De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)

Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat față de omologii lor ucraineni după ce atacurile asupra Odesei și asupra unui tren de călători din regiunea Harkov au provocat moartea a șase persoane, scrie Kyiv Post, preluând New York Times.

Un consilier al președinției ucrainene a relatat că atacurile rusești au avut loc în ciuda a ceea ce consilierul a descris ca fiind o pauză informală a atacurilor, convenită în timpul discuțiilor de la sfârșitul săptămânii trecute de la Abu Dhabi, a relatat NYT, potrivit Kyiv Post.

Acordul, caracterizat ca un „acord între gentlemeni” (gentlemen's agreement), nu a fost redactat în scris și nici nu a fost respectat.

„După ce Rusia a lansat drone și rachete asupra Odesei și asupra unui tren de pasageri marți... negociatorii ruși și-au cerut scuze în privat”, a scris NYT.

După atac, negociatorii ruși le-ar fi spus omologilor ucraineni că nu toate ramurile armatei ruse au fost informate despre pauza convenită.

Astfel, pe 27 ianuarie, Rusia a lovit cu drone un tren de călători care circula pe ruta Barvinkove - Liov - Chop, în regiunea Harkov.

Rapoartele inițiale indicau că trenul a fost lovit de trei drone sinucigașe de tip Shahed.

Zelenski: Rușii „investesc în progresul terorii”

Una dintre drone a lovit un vagon în care se aflau 18 persoane, provocând victime. Mai târziu în acea seară, autoritățile au raportat că au găsit fragmente din cinci cadavre la locul impactului. În total, 291 de pasageri au fost evacuați din tren, iar două persoane rănite au fost spitalizate.

Într-o postare pe X, președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „act de terorism” și a declarat că Rusia trebuie să răspundă pentru acesta.

„Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza. Ei investesc în progresul terorii”, a scris el.

Pe 28 ianuarie, însă, Parchetul regional din Harkov a declarat că numărul morților a crescut la șase.

Parchetul a declarat că rămășițele recuperate au fost trimise pentru examinare medico-legală, care a stabilit că aparțin celor șase victime. Vor fi prelevate probe de ADN de la rude pentru a finaliza identificarea și a confirma numărul victimelor.

Rusia schimbă țintele

Rusia a vizat în repetate rânduri infrastructura feroviară a Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

În octombrie 2025, rachetele rusești au lovit instalațiile feroviare din regiunile nordice Sumî și Cernihov, într-un efort evident de a întrerupe legăturile cu zonele de pe linia frontului.

Viceprim-ministrul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba, a declarat anterior că astfel de atacuri au scopul de a complica transportul de pasageri și mărfuri, de a perturba operațiunile stabile și de a crește presiunea asupra civililor și economiei.

Pe fondul zvonurilor privind o armistițiu energetic, Zelenski a declarat vineri că Rusia nu a lovit instalațiile energetice peste noapte, dar că Ucraina asistă la o schimbare către atacuri asupra infrastructurii logistice.

Ucraina așteaptă geruri cumplite

Între timp, Kremlinul a declarat că președintele american Donald Trump i-a cerut personal liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile asupra Kievului până la 1 februarie pentru a sprijini negocierile, deși nu este clar dacă Putin a fost de acord.

Pe de altă parte, Trump a declarat că Putin a acceptat o suspendare de o săptămână a atacurilor asupra Kievului și a altor orașe.

Cu toate acestea, Ucraina se pregătește pentru o perioadă de frig extrem începând cu 1 februarie, cu temperaturi care se așteaptă să scadă până la -30°C în unele zone, ceea ce înseamnă că calendarul propus ar avea un impact redus asupra bunăstării civililor ucraineni.

Primele informații despre o pauză au apărut prin intermediul bloggerilor pro-Kremlin și ucraineni, care au menționat limitări temporare ale atacurilor asupra Kievului și instalațiilor energetice.

Zelenski a subliniat că nu există niciun armistițiu sau acord oficial. Ucraina este gata să suspende atacurile energetice dacă Rusia face același lucru, a spus el, adăugând că Ucraina va acționa „ca într-o oglindă” și că rezultatul depinde de Moscova.

