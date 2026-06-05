De ce Ucraina vorbește despre încheierea „fazei fierbinți” a războiului cu Rusia înainte de iarnă

Kievul speră că discuțiile de pace cu Moscova, mediate de SUA, ar putea da rezultate înainte de iarnă, pe măsură ce oficialii ucraineni sunt din ce în ce mai îngrijorați de lipsa sistemelor antirachetă. În plus, există semne că Rusia ar putea pregăti o nouă mobilizare, relatează Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski le-a spus parlamentarilor din partidul său, la sfârșitul lunii mai, că Kievul vede o oportunitate realistă de a pune capăt războiului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația.

Șeful de caboinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a reiterat ulterior, public, această evaluare, spunând că este realist să se pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarna anului 2026. Și, deși Budanov are un istoric de predicții optimiste despre război care nu s-au materializat, de data aceasta, remarcile sale vin în contextul unor circumstanțe mai încurajatoare.

În ultima vreme, atât analizele experților, cât și dezbaterea publică sugerează din ce în ce mai mult că soarta războiului se întoarce în favoarea Ucrainei.

Ofensivele rusești au stagnat, atacurile ucrainene la distanță lungă se intensifică și se extind mai adânc în Rusia, iar Moscova nu a reușit să realizeze progresele promise pe câmpul de luptă.

Însă oficialii care au vorbit cu Kyiv Independent descriu o imagine mult mai complicată pe care o văd în spatele ușilor închise.

Pe măsură ce Ucraina câștigă teren, deficitul de apărare aeriană frânează optimismul

Negocierile de pace mediate de SUA au fost practic înghețate din februarie.

De atunci, Washingtonul a fost ocupat cu războiul său cu Iranul, despre care atât oficialii ucraineni, cât și cei americani spun că a devenit principalul motiv pentru care discuțiile au pierdut din avânt.

Între timp, pe câmpul de luptă, evoluțiile par a fi în favoarea Ucrainei.

În mai, Ucraina a eliberat mai mult teritoriu decât a cucerit Rusia - pentru prima dată din 2023, când s-a mai întâmplat acest lucru, potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState.

Acest trend reflectă luni de schimbări treptate pe front.

Avansurile Rusiei au avut performanțe sub așteptări în comparație cu campaniile anterioare, în timp ce Ucraina a început, încet, să creeze condiții pentru contraatacuri localizate și să-și extindă campania de atacuri în adâncime împotriva țintelor din interiorul Rusiei.

Editor : Liviu Cojan