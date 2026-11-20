În ultimele câteva săptămâni, lumea a asistat la o serie aparent fără precedent de întreruperi IT, defecțiuni tehnice și atacuri cibernetice. Sisteme de refrigerare din mai multe țări din Europa care au supraîncălzit conținutul lor, compromițând marfa. Servere de e-mail Microsoft, blocate ore în șir. Aeroporturi din SUA, paralizate, scrie ziarul britanic The Telegraph.

Miliarde de dolari au fost furați în urma atacurilor cibernetice, în timp ce vulnerabilități critice ale unor programe software utilizate pe scară largă au forțat site-urile guvernamentale să fie indisponibile timp de ore întregi luna trecută.

„Octombrie Negru”

Frecvența incidentelor i-a determinat pe profesioniștii din domeniul IT să denumească luna trecută „Octombrie Negru”. Dar, dimpotrivă, ritmul acestora nu a făcut decât să crească de atunci.

Centrul național american de securitate cibernetică a avertizat marți companiile să remedieze o „vulnerabilitate critică” din Java, un limbaj de programare utilizat pe internet.

Incidentele cibernetice - date furate, cereri de răscumpărare și mesaje divulgate - pot părea adesea abstracte. Cu toate acestea, în multe dintre cazurile recente, ele au avut consecințe vizibile în lumea reală.

O problemă la Google Cloud din octombrie a lăsat băncile fără acces la internet timp de câteva ore. Întreruperea serviciilor Microsoft de săptămâna trecută a obligat trusturile NHS să recurgă la stilou și hârtie. Atacurile asupra frigiderelor din Franța, Belgia și din alte părți, inclusiv România, au dus la aruncarea unor alimente în valoare de milioane de euro.

Nicole Perlroth, expertă în securitate cibernetică, a declarat că a primit sute de mesaje „în care eram întrebată dacă lumea se sfârșește, într-adevăr”.

Occidentul, sub un atac cibernetic coordonat și de amploare?

Această serie de evenimente a dat naștere la teorii conform cărora Occidentul se află sub un atac cibernetic coordonat și de amploare, menit să paralizeze o societate din ce în ce mai dependentă de internet.

Este de remarcat faptul că acest lucru s-a întâmplat în aceeași lună în care guvernul britanic a îndemnat gospodăriile să-și facă provizii de apă, alimente și baterii.

Ar putea fi „cea mai mare coincidență din istoria lumii”

Josh Hawley, un senator republican american, a declarat marți: „Dacă toate acestea sunt o coincidență, este cea mai mare coincidență din istoria lumii.”

Oficialii au respins îngrijorările. Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a afirmat: „Nu suntem ținta unui atac sistemic. Aceste evenimente nu au nicio legătură între ele, nu sunt interconectate.”

Jay Clayton, directorul serviciilor de informații naționale din SUA, a declarat: „Nu vedem indicii ale unui atac cibernetic coordonat. Și nu vedem indicii ale unei activități sponsorizate de stat în acest caz.”

Donald Trump, când a fost întrebat despre aceste evenimente, a răspuns: „E în regulă.”

Nu există dovezi că atacurile, întreruperile și vulnerabilitățile sunt rezultatul unei singure campanii. Unele au fost atribuite unor state străine, cum ar fi atacurile asupra frigiderelor, pentru care a fost învinuit Iranul. Altele au explicații mai prozaice, cum ar fi o actualizare de software care a eșuat.

Dar nici frecvența acestor probleme nu este neapărat o coincidență. O combinație între atacurile cibernetice asistate de inteligență artificială, infrastructura IT învechită și graba de a consolida sistemele informatice a creat numeroase oportunități pentru ca lucrurile să meargă prost.

„Asistăm la un cumul când vine vorba de incidente cibernetice”, spune Ilkka Turunen de la compania de securitate Sonatype, avertizând că această situație ar putea deveni „noua normalitate”.

Val de tentative de hacking

Experții în securitate cibernetică avertizează de luni de zile că AI ar putea duce la un val de tentative de hacking. În aprilie, Anthropic, creatorul lui Claude, a prezentat Mythos, despre care a avertizat că va „redefini securitatea cibernetică” datorită capacității sale de a descoperi bug-uri. La acea vreme, șefii departamentelor de securitate au avertizat că, în câteva luni, infractorii vor pune mâna pe o tehnologie similară.

Previziunile s-au dovedit corecte. Săptămâna aceasta, cercetătorii în securitate de la Google au declarat că hackerii vorbitori de limbă rusă au reușit primul atac cibernetic complet automatizat din lume.

„Criminalii cibernetici fără experiență pot executa atacuri la nivelul actorilor statali de acum nouă luni”, spune Turunen.

Val de erori descoperite de specialiști

Niciuna dintre problemele IT majore din ultimele câteva săptămâni nu a fost atribuită exclusiv AI rău intenționate. Ceea ce a fost mai perturbator a fost un val de erori descoperite de specialiști.

În octombrie, cercetătorii de la compania americană de securitate Calif au declarat că au folosit instrumente de AI pentru a descoperi o eroare critică în PHP, un limbaj web utilizat pe scară largă pentru accesarea bazelor de date. Graba de a remedia vulnerabilitatea, precum și îngrijorările că aceasta ar putea fi exploatată, au dus la scoaterea offline a zeci de site-uri guvernamentale, pe lângă alte sute de site-uri.

Aceeași companie a dezvăluit săptămâna aceasta vulnerabilitatea din Java, pe care atacatorii ar putea-o folosi pentru a bloca sistemele IT. Ambele vulnerabilități au fost descoperite în cadrul unei colaborări coordonate între Calif și OpenAI, producătorul ChatGPT.

Specialiștii în securitate cibernetică au primit acces privilegiat la instrumente puternice de hacking bazate pe AI, pentru a avea un avantaj asupra infractorilor cibernetici. Totuși, acest lucru a dus la o avalanșă de vulnerabilități nou descoperite și la presiuni pentru remedierea lor, chiar dacă acestea nu ar fi fost niciodată exploatate.

Până în prezent, în acest an au fost descoperite peste 11.000 de vulnerabilități critice de software, potrivit Bazei de date naționale a vulnerabilităților din SUA. Această cifră reprezintă o creștere față de cele 3.365 de vulnerabilități înregistrate anul trecut și reprezintă mai mult de un sfert din toate vulnerabilitățile descoperite vreodată.

Acest lucru a dus, la rândul său, la un efort frenetic de remediere a acestora înainte ca infractorii să le descopere. Cu toate acestea, actualizările nu funcționează întotdeauna: o eroare în codul nou sau o integrare defectuoasă cu un alt program pot bloca întregul sistem.

„Apocalipsă a patch-urilor”

Microsoft, care a dat vina pe un patch defectuos instalat la începutul acestui an pentru întreruperea de vineri trecută, a înregistrat o creștere de patru ori a numărului de remedieri săptămânale pe care le efectuează în acest an.

„Trecem chiar acum prin această «apocalipsă a patch-urilor». Și, uneori, când actualizezi sistemele, știm cu toții că lucrurile pot merge prost”, a declarat marți pentru NPR Dmitri Alperovitch, cofondatorul companiei de securitate Crowdstrike.

„La un moment dat, barajul se va rupe”, a avertizat la sfârșitul săptămânii trecute Marcus Hutchins, cercetătorul în securitate care a învins virusul WannaCry din 2017. El a afirmat că personalul însărcinat cu întreținerea software-ului se confruntă cu un „torent nesfârșit de rapoarte privind erorile” și că „pur și simplu va ajunge la epuizare și va renunța”.

Avertismentele privind un val de atacuri cibernetice bazate pe inteligență artificială au dat în sfârșit un impuls actualizării sistemelor IT învechite și depășite, dar acesta este adesea un proces dureros și perturbator. Ollie Whitehouse, șeful Centrului Național de Securitate Cibernetică, a avertizat în luna mai că astfel de sisteme „vechi” ar putea necesita înlocuirea completă.

Actualizările sistemelor învechite au stat la baza întreruperilor de funcționare de la aeroporturile americane din acest weekend, precum și a sistemului de comunicații securizate al Agenției Naționale de Securitate a SUA.

Oficialii de la Casa Albă au declarat miercuri că valul de întreruperi s-a datorat „consolidării și modernizării sistemelor noastre”, nu unui val de atacuri cibernetice.

Este posibil ca acest lucru să nu fie pe deplin liniștitor. Dacă acesta este haosul provocat de cei „buni”, imaginați-vă pagubele pe care le-ar putea provoca valul promis de atacuri criminale bazate pe inteligența artificială, conchide The Telegraph.