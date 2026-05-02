De ce trimișii lui Donald Trump nu merg în Ucraina. Volodimir Zelenski: „Este lipsit de respect să vii la Moscova și nu și la Kiev”

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu se grăbesc să viziteze Kievul, deoarece la Washington cresc îngrijorările că o nouă implicare în negocierile de pace din Ucraina ar putea din nou să nu producă rezultate tangibile, a aflat Kyiv Independent.

Ezitarea vine în ciuda lunilor de discuții interne despre o posibilă călătorie care ar marca prima lor vizită în Ucraina, chiar dacă ambii trimiși au călătorit deja în repetate rânduri la Moscova pentru întâlniri cu Vladimir Putin.

„Au promis că vor vizita Kievul de multe ori, dar până acum nu și-au îndeplinit promisiunile nici măcar o dată”, a declarat un înalt oficial ucrainean familiarizat cu situația, subliniind frustrarea de la Kiev cu privire la dezechilibrul din angajamentul diplomatic.

Această frustrare a ieșit la iveală și în public. Președintele Volodimir Zelenski a criticat deschis abordarea trimișilor, prezentând vizitele lor repetate în Rusia, fără o călătorie corespunzătoare în Ucraina, ca un semn de desconsiderare.

„Este lipsit de respect să vii la Moscova și nu și la Kiev, este pur și simplu lipsit de respect”, a spus el.

Vizita ar fi fost menită să fie mai mult decât un semnal de bunăvoință. Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, aceasta a fost concepută ca un declanșator pentru reluarea diplomației trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA într-un moment în care discuțiile practic stagnaseră.

Negocierile au fost înghețate timp de peste două luni, atenția Washingtonului îndreptându-se către războiul cu Iranul și eforturile diplomatice aferente.

Ultima rundă de discuții trilaterale a avut loc pe 16 februarie, iar o întâlnire ulterioară planificată pentru sfârșitul aceleiași luni a fost amânată cu puțin timp înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Witkoff și Kushner urmau să călătorească mai întâi la Kiev, să se întâlnească cu Zelenski și abia apoi să meargă la Moscova pentru discuții cu Putin, au declarat două surse.

Mai mulți factori complică acum vizita.

La nivel strategic, ambii emisari rămân profund implicați în negocierile dintre SUA și Iran, care continuă să domine agenda de politică externă a Washingtonului.

După cum a spus un oficial, atenția administrației s-a schimbat atât de mult încât Ucraina nu mai conduce agenda diplomatică.

În același timp, realitățile călătoriilor în timp de război prezintă o situație banală, dar totuși un obstacol. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, Ucraina și-a închis spațiul aerian, lăsând calea ferată singura rută viabilă către Kiev.

„Au propria lor problemă cu a lua trenul”, a spus o persoană familiarizată cu discuțiile. „Este dificil pentru Witkoff.”

Totuși, logistica în sine nu explică întârzierea. Problema mai profundă constă în lipsa progresului în discuții - și riscul ca vizita să expună pur și simplu acest impas.

În centrul impasului rămâne chestiunea teritoriului.

Rusia continuă să ceară ca forțele ucrainene să se retragă din părțile controlate de Ucraina din Donbas ca o condiție prealabilă pentru orice acord. Kievul a respins această cerere, argumentând că înghețarea liniei frontului actuale este singura bază realistă pentru un armistițiu.

„Rușii insistă că vor întregul Donbas. Poziția noastră este: haideți să găsim o soluție decentă”, a declarat un oficial ucrainean. „Așadar, deocamdată, nu este clar de ce trimișii lui Trump ar trebui să vină până aici doar ca să audă același lucru din nou.”

Acest calcul pare să cântărească puternic și de partea Washingtonului. Fără noi propuneri, o vizită riscă să devină simbolică, mai degrabă decât substanțială.

„Nu există încă substanță”, a spus același oficial ucrainean.

Un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că vizita este încă în discuție, dar a subliniat că „nu a fost încă confirmată”.

În ciuda angajamentului la nivel înalt blocat, comunicarea dintre Kiev și Washington nu s-a oprit. Oficiali de ambele părți continuă să se coordoneze prin mai multe canale, chiar dacă Ucraina caută modalități de a reseta formatul cooperării.

Potrivit unui oficial ucrainean, Kievul caută acum „noi formate” pentru a revitaliza relația cu Statele Unite.

„În acest moment, situația din SUA nu este potrivită pentru ei, tocmai din cauza războiului din Iran”, a adăugat același oficial.

Editor : Liviu Cojan