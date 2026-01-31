Live TV

De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)

Data publicării:
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Vladimir Putin, președintele Rusiei. Sursa foto: REUTERS
Din articol
Zelenski: Rușii „investesc în progresul terorii” Rusia schimbă țintele Ucraina așteaptă geruri cumplite

Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat față de omologii lor ucraineni după ce atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de călători din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, scrie Kyiv Post, preluând New York Times.

Un consilier al președinției ucrainene a relatat că atacurile rusești au avut loc în ciuda a ceea ce consilierul a descris ca fiind o pauză informală a atacurilor, convenită în timpul discuțiilor de la sfârșitul săptămânii trecute de la Abu Dhabi, a relatat NYT, potrivit Kyiv Post.

Acordul, caracterizat ca un „acord între gentlemeni” (gentlemen's agreement), nu a fost redactat în scris și nici nu a fost respectat.

„După ce Rusia a lansat drone și rachete asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri marți... negociatorii ruși și-au cerut scuze în privat”, a scris NYT.

După atac, negociatorii ruși le-ar fi spus omologilor ucraineni că nu toate ramurile armatei ruse au fost informate despre pauza convenită.

Astfel, pe 27 ianuarie, Rusia a lovit cu drone un tren de călători care circula pe ruta Barvinkove - Liov - Chop, în regiunea Harkov.

Rapoartele inițiale indicau că trenul a fost lovit de trei drone sinucigașe de tip Shahed.

Zelenski: Rușii „investesc în progresul terorii”

Una dintre drone a lovit un vagon în care se aflau 18 persoane, provocând victime. Mai târziu în acea seară, autoritățile au raportat că au găsit fragmente din cinci cadavre la locul impactului. În total, 291 de pasageri au fost evacuați din tren, iar două persoane rănite au fost spitalizate.

Într-o postare pe X, președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „act de terorism” și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru acesta.

„Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza. Ei investesc în progresul terorii”, a scris el.

Pe 28 ianuarie, însă, Parchetul regional din Harkov a declarat că numărul morților a crescut la șase.

Parchetul a declarat că rămășițele recuperate au fost trimise pentru examinare medico-legală, care a stabilit că aparțin celor șase victime. Vor fi prelevate probe de ADN de la rude pentru a finaliza identificarea și a confirma numărul victimelor.

Rusia schimbă țintele

Rusia a vizat în repetate rânduri infrastructura feroviară a Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

În octombrie 2025, rachetele rusești au lovit instalațiile feroviare din regiunile nordice Sumî și Cernihov, într-un efort evident de a întrerupe legăturile cu zonele de pe linia frontului.

Viceprim-ministrul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba, a declarat anterior că astfel de atacuri au scopul de a complica transportul de pasageri și mărfuri, de a perturba operațiunile stabile și de a crește presiunea asupra civililor și economiei.

Pe fondul zvonurilor privind o armistițiu energetic, Zelenski a declarat vineri că Rusia nu a lovit instalațiile energetice peste noapte, dar că Ucraina asistă la o schimbare către atacuri asupra infrastructurii logistice.

Ucraina așteaptă geruri cumplite

Între timp, Kremlinul a declarat că președintele american Donald Trump i-a cerut personal liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile asupra Kievului până la 1 februarie pentru a sprijini negocierile, deși nu este clar dacă Putin a fost de acord.

Pe de altă parte, Trump a declarat că Putin a acceptat o suspendare de o săptămână a atacurilor asupra Kievului și a altor orașe.

Cu toate acestea, Ucraina se pregătește pentru o perioadă de frig extrem începând cu 1 februarie, cu temperaturi care se așteaptă să scadă până la -30°C în unele zone, ceea ce înseamnă că calendarul propus ar avea un impact redus asupra bunăstării civililor ucraineni.

Primele informații despre o pauză au apărut prin intermediul bloggerilor pro-Kremlin și ucraineni, care au menționat limitări temporare ale atacurilor asupra Kievului și instalațiilor energetice.

Zelenski a subliniat că nu există niciun armistițiu sau acord oficial. Ucraina este gata să suspende atacurile energetice dacă Rusia face același lucru, a spus el, adăugând că Ucraina va acționa „ca într-o oglindă” și că rezultatul depinde de Moscova.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Fritz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
5
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Digi Sport
FOTO Direct pe cameră! Djokovic, TREI cuvinte care au făcut înconjurul lumii: ”Nimeni nu a lăsat vreodată un mesaj mai brutal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Rusia nu vrea să audă de trupe europene în Ucraina: „Este de neimaginat şi toţi înţeleg asta”
zaharova
Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele
volodimir zelenski
Zelenski acuză Europa că a întrerupt aprovizionarea cu sisteme de apărare aeriană și a provocat un colaps energetic în Ucraina (FT)
IAEA
România și alte 11 state avertizează asupra riscului unui accident nuclear în Ucraina
Pinguini
Un nou procedeu de camuflaj testat de ruși: îmbrăcămintea de pinguin. Dronele ucrainene nu se lasă păcălite
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă...
rachete nucleare pe fondul steagurilor sua si rusia
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce...
masini second hand intr-o parcare
Românii preferă mașinile la mâna a doua: șapte din zece autoturisme...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre...
Ultimele știri
(P) Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren
Care este cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026. Destinația, una preferată de români
Actorul Ben Stiller condamnă ICE într-o „scrisoare către America”. „Trebuie să cerem dreptate și să punem capăt acestui haos letal”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Florin Tănase, sacrificii uriaşe să joace pentru FCSB: „A luat taxi de la Belgrad până la Timişoara ca să...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Ion Țiriac, pregătit să facă un pas uriaș în afaceri. E prima oară în România când se întâmplă asta
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Ultima apariție publică a lui Catherine O'Hara o arăta fragilă, la brațul soțului. Mai slabă ca oricând, dar...
Adevarul
Scutul de la Deveselu, în pericol? Ce s-ar întâmpla dacă SUA intră în conflict cu China: „Războaiele între...
Newsweek
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Macaulay Culkin, omagiu sfâșietor după moartea lui Catherine O’Hara, mama lui în "Singur acasă": "Credeam că...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”