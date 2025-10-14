De ce un armistițiu în Ucraina e periculos pentru Europa. Avertismentul ISW despre un război Rusia-NATO

Rusia ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO mult mai devreme decât anticipează liderii europeni, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de RBC Ukraine. Analiștii susțin că o încetare a focului în Ucraina i-ar permite președintelui rus Vladimir Putin să-și trimită rapid trupele la granița de est a NATO.

Oficialii europeni continuă să înregistreze o creștere a atacurilor rusești împotriva țărilor UE. Acest lucru confirmă evaluarea anterioară a ISW, potrivit căreia Moscova a intrat în „Faza Zero” - o etapă de pregătire informațională și psihologică pentru un posibil război viitor între Rusia și NATO.

Recent, șeful Biroului Național de Securitate al Poloniei, Sławomir Cenckiewicz, a declarat pentru Financial Times că Rusia folosește criptomonede pentru a mitui mercenarii care desfășoară operațiuni de sabotaj în țările europene, făcând astfel ca aceste plăți să fie imposibil de urmărit de serviciile de informații europene.

Potrivit lui Cenckiewicz, Kremlinul se bazează din ce în ce mai mult pe rezidenți pentru a efectua misiuni ad hoc de sabotaj sau spionaj.

El a spus că, în 2023, Polonia a descoperit o rețea de astfel de agenți recrutați de Direcția Principală a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU) și finanțați în principal prin criptomonede.

În opinia sa, Kremlinul încearcă să-și minimizeze propriile riscuri utilizând acest tip de plată pentru a eluda sancțiunile occidentale.

Cenckiewicz a subliniat, de asemenea, că Polonia se află în prezent într-o „stare de război” în spațiul cibernetic.

Și președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), Martin Jager, a avertizat luni că frecvența atacurilor rusești asupra Europei reprezintă un „nou nivel de confruntare”.

Potrivit acestuia, Rusia încearcă să testeze granițele Europei, să submineze unitatea NATO, să destabilizeze democrațiile europene, să divizeze societățile și să intimideze populațiile.

Jager a remarcat că Europa trebuie să se pregătească pentru o escaladare suplimentară din partea Rusiei și nu poate presupune că Moscova se va abține de la un atac militar asupra NATO până în 2029.

Avertismentul ISW

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a reamintit că, duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat recentele atacuri rusești împotriva Europei cu acțiunile președintelui rus Vladimir Putin din 2014, când a folosit anexarea ilegală a Crimeei pentru a testa reacția Occidentului.

Zelenski a avertizat că Putin pregătește societatea rusă pentru o posibilă agresiune împotriva statelor baltice și a Poloniei.

Analiștii ISW subliniază că orice încetare a focului sau pauză prelungită în operațiunile de luptă din Ucraina ar permite Rusiei să-și mute rapid forțele la granița de est a NATO.

„Rusia ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru NATO mai devreme decât se așteaptă în prezent mulți oficiali europeni”, se arată în raport.

În ultima lună, mai multe țări europene au înregistrat zboruri ale unor drone neidentificate deasupra instalațiilor militare, a infrastructurilor, precum și a aeroporturilor civile și militare.

Drone au fost observate în România, Suedia, Danemarca, Olanda, Belgia, Germania, Franța și Polonia.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, majoritatea acestor drone sunt lansate de pe tancuri aparținând flotei ascunse a Rusiei.

În această săptămână, Uniunea Europeană va prezenta un plan de apărare, care prevede dezvoltarea de sisteme de combatere a dronelor rusești.

