept o „provocare sfidătoare”.

Câteva zile mai târziu, a izbucnit o altă controversă când au apărut informații potrivit cărora Ambasada SUA ar fi părăsit Kievul.

Kyiv Post a relatat că ambasada a negat public această afirmație.

„Ambasada SUA este deschisă. Nu există modificări în activitatea noastră, iar informațiile contrare sunt false”, a declarat misiunea diplomatică la momentul respectiv.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a respins, de asemenea, informațiile privind o eventuală evacuare a personalului american.

De ce retragerea unei ambasade ar conta pentru Moscova

Ambasadele nu sunt doar simple birouri administrative. Prezența lor într-o capitală aflată în război reprezintă un semnal politic incontestabil.

Diplomații străini se întâlnesc cu oficialii ucraineni, coordonează asistența militară și economică, găzduiesc delegațiile aflate în vizită și mențin comunicarea directă între Kiev și guvernele aliate.

Prezența lor continuă transmite, de asemenea, un mesaj și mai fundamental: guvernele străine continuă să recunoască Kievul ca o capitală funcțională, al cărei guvern deține în continuare controlul ferm.

Acest simbolism a avut o importanță deosebită încă din primele săptămâni ale invaziei rusești pe scară largă.

Înainte ca trupele ruse să treacă granița în februarie 2022, Statele Unite și o serie de alte țări și-au retras temporar diplomații din Kiev, pe fondul avertismentelor serviciilor de informații occidentale că forțele ruse ar putea ajunge rapid în capitală.

Rusia a încercat apoi să cucerească Kievul.

A eșuat.

Pe măsură ce forțele ucrainene au alungat trupele ruse din regiunea Kievului, oficialii occidentali au început să se întoarcă.

Pe 18 mai 2022, SUA și-au redeschis oficial ambasada la Kiev și au arborat din nou steagul american deasupra misiunii diplomatice. Antony Blinken, secretarul de stat al SUA la acea vreme, a făcut o legătură explicită între redeschidere și apărarea cu succes a capitalei de către Ucraina.

„Poporul ucrainean, cu ajutorul nostru în materie de securitate, și-a apărat patria”, a declarat el în momentul reluării activității ambasadei.

Întoarcerea diplomaților a devenit unul dintre cele mai clare semne vizuale ale înfrângerii Rusiei în jurul Kievului. O plecare în masă în acest moment ar avea o semnificație simbolică opusă.

Transformarea Kievului într-un oraș de nelocuit

Cele mai recente avertismente diplomatice ale Rusiei coincid cu o campanie intensificată împotriva capitalei ucrainene. Moscova a lovit infrastructura de transport, zonele rezidențiale și alte ținte, promițând în același timp, în mod deschis, noi atacuri la scară largă.

Președintele Volodimir Zelenski a descris strategia în continuă evoluție a Rusiei ca pe un efort de a face orașele ucrainene din ce în ce mai greu de locuit, prin atacarea sistematică a infrastructurii necesare pentru susținerea acestora.

La patru ani după ce nu a reușit să cucerească Kievul, Moscova încearcă din nou să izoleze capitala prin rachete, drone și amenințări.

Editor : Sebastian Eduard