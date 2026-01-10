De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume

Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider.

„Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va conta”, a spus CEO-ul Tesla și SpaceX în cel mai recent episod al podcastului Moonshots, potrivit sursei citate.

„Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se vor adeveri, economisirea pentru pensie va deveni irelevantă”, a adăugat Musk.

Cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în domeniul inteligenței artificiale, energiei și roboticii vor crește productivitatea atât de mult încât resursele vor fi abundente, iar toată lumea va beneficia de un „venit universal ridicat”.

„Un viitor bun înseamnă că oricine poate avea orice își dorește”, a spus Musk. Aceasta ar include „îngrijire medicală mai bună decât cea disponibilă astăzi, pentru toată lumea, în cinci ani”, a continuat el. „Nu va mai exista lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța ce vrei, despre orice, gratuit”.

O tranziție „dură”

Totuși, Musk avertizează că tranziția spre această lume utopică va fi „uneori dură”, marcată de schimbări bruște și posibile tensiuni sociale. El a atras atenția și asupra pierderii unui scop personal.

„Dacă primești tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești? Pentru că asta înseamnă că locul tău de muncă nu va mai conta”, a spus Musk.

Musk este cunoscut pentru transformarea industriei auto prin vehiculele electrice Tesla și pentru revoluția din industria aerospațială cu rachetele reutilizabile SpaceX. Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-calculator, asistenți AI și alte inovații, pe drumul său de a deveni primul trilionar din istorie.

Cu toate acestea, predicția sa optimistă contrastează puternic cu realitatea cu care se confruntă mulți americani. Ani de inflație ridicată, rate ale dobânzilor crescute și salarii stagnante au creat o criză a accesibilității.

Milioane de oameni nu își permit să urmeze o facultate, să aibă acces la servicii medicale de calitate, să își cumpere o casă sau să își întemeieze o familie. Și un trai confortabil la pensie pare de neatins, sondajele arătând că majoritatea americanilor nu economisesc suficient.

În acest context, viziunea „înfloritoare” a lui Musk poate părea un vis nerealist, sau chiar un sfat periculos dacă oamenii renunță la economii și lumea nu se schimbă așa cum a prezis el, lăsându-i nepregătiți la pensie.

