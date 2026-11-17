Pentru Moscova, negocierile de la Abu Dhabi au fost un succes, dar nu pentru că ar fi ajutat în vreun fel la restabilirea păcii între Rusia și Ucraina. Câștigul pentru Putin a fost că liderul rus are acum destule motive să se aștepte că discuțiile se vor transforma într-un dialog cu Statele Unite despre împărțirea lumii în sfere de influență, potrivit fostului diplomat rus Boris Bondarev, care a demisionat în semn de protest față de invazia rusă în 2022. De ani de zile, Kremlinul a încercat să reorienteze negocierile de pace înspre „cauzele fundamentale ale războiului”, ele reprezentând dorința lui Putin de a dicta politica țărilor vecine, iar acest obiectiv al Moscovei pare acum tot mai realizabil.

De fiecare dată când un diplomat rus se întorcea dintr-o vizită în străinătate, el le spunea colegilor săi că a obținut „o nouă victorie majoră pentru diplomația rusă”, povestește Bondarev într-un articol publicat în Moscow Times.

Era modul lor de a ironiza tendința numeroșilor lor șefi de a prezenta orice acțiune diplomatică, oricât de neînsemnată, drept o mare realizare. De această dată, însă, Bondarev susține că discuțiile de la Abu Dhabi chiar au adus un câștig important pentru Kremlin.

Deși întâlnirea a fost descrisă drept una trilaterală, discuțiile ar fi trebuit să se poarte între Rusia și Ucraina, Statele Unite fiind prezente doar în calitate de mediator.

În realitate, Moscova a cerut ca ucrainenii să fie excluși de la discuții și ca dialogul Rusia-Ucraina cu participarea SUA să fie înlocuit cu un dialog Rusia-SUA despre securitatea Europei, dar fără participarea Europei și Ucrainei.

Putin ar vrea ca soarta Ucrainei și a europenilor să fie determinată de Rusia, care se consideră adversarul Europei, și de Statele Unite care, din punct de vedere geografic, sunt departe de Europa. Din perspectiva Moscovei, aceasta ar fi înțelegerea ideală.

Moscova a cerut ca ucrainenii să fie excluși de la discuții și ca dialogul Rusia-Ucraina cu participarea SUA să fie înlocuit cu un dialog Rusia-SUA despre securitatea Europei, dar fără participarea Europei și Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Mesajul venit din partea administrației Trump: „Suntem bucuroși să ne lăsăm ușor păcăliți”

Trimișii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au preluat această formulă fără să își pună vreo întrebare legată de poziția Statelor Unite în aceste discuții. Cei doi au abandonat practic principiile Washingtonului.

Trump a descris inițial războiul drept un conflict regional pe care părțile combatante ar trebui să îl rezolve singure.

Acum, discuția este prezentată sub forma unei regândiri a întregului sistem de securitate european și, totodată, a angajamentelor Statelor Unite „de la Vancouver până la Vladivostok”. Europa continentală reprezintă doar o parte a problemei.

Americanii au trecut de la poziția inițială, unde Washingtonul căuta să se implice cât mai puțin în acest război, la o nouă poziție în care securitatea Europei devine o problemă ce ține direct de securitatea și politica externă ale Statelor Unite.

Rușii i-au păcălit din nou pe americani și nici măcar nu a fost nevoie de un plan prea complicat, scrie fostul diplomat rus. Administrația Trump funcționează pe baza principiului: „Nu este greu să ne păcăliți, suntem chiar bucuroși să ne lăsăm ușor păcăliți.”

Este posibil ca actuala administrație de la Washington să creadă cu adevărat că această abordare reprezintă cea mai rapidă cale înspre obținerea acordului de pace pe care și-l doresc atât de mult.

Bondarev: Problema Europei este că nu acordă nicio importanță acțiunilor concrete

Încercările europenilor de a obține un loc la masa negocierilor de la Abu Dhabi nu au adus decât umilință, potrivit lui Bondarev. Reprezentanții Europei au avut un rol secundar, purtând doar discuții preliminare cu americanii și ucrainenii.

Bondarev se întreabă ce rol a avut prezența europenilor la Abu Dhabi, în aceste condiții. Ei ar fi putut anunța participarea unei delegații comune ucraineano-europene, însă, atunci, ar fi apărut unele voci în Uniunea Europeană care ar fi reacționat negativ.

„Deci luăm partea Ucrainei împotriva Rusiei? Noi nu suntem la război. Vrem să fim prieteni cu Rusia”, ar fi spus acele voci.

Reprezentanții Europei au avut un rol secundar în cadrul negocierilor de pace de la Abu Dhabi, purtând doar discuții preliminare cu americanii și ucrainenii. Foto: Profimedia Images

Problema Europei este că nu acordă nicio importanță acțiunilor concrete, susține Bondarev. Europa vorbește mult despre înarmare, despre nevoia de a deveni mai puternică și de a obține autonomie strategică, însă ia puține acțiuni pentru a transforma ideile în realitate.

Dacă Europa chiar vrea să fie la masa negocierilor, trebuie să aibă o politică proprie pe care s-o urmeze indiferent de ce fac alții. Trebuie să își fixeze un obiectiv și să îl urmărească în ciuda obstacolelor.

În încercarea de a nu pierde starea de confort, Occidentul riscă să își piardă securitatea

După întâlnirea de la Abu Dhabi, Rusia și-a păstrat poziția și își continuă războiul contra Ucrainei. Rușii vorbesc în mod deschis despre comiterea de crime de război, distrugerea infrastructurii civile, a podurilor și a instalațiilor care generează electricitate, însă Occidentul nu are nicio reacție.

Unele din cele mai puternice state ale lumii fac tot posibilul să nu supere prea mult Moscova, o putere inferioară. Ele sunt incapabile să acționeze decisiv sau să își definească clar interesele naționale și să dezvolte o strategie coerentă pentru apărarea acestor interese.

În căutarea păstrării unei doze de confort, atât Statele Unite, cât și Europa vor ajunge să piardă și confortul și securitatea, susține Bondarev. Ele ar putea sacrifica temporar o parte din această stare de confort pentru a declanșa un efort major de înfrângere a lui Putin și de a obține o pace durabilă. Dar, politicienii din Occident aleg mereu confortul de moment chiar și cu prețul unei posibile înfrângeri strategice în viitorul apropiat.

Editor : Raul Nețoiu