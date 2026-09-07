De ce s-a abținut Republica Moldova de la votul ONU pentru o nouă hartă a lumii. Explicația MAE de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chişinău a explicat decizia Republicii Moldova de a se abţine de la votul asupra rezoluţiei privind o nouă hartă a lumii, în cadrul unei sesiuni a Adunării Generale a ONU care a avut loc săptămâna trecută, precizând că a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina, care şi ea s-a abţinut la vot.

Republica Moldova şi alte cinci ţări s-au abţinut de vot, SUA au fost singura ţară care a votat împotrivă, iar 164 de state au susţinut utilizarea unei hărţi a lumii care reflectă mai exact dimensiunile Africii.

Odată cu adoptarea rezoluţiei, ONU va renunţa la utilizarea hărţii lumii tradiţionale în proiecţia Mercator - care face ca ţările situate mai la nord să pară mai mari decât sunt în realitate - şi va începe să folosească o proiecţie care păstrează dimensiunea reală a ţărilor.

Printre ţările care s-au abţinut de la vot s-a numărat şi Ucraina. Kievul a explicat că s-a abţinut de la votarea rezoluţiei propuse de reprezentanţii unei ţări africane din cauza reprezentării pe hartă a teritoriului ucrainean ocupat temporar de Rusia, ceea ce constituie o încălcare flagrantă a Cartei ONU şi a dreptului internaţional, a relatat Interfax-Ucraina.

Harta prezintă Crimeea ucraineană ocupată în gri, diferită de nuanţa de verde folosită pentru restul ţării.

Astfel, abţinerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluţiei, pe care autorităţile le consideră legitime. Poziţia Republicii Moldova a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate, a explicat MAE de la Chişinău.

„Cu referire la votul exprimat la 4 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, asupra rezoluţiei „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African, precizăm că abţinerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluţiei, pe care le considerăm legitime. Poziţia noastră a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe, citat de NewsMaker.

„A ales să fie solidară cu Ucraina”

Potrivit instituţiei, „Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina, în deplină concordanţă cu poziţia sa consecventă de susţinere a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional”.

Rusia a ocupat şi a anexat ilegal Crimeea în 2014, dar aceasta rămâne un teritoriu ucrainean în conformitate cu dreptul internaţional. Deşi harta nu colorează Crimeea în aceeaşi nuanţă cu Rusia, ea sugerează, prin colorarea sa, că teritoriul este într-un fel separat de Ucraina. Obiecţia oficială a Ucrainei, înregistrată la ONU, a descris reprezentarea ţării în proiecţia „Equal Earth” ca fiind „total inacceptabilă”.

Delegaţia UE la ONU a susţinut rezoluţia, dar în declaraţia sa explicativă a afirmat: „Subliniem că rezoluţia nu abordează şi nici nu afectează chestiunile legate de suveranitate, statutul teritorial, delimitarea sau frontierele recunoscute la nivel internaţional ale statelor. Rezoluţia nu implică recunoaşterea, susţinerea sau acceptarea vreunei revendicări privind teritoriile disputate, modificări ale frontierelor existente sau schimbări ale statutului juridic al vreunui teritoriu”, se menţionează în declaraţia citată de Kyiv Independent.

Statele Unite au fost singura ţară care a votat împotrivă, dar nu din cauza preocupărilor legate de graniţe. Reprezentantul SUA a acuzat harta că face parte dintr-un „proiect ideologic radical” care urmăreşte promovarea reparaţiilor.

Editor : C.S.