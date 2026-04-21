De ce victoria fostului președinte Rumen Radev la alegerile parlamentare din Bulgaria este o veste bună pentru Rusia

Fostul președinte bulgar Rumen Radev și-a câștigat pariul, obținând 44,58% dintre voturi în alegerile parlamentare, conform rezultatelor parțiale publicate luni. Platforma sa pro-rusă, dar anticorupție, a rezonat puternic cu alegătorii din cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, comentează La Libre Belgique.

Acest rezultat oferă coaliției „Bulgaria progresistă” a lui Radev, în vârstă de 62 de ani, o majoritate absolută de cel puțin 132 de locuri în Parlamentul cu 240 de locuri.

Aflat în fruntea statului între 2017 și 2026, Rumen Radev a demisionat în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare, iar victoria sa a schimbat scenariul pentru formarea unui guvern în această țară balcanică, care a votat pentru a opta oară în cinci ani.

El este cu mult înaintea conservatorilor (GERB) ai fostului prim-ministru Boiko Borissov, care a condus guvernul anterior, și a liberalilor din PP-DB, care au obținut 13,01%, respectiv 14,26%, conform rezultatelor parțiale.

Prezență la vot mai mare decât în 2021

Prezența la vot, care a depășit 50% și a fost cea mai mare din 2021, conform institutului de sondaje Market Links, demonstrează că Radev reprezintă, pentru un segment de bulgari, o șansă la unitate.

Prezența la vot scăzuse la 39% la alegerile din 2024, ilustrând neîncrederea generalizată a bulgarilor față de politică.

„Am depășit apatia”, s-a bucurat Rumen Radev față în față cu susținătorii săi. „Aceasta este o victorie a speranței asupra neîncrederii, o victorie a libertății asupra fricii”.

„Bulgaria se va strădui să-și continue drumul european, dar credeți-mă, o Bulgarie puternică și o Europă puternică au nevoie de gândire critică și pragmatism”, a spus el. „Europa a căzut victimă propriei ambiții de a fi un lider moral într-o lume guvernată de reguli noi”.

Înainte de alegeri, el declarase că împărtășește poziția Ungariei și Slovaciei privind trimiterea de arme către Ucraina, considerând că „nu vede beneficiul pentru țara sa săracă în a plăti”. Însă fără a „impune un veto” Bruxelles-ului, a avut grijă să clarifice vineri pentru canalul bTV, conștient de avantajele pe care țara sa, cu 6,5 milioane de locuitori, le-a obținut din apartenența la blocul comunitar din 2007.

„Șansă istorică”

Boriana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, a declarat pentru AFP că Rumen Radev a ieșit câștigătorul fără echivoc al alegerilor, menționând că scorul partidului GERB a fost mult mai mic decât se aștepta.

Potrivit acesteia, însă, va fi posibil să se discute despre diversele posibilități pentru un viitor guvern doar după ce se va cunoaște numărul partidelor care vor depăși pragul de 4% pentru a intra în următorul Parlament.

Rumen Radev „a luat din electoratul partidului pro-Kremlin Vazrajdane”, ca urmare a pozițiilor sale deschise față de ruși și anti-elite, a explicat politologul Teodor Slavev pentru AFP.

Sondajele mai arată că unii alegători care anterior votaseră pentru partide pro-occidentale au decis să-i acorde încredere. Boiko Borissov l-a felicitat pe Rumen Radev, respingând în același timp ideea că acesta aduce „noutatea”. „A câștiga alegerile e una, a guverna e alta”, a avertizat el.

Protestele anticorupție de amploare din 2021 au dus la căderea lui Boiko Borissov, care fusese la putere timp de aproape 10 ani ca prim-ministru, iar de atunci s-au succedat coaliții fragile.

Rumen Radev, fost general al forțelor aeriene, își propune să-și folosească majoritatea pentru a pune capăt crizei politice care a cuprins cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene din 2021.

Radev i-a susținut deschis pe protestatari și, după ce a votat la Sofia, a declarat că Bulgaria are „o oportunitate istorică de a o rupe odată pentru totdeauna cu modelul oligarhic”.

„E simplu: oamenii vor ca totul să se schimbe”, a exclamat Stiliana Andonova, pensionară, intervievată de AFP.

Gergana Mihailova, o analistă financiară în vârstă de 47 de ani, se teme că Bulgaria, care a rămas pro-europeană sub guvernele anterioare, își va „schimba orientarea politică” în favoarea Moscovei.

Radev ar putea fi o sursă de nemulțumiri pentru Europa, potrivit Frankfurter Rundschau

„Acest politician pro-rus nu a încetat să promoveze narațiunile Kremlinului și nu a lăsat niciun dubiu cu privire la refuzul său de a acorda ajutor militar Ucrainei. Nu este un al doilea Viktor Orbán, dar nici un apărător fervent al cauzei europene. Radev nu va bloca UE prin veto-uri permanente, dar se va strădui să pună întrebări incomode și să pună bețe în roate. Într-un moment în care Europa are nevoie de determinare și rapiditate, Sofia riscă să opună scepticism și reticență”, scrie ziarul german Frankfurter Rundschau.

La Repubblica își exprimă îngrijorarea: „Bulgaria riscă să devină noua Ungarie. Cel puțin în rolul său de piatră de încercare pentru Europa și de «a cincea coloană» a lui Putin. Căci cel care a câștigat alegerile parlamentare nu este altul decât Rumen Radev, președintele noului partid Bulgaria Progresistă, deschis suveranist și pro-rus. De la începutul campaniei sale, el a susținut o poziție anti-ucraineană. Dacă Radev reușește să formeze un guvern, cel mai mare pericol care trebuie să alerteze Uniunea este acela că el va deveni «omul veto-ului», la fel ca Orbán.”

Redactorul-șef al ziarului Rzeczpospolita, Bogusław Chrabota, încearcă să liniștească spiritele: „Majoritatea observatorilor europeni îl văd pe Roumen Radev ca pe un nou Viktor Orbán. Mai ales pentru că critică deschis Bruxelles-ul și flirtează cu rușii. Curios, Radev se prezintă pe sine ca un Péter Magyar bulgar. Dar este posibil să fie vorba doar de o imagine de imagine menită să-l diferențieze de un om politic asociat de ceva vreme cu eșecurile politice. ... În calitate de prim-ministru, Radev va putea fi, desigur, moderat eurosceptic, dar nu va răsturna barca europeană. În fond, este un «Orbán fără dinți».”

Corriere della Sera descifrează cheia succesului marelui câștigător: „Ascensiunea lui Radev a fost marcată de promisiunea de a lupta împotriva corupției și a «statului mafiot» care subminează cea mai săracă țară din UE. Deși a ocupat cele mai înalte funcții politice de peste un deceniu, a reușit să se repoziționeze ca rebel, profitând de valul de proteste anticorupție care a dus la căderea guvernului în decembrie, pentru a șaptea oară în cinci ani. O mobilizare inițiată, de fapt, de partidul liberal pro-european, un partid care își pierduse susținătorii: Radev le-a atribuit acestora responsabilitatea pentru costul ridicat al vieții, deoarece aprobaseră introducerea euro.

O veste proastă pentru Ucraina

La Repubblica vede în alegerea sa o veste proastă pentru Ucraina: „Pentru Volodimir Zelenski, care, în urmă cu trei ani, a avut un schimb de replici destul de virulent cu cel care era atunci președinte , sosirea lui Radev pe scena europeană după plecarea lui Orbán nu este o veste bună. Cel puțin atâta timp cât regulile de vot în cadrul UE rămân așa cum sunt. Dar nu este nici o veste bună pentru NATO, deoarece, în arhitectura strategică a alianței, Bulgaria, prin poziția sa geografică, joacă un rol important. În fine, în contextul evoluției războiului din Ucraina (unde Putin se confruntă din ce în ce mai mult cu dificultăți militare și, mai ales, economice), riscul de propagandă și dezinformare ruse rămâne în continuare foarte ridicat.”

Politiken își exprimă îngrijorarea cu privire la simpatiile ruse ale lui Radev: „Din acest punct de vedere, Rumen Radev reamintește UE că, în ceea ce privește necesitatea de a ridica un bastion împotriva agresiunilor ruse, UE nu și-a rezolvat problemele. Anul viitor vor avea loc alegeri cheie în Franța și Polonia. De aceea sunt necesare mecanisme care să asigure Uniunii mai multă putere în materie de politică externă, cum ar fi deciziile luate cu majoritate. Nu ne putem permite alte luări de ostatici politici, precum cele ale lui Viktor Orbán în chestiunile legate de UE și Ucraina. … Pentru că acest lucru riscă să submineze credibilitatea UE ca instituție internațională.”

Le Point temperează temerile: „Ceea ce îl deosebește fundamental pe Radev de Viktor Orbán este absența unui proiect iliberal. Prim-ministrului ungar i-au trebuit zece ani să-și construiască mașina de menținere la putere: o presă sub tutelă, o justiție remodelată care acționează la comanda sa și o constituție croită pe măsura luptelor sale ideologice. Rumen Radev promite tocmai să demonteze oligarhia, să restabilească statul de drept, să reformeze magistratura. Se poate considera că aceste promisiuni sunt goale de conținut, se poate bănui că va lua și el parte la festinul corupției profunde pe care pretinde că o va elimina. Dar nu pare a fi un autocrat în devenire. Adversarul său este oligarhia. Nu democrația. În orice caz, nu pe termen scurt.”