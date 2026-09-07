Live TV

De ce s-a abținut Republica Moldova de la votul ONU pentru o nouă hartă a lumii. Explicația MAE de la Chișinău

Data publicării:
Rezoluția „Correct the map”
Rezoluția „Correct the map”. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„A ales să fie solidară cu Ucraina”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chişinău a explicat decizia Republicii Moldova de a se abţine de la votul asupra rezoluţiei privind o nouă hartă a lumii, în cadrul unei sesiuni a Adunării Generale a ONU care a avut loc săptămâna trecută, precizând că a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina, care şi ea s-a abţinut la vot.

Republica Moldova şi alte cinci ţări s-au abţinut de vot, SUA au fost singura ţară care a votat împotrivă, iar 164 de state au susţinut utilizarea unei hărţi a lumii care reflectă mai exact dimensiunile Africii.

Odată cu adoptarea rezoluţiei, ONU va renunţa la utilizarea hărţii lumii tradiţionale în proiecţia Mercator - care face ca ţările situate mai la nord să pară mai mari decât sunt în realitate - şi va începe să folosească o proiecţie care păstrează dimensiunea reală a ţărilor.

Printre ţările care s-au abţinut de la vot s-a numărat şi Ucraina. Kievul a explicat că s-a abţinut de la votarea rezoluţiei propuse de reprezentanţii unei ţări africane din cauza reprezentării pe hartă a teritoriului ucrainean ocupat temporar de Rusia, ceea ce constituie o încălcare flagrantă a Cartei ONU şi a dreptului internaţional, a relatat Interfax-Ucraina.

Harta prezintă Crimeea ucraineană ocupată în gri, diferită de nuanţa de verde folosită pentru restul ţării.

Astfel, abţinerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluţiei, pe care autorităţile le consideră legitime. Poziţia Republicii Moldova a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate, a explicat MAE de la Chişinău.

„Cu referire la votul exprimat la 4 septembrie, în cadrul Adunării Generale a ONU, asupra rezoluţiei „Correct the map”, prezentată de Togo în numele Grupului African, precizăm că abţinerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluţiei, pe care le considerăm legitime. Poziţia noastră a ţinut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe, citat de NewsMaker.

„A ales să fie solidară cu Ucraina”

Potrivit instituţiei, „Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina, în deplină concordanţă cu poziţia sa consecventă de susţinere a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional”.

Rusia a ocupat şi a anexat ilegal Crimeea în 2014, dar aceasta rămâne un teritoriu ucrainean în conformitate cu dreptul internaţional. Deşi harta nu colorează Crimeea în aceeaşi nuanţă cu Rusia, ea sugerează, prin colorarea sa, că teritoriul este într-un fel separat de Ucraina. Obiecţia oficială a Ucrainei, înregistrată la ONU, a descris reprezentarea ţării în proiecţia „Equal Earth” ca fiind „total inacceptabilă”.

Delegaţia UE la ONU a susţinut rezoluţia, dar în declaraţia sa explicativă a afirmat: „Subliniem că rezoluţia nu abordează şi nici nu afectează chestiunile legate de suveranitate, statutul teritorial, delimitarea sau frontierele recunoscute la nivel internaţional ale statelor. Rezoluţia nu implică recunoaşterea, susţinerea sau acceptarea vreunei revendicări privind teritoriile disputate, modificări ale frontierelor existente sau schimbări ale statutului juridic al vreunui teritoriu”, se menţionează în declaraţia citată de Kyiv Independent.

Statele Unite au fost singura ţară care a votat împotrivă, dar nu din cauza preocupărilor legate de graniţe. Reprezentantul SUA a acuzat harta că face parte dintr-un „proiect ideologic radical” care urmăreşte promovarea reparaţiilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
5
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Digi Sport
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RAW CAUTARI SOFER FUGAR 2_00000
Fugarul căutat de trei zile după ce a furat o mașină din Bulgaria a fost prins. Polițiștii l-au găsit ascuns pe un câmp din Dolj
Vladimir Putin
Pacea în Ucraina, sub semnul întrebării. Trei foști ambasadori SUA explică de ce Putin nu dă semne că ar ceda
Fort Ross, California
„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la începutul războiului. De ce Ucraina s-ar putea să nu fie pregătită
Vladimir Putin inspects the opened grave of a medieval ruler of Moscow, warrior prince Dmitry Donskoy
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Recomandările redacţiei
vladimir putin (1)
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată...
imagine cu caracter ilustrativ, bani calculator și un pix
Consiliul Fiscal nu exclude ca România să intre într-o recesiune...
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Bolojan: Viitorul premier va trebui să explice cum reduce deficitul...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Audituri secrete: contracte uriașe, arme defecte și cine profită de...
Ultimele știri
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea instalarea unui guvern în următoarele două săptămâni (surse)
Un român a murit după ce bomba pe care o confecționase chiar el a sărit în aer în Italia. Pentru ce pregătea explozibilul
Consiliul Fiscal recomandă ajustarea graduală a vârstei de pensionare. Avertismentul privind generația „decrețeilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova critică transferurile: „E o mare diferenţă faţă de anul trecut”
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Dan Șucu, atacat de fanii lui Genoa după majorarea de capital de la Rapid. Italienii cred că afaceristul...
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Carmen Iohannis nu vrea să renunțe la învățământ. Soția fostului președinte nu a ieșit nici anul acesta la...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Burial of Ratko Mladic in Belgrade, Serbia - 07 Sep 2026
Mii de sârbi în doliu i-au adus omagii „Măcelarului din Balcani”. Ratko Mladic a fost înmormântat luni...
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”