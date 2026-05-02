De ce trimișii lui Donald Trump nu merg în Ucraina. Volodimir Zelenski: „Este lipsit de respect să vii la Moscova și nu și la Kiev”

Jared Kushner si Steve Witkoff
Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
„Au propria lor problemă cu a lua trenul. Este dificil pentru Witkoff” „Rușii insistă că vor întregul Donbas”

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu se grăbesc să viziteze Kievul, deoarece la Washington cresc îngrijorările că o nouă implicare în negocierile de pace din Ucraina ar putea din nou să nu producă rezultate tangibile, a aflat Kyiv Independent.

Ezitarea vine în ciuda lunilor de discuții interne despre o posibilă călătorie care ar marca prima lor vizită în Ucraina, chiar dacă ambii trimiși au călătorit deja în repetate rânduri la Moscova pentru întâlniri cu Vladimir Putin.

„Au promis că vor vizita Kievul de multe ori, dar până acum nu și-au îndeplinit promisiunile nici măcar o dată”, a declarat un înalt oficial ucrainean familiarizat cu situația, subliniind frustrarea de la Kiev cu privire la dezechilibrul din angajamentul diplomatic.

Această frustrare a ieșit la iveală și în public. Președintele Volodimir Zelenski a criticat deschis abordarea trimișilor, prezentând vizitele lor repetate în Rusia, fără o călătorie corespunzătoare în Ucraina, ca un semn de desconsiderare.

„Este lipsit de respect să vii la Moscova și nu și la Kiev, este pur și simplu lipsit de respect”, a spus el.

Vizita ar fi fost menită să fie mai mult decât un semnal de bunăvoință. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, aceasta a fost concepută ca un declanșator pentru reluarea diplomației trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA într-un moment în care discuțiile practic stagnaseră.

Negocierile au fost înghețate timp de peste două luni, atenția Washingtonului îndreptându-se către războiul cu Iranul și eforturile diplomatice aferente.

„Au propria lor problemă cu a lua trenul. Este dificil pentru Witkoff”

Ultima rundă de discuții trilaterale a avut loc pe 16 februarie, iar o întâlnire ulterioară planificată pentru sfârșitul aceleiași luni a fost amânată cu puțin timp înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Witkoff și Kushner urmau să călătorească mai întâi la Kiev, să se întâlnească cu Zelenski și abia apoi să meargă la Moscova pentru discuții cu Putin, au declarat două surse.

Mai mulți factori complică acum vizita.

La nivel strategic, ambii emisari rămân profund implicați în negocierile dintre SUA și Iran, care continuă să domine agenda de politică externă a Washingtonului.

După cum a spus un oficial, atenția administrației s-a schimbat atât de mult încât Ucraina nu mai conduce agenda diplomatică.

În același timp, realitățile călătoriilor în timp de război prezintă o situație banală, dar totuși un obstacol. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, Ucraina și-a închis spațiul aerian, lăsând calea ferată singura rută viabilă către Kiev.

„Au propria lor problemă cu a lua trenul”, a spus o persoană familiarizată cu discuțiile. „Este dificil pentru Witkoff.”

Totuși, logistica în sine nu explică întârzierea. Problema mai profundă constă în lipsa progresului în discuții - și riscul ca vizita să expună pur și simplu acest impas.

În centrul impasului rămâne chestiunea teritoriului.

Rusia continuă să ceară ca forțele ucrainene să se retragă din părțile controlate de Ucraina din Donbas ca o condiție prealabilă pentru orice acord. Kievul a respins această cerere, argumentând că înghețarea liniei frontului actuale este singura bază realistă pentru un armistițiu.

„Rușii insistă că vor întregul Donbas”

„Rușii insistă că vor întregul Donbas. Poziția noastră este: haideți să găsim o soluție decentă”, a declarat un oficial ucrainean. „Așadar, deocamdată, nu este clar de ce trimișii lui Trump ar trebui să vină până aici doar ca să audă același lucru din nou.”

Acest calcul pare să cântărească puternic și de partea Washingtonului. Fără noi propuneri, o vizită riscă să devină simbolică, mai degrabă decât substanțială.

„Nu există încă substanță”, a spus același oficial ucrainean.

Un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că vizita este încă în discuție, dar a subliniat că „nu a fost încă confirmată”.

În ciuda angajamentului la nivel înalt blocat, comunicarea dintre Kiev și Washington nu s-a oprit. Oficiali de ambele părți continuă să se coordoneze prin mai multe canale, chiar dacă Ucraina caută modalități de a reseta formatul cooperării.

Potrivit unui oficial ucrainean, Kievul caută acum „noi formate” pentru a revitaliza relația cu Statele Unite.

„În acest moment, situația din SUA nu este potrivită pentru ei, tocmai din cauza războiului din Iran”, a adăugat același oficial.

Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu de Ziua Victoriei

Top Citite
simion si georgescu intr-o sectie de votare
1
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
2
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Screenshot 2026-04-30 195551
4
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ahmad Vahidi, comandant-șef al Gardienilor Revoluției din Iran
Regimul din Iran se schimbă, dar nu așa cum și-ar dori Trump. De ce noul șef al Gardienilor Revoluției este o problemă pentru SUA
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
anatoli
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
jd vance trump zelenski
Cum și-a pierdut Zelenski răbdarea cu Trump și ce înseamnă asta pentru relațiile dintre SUA și Ucraina (Kyiv Independent)
harta cuba havana florida miami
Trump anunță noi măsuri împotriva Cubei: E „o ameninţare extraordinară” pentru securitatea Statelor Unite
Recomandările redacţiei
pnrr imagine
PSD și PNL își pasează responsabilitatea, după anunțul că România...
Marcel Ciolacu
Ciolacu spune că schema de gestionare a Programului SAFE s-a făcut...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Mesajul ironic al Oanei Gheorghiu către români, după ce PSD și PACE...
Agriculture: Spring Planting Cycle, Heyworth, Illinois, USA - 13 Apr 2026
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz declanșează criza îngrășămintelor...
Ultimele știri
Cum citești corect eticheta alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „termen-limită” și „data optimă de consum”
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Alimentele pe care ar trebui să le eviți la micul dejun. Avertismentul nutriționiștilor: „Pot provoca fluctuații ale glicemiei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Scorpion, pe 1 mai. Luna Florilor aduce schimbări radicale pentru aceste zodii
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca Simona Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba mama campioanei pe antrenorul...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat...
Adevărul
Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Arabia Saudită a anunțat că nu mai dă niciun ban, iar Donald Trump n-a stat pe gânduri
Pro FM
Un bărbat care suferă de aceeași boală ca Celine Dion avertizează că revenirea ei pe scenă ar putea fi...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte