Live TV

De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume

Data actualizării: Data publicării:
Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
Din articol
O tranziție „dură”

Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider.

„Un sfat pe care îl dau: nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va conta”, a spus CEO-ul Tesla și SpaceX în cel mai recent episod al podcastului Moonshots, potrivit sursei citate.

„Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se vor adeveri, economisirea pentru pensie va deveni irelevantă”, a adăugat Musk.

Cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în domeniul inteligenței artificiale, energiei și roboticii vor crește productivitatea atât de mult încât resursele vor fi abundente, iar toată lumea va beneficia de un „venit universal ridicat”.

„Un viitor bun înseamnă că oricine poate avea orice își dorește”, a spus Musk. Aceasta ar include „îngrijire medicală mai bună decât cea disponibilă astăzi, pentru toată lumea, în cinci ani”, a continuat el. „Nu va mai exista lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța ce vrei, despre orice, gratuit”.

O tranziție „dură”

Totuși, Musk avertizează că tranziția spre această lume utopică va fi „uneori dură”, marcată de schimbări bruște și posibile tensiuni sociale. El a atras atenția și asupra pierderii unui scop personal.

„Dacă primești tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești? Pentru că asta înseamnă că locul tău de muncă nu va mai conta”, a spus Musk.

Musk este cunoscut pentru transformarea industriei auto prin vehiculele electrice Tesla și pentru revoluția din industria aerospațială cu rachetele reutilizabile SpaceX. Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-calculator, asistenți AI și alte inovații, pe drumul său de a deveni primul trilionar din istorie.

Cu toate acestea, predicția sa optimistă contrastează puternic cu realitatea cu care se confruntă mulți americani. Ani de inflație ridicată, rate ale dobânzilor crescute și salarii stagnante au creat o criză a accesibilității.

Milioane de oameni nu își permit să urmeze o facultate, să aibă acces la servicii medicale de calitate, să își cumpere o casă sau să își întemeieze o familie. Și un trai confortabil la pensie pare de neatins, sondajele arătând că majoritatea americanilor nu economisesc suficient.

În acest context, viziunea „înfloritoare” a lui Musk poate părea un vis nerealist, sau chiar un sfat periculos dacă oamenii renunță la economii și lumea nu se schimbă așa cum a prezis el, lăsându-i nepregătiți la pensie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
trump groenlanda
2
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
taxe si impozite
3
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
4
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
5
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Protests in Iran January 8
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară
New York, USA - June 11, 2025: Grok AI assistant icon on computer screen close up macro view
Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet la nivel național. Ayatollahul Khamenei îi cere lui Trump să-și vadă de propria țară
Dariusz Standerski
Val de videoclipuri generate de inteligența artificială, care promovează ieșirea Poloniei din UE. „Un test pentru a submina democrația”
euro in plic
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au fost trimiși la bănci și oficiile poștale, oamenii stau la cozi
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care...
sua - atac isis siria
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți...
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va...
Flowers Brought Near the Le Constellation Bar - Crans-Montana
Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit...
Ultimele știri
Donald Trump crede că Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite sub conducerea sa
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
„Părea prea puternic ca să fie real”. Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...