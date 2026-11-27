Navele de război ale Marinei Regale Britanice se confruntă cu războiul electronic în timp ce interceptează nave rusești în apele britanice, a aflat ziarul The Times. HMS Tyne se află în prima linie a apărării, în timp ce Moscova sondează cablurile submarine și escortează „flota fantomă”.

Semnalele satelitare au fost bruiate pe navele britanice care desfășoară un număr „fără precedent” de misiuni de pază a zonelor de coastă și a Canalului Mânecii. În acest an s-a observat o creștere de 41% a activității navale ruse în apele teritoriale ale Regatului Unit și în jurul acestora. Navele de război și submarinele de la Kremlin explorează infrastructura submarină, monitorizează exercițiile militare și escortează transporturile ilegale ale flotei fantomă.

Pentru a combate aceste amenințări, HMS Tyne, considerată cea mai solicitată navă de război a marinei care patrulează apele britanice, a fost mobilizată în 30 de misiuni până în prezent în acest an, totalizând 182 de zile de operațiuni.3

Locotenent-comandorul Sam Fields, comandantul navei de patrulare, a declarat pentru The Times că echipajul său, format din 45 de marinari, se confruntă cu rușii mult mai des.

„Nivelul de activitate din jurul Regatului Unit a fost fără precedent. Cu siguranță ne-a ținut în alertă”, a spus el, adăugând că numărul misiunilor a crescut cu aproximativ 70% de la începutul războiului din Ucraina.

Fields a afirmat că nava „Tyne”, care colectează informații despre navele inamice care pot ajunge pe biroul unui ministru în câteva minute, a observat „mai multe activități neobișnuite în acest an”.

Navele de război rusești au lansat drone de pe punțile lor, au desfășurat exerciții de tragere cu muniție reală cu tunurile la 40 de mile marine sud de Plymouth și au tras focuri de avertisment către un cuplu britanic care naviga spre Franța.

Săptămâna trecută, ziarul „The Times” a publicat transmisii radio interceptate de la fregata rusă „Neustrașimî”, dezvăluind că marinarii au amenințat că se vor împușca între ei în timpul unei misiuni eșuate de realimentare în largul coastei Essex.

Se crede, de asemenea, că echipajele de la Kremlin activează sisteme de război electronic în apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit.

Comandantul a declarat că nava „Tyne” și navele-surori ale acesteia, „HMS Severn” și „HMS Mersey”, au început să se confrunte cu „bruiaj GPS”. Acesta a fost un fenomen „relativ nou” pentru navele marinei care păzesc teritoriul național, fenomen care a început anul acesta, a spus el.

Fregatele rusești sunt echipate cu sisteme de mare putere care pot bruia comunicațiile radar și prin satelit ale altor nave sau ale aeronavelor care zboară deasupra lor. Nava „Admiral Golovko” a fost acuzată că a bruiat semnalele a 140 de zboruri din Marea Britanie la începutul acestei luni.

Nu este neobișnuit ca echipajele navelor rusești să desfășoare activități ostile în jurul Regatului Unit. În noiembrie anul trecut, o navă de spionaj trimisă să cartografieze cablurile submarine ale Marii Britanii a tras cu lasere asupra piloților Forțelor Aeriene regale care îi monitorizau activitatea din aer.

Întrebat dacă flota Moscovei era responsabilă pentru bruiaj, Fields a răspuns: „Asta credem noi, dar rămâne la latitudinea altora să decidă care este sursa”.

„Nu voi spune dacă provine sau nu de la acea navă anume. Dar noi înșine am experimentat acest lucru, la fel ca și traficul comercial din zonă, iar asta reprezintă un motiv de îngrijorare.”

Navele comerciale afectate de bruiaj sunt probabil mai puțin echipate pentru a face față acestei situații.

Fields a declarat: „Este ceva cu care noi, marinarii din Marina Regală, suntem foarte familiarizați. Dacă e să spunem ceva, este o provocare binevenită.”

Navele marinei dispun de mai multe sisteme de comunicații care le permit să opereze în zone în care semnalul GPS este blocat, cunoscute sub denumirea de „mediu de război electronic degradat”.

Ofițerii de război sunt instruiți să navigheze fără a se baza pe GPS, printr-un proces numit navigație relativă, care utilizează trei sau mai multe puncte fixe de pe Pământ pentru a confirma poziția unei nave pe un plan orizontal.

„Cunoscând cursul și viteza, poți determina poziția viitoare (navigație prin estimare). Dacă iei în calcul mareea, vântul și alți factori, poți rafina și mai mult această estimare și poți genera o poziție viitoare mai detaliată”, a declarat o sursă din cadrul Marinei.

Acest proces durează mai mult decât utilizarea GPS-ului, dar un marinar experimentat poate obține o poziție vizuală în 45 de secunde. Bruierea semnalului este „enervantă, dar navigația rămâne totuși ușor de realizat”, a spus sursa.

Nava Tyne este mult mai mică decât navele rusești pe care le monitorizează de obicei. Înarmată doar cu un tun naval de 20 mm, este adesea depășită din punct de vedere al puterii de foc de fregate echipate cu rachete, precum „Neustrașimî”.

Unii au criticat lipsa de nave disponibile a Marinei Regale, aflată în proces de reducere a efectivelor, pe măsură ce numărul incidentelor navale ostile din jurul Marii Britanii crește.

Cu toate acestea, Fields a afirmat că punctul forte constă în colaborarea cu alte forțe navale ale NATO, care împart sarcinile de urmărire.

„Am putea rămâne lângă Neustrașimî timp de o săptămână. Am putea rămâne lângă ea o zi, iar apoi am putea introduce diferite elemente ale forței pentru a prelua diferite sarcini”, a spus el. „Dacă este vorba de un tranzit de rutină, prin zone de interes comun cu aliații noștri, este posibil să predăm tura de veghe națiunilor aliate.”

Comandantul a mai spus că „marina hibridă” aflată la început de drum, în cadrul căreia sunt utilizate ambarcațiuni-dronă alături de navele de război tradiționale, ușurează deja sarcina marinarilor.

„Ne oferă mai multe opțiuni, ne oferă prezență numerică, ne oferă mai mulți senzori, departe de navele cu echipaj”, a spus el. „Aceste două elemente, care funcționează în armonie, ne permit să facem față acestor creșteri procentuale [ale activităților rusești] pe măsură ce acestea apar.”

Editor : B.E.