De ce vrea Ucraina neapărat să lovească în „miliardara preferată a lui Putin”. Este cea mai bogată femeie din Rusia

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 600 de drone ucrainene au fost lansate pentru a ataca sediul Wildberries din Moscova. Prin atacul asupra gigantului rus al vânzărilor online, Kievul nu vizează doar imperiul Tatianei Kim — o fostă profesoară devenită miliardară —, ci atacă o verigă esențială a economiei de război a Kremlinului, comentează 7sur7.be într-o amplă analiză.

La prima vedere, povestea Tatianei Kim seamănă cu un basm. Tatiana Vladimirovna Kim s-a născut la 16 octombrie 1975 la Groznîi, capitala Ceceniei, într-o familie de origine sovieto-coreeană. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat din Moscova.

În 2004, în timp ce se afla în concediu de maternitate, fosta profesoară de engleză a început să revândă, din apartamentul ei din Moscova, haine din cataloagele germane Otto și Quelle.

Un succes imediat

A cunoscut rapid un mare succes. Împreună cu soțul ei de atunci, Vladislav Bakaltciuk — un informatician care o ajută să conceapă site-ul —, ea transformă acest proiect într-o companie pe care o vor numi Wildberries.

După douăzeci de ani, Wildberries este cel mai mare site de vânzări online din Rusia, înregistrând 20 de milioane de comenzi pe zi și o cifră de afaceri amețitoare de 24 de miliarde de euro în 2023. Un „Amazon” al Rusiei.

Tatiana Kim însăși a acumulat o avere pe care revista de afaceri Forbes o estimează acum la 7,4 miliarde de dolari (6,5 miliarde de euro). Acest lucru o face cea mai bogată femeie din Rusia.

Platforma este astăzi inundată de produse contrafăcute și escroci, dar la Moscova, acest lucru nu deranjează pe nimeni. Pentru Putin, Tatiana Kim reprezintă oligarhul ideal: imens de bogată, influentă și extrem de docilă.

Sponsor al marilor cluburi de fotbal rusești

Când izbucnește războiul în Ucraina și marile mărci sportive occidentale, precum Nike și Adidas, se retrag de pe piața rusă, ea vine în ajutorul mai multor cluburi importante de fotbal.

Wildberries devine furnizorul oficial de tricouri și partenerul mai multor cluburi din prima ligă rusă, printre care CSKA Moscova, Zenit Sankt Petersburg și Spartak Moscova.

Din cauza războiului, ea trebuie să renunțe la ambițiile sale de expansiune în Occident și trece fără ezitare la planul B: își reorientează activitățile comerciale către China, o mare putere aliată, și explorează chiar și piața nord-coreeană.

În septembrie 2024, caracterul sumbru al universului care înconjoară imperiul său iese la iveală. Fostul său soț, Vladislav Bakaltciuk, nu acceptă fuziunea gigantului web cu Russ Group, o agenție de publicitate de douăzeci de ori mai mică. O operațiune care, potrivit multor observatori, a fost impusă de Kremlin pentru a-și spori controlul asupra companiei.

Fostul ei soț, în spatele gratiilor

Vladislav Bakaltciuk se prezintă la sediul Wildberries însoțit de un grup de ceceni înarmați până în dinți pentru a rezolva disputa. La porțile clădirii, situată la cinci sute de metri de Kremlin, izbucnește un schimb de focuri demn de un film de acțiune. Acesta costă viața a doi paznici și lasă în urmă șapte răniți grav.

Vladislav ajunge în spatele gratiilor. Între timp, Tatiana impune cu forța fuziunea și își reia oficial numele de fată, Kim.

Conform unor dezvăluiri recente ale presei independente ruse și ale ziarului The New York Times, Kim coordonează în prezent construcția unui nou sediu monumental: o turn de 400 de metri înălțime în inima cartierului de afaceri din Moscova.

O mână de fier

În spatele fațadei fostei profesoare se ascunde o directoare generală nemiloasă, care își conduce compania cu mână de fier. Miliardele sale se bazează parțial pe exploatare: angajații riscă amenzi astronomice pentru cea mai mică greșeală, iar pentru a combate furtul intern, personalul trebuie să suporte percheziții corporale umilitoare.

Când lucrurile iau o întorsătură cu adevărat dramatică, Kim se spală pe mâini. Pe 13 ianuarie 2024, când un centru de distribuție gigantic de 70.000 de metri pătrați din Sankt Petersburg este complet redus la cenușă de un incendiu, condițiile de muncă insalubre sunt imediat puse sub semnul întrebării.

Cu toate acestea, Tatiana scapă încă o dată, în mod miraculos, de urmărirea penală a justiției ruse. Această impunitate totală este direct legată de rezultatele sale astronomice și de „tovarășul” ei, Vladimir.

Angajați recrutați pentru front

Decizia armatei ucrainene de a distruge sistematic infrastructura „Amazonului rus” se bazează pe mai multe motive militare și psihologice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în trecut că dorește să „ducă războiul până la cetățeanul rus de rând”. Atunci când nici măcar învățătoarele și informaticienii din suburbiile Moscovei sau ale Sankt Petersburgului nu mai primesc livrările zilnice, Zelenski speră că rușii vor înțelege în cele din urmă că se întâmplă ceva.

Dincolo de importanța sa economică, Wildberries a devenit o țintă prioritară pentru Kiev datorită rolului său strategic în inima mașinii de război a Kremlinului. Din 2022, gigantul comerțului electronic servește drept verigă logistică cheie pentru efortul de război rus, mergând până la a-și folosi propriile centre de distribuție ca surse de recrutare pentru a trimite angajați direct pe front.

Echipament militar

Platforma oferă chiar, prin intermediul unor portaluri specifice, echipamente militare precum veste antiglonț, căști de protecție, drone și piese de schimb pentru acestea, aparate de vedere nocturnă, generatoare și cabluri de fibră optică destinate frontului.

Potrivit Ucrainei, centrele logistice vizate servesc la distribuirea componentelor supuse sancțiunilor, destinate fabricării dronelor și a echipamentelor de navigație. Prin neutralizarea acestor centre de distribuție, Ucraina întrerupe efectiv această linie directă de aprovizionare logistică către liniile frontului.

Numeroase datorii

Dincolo de miza logistică, aceste raiduri vizează inima sistemului financiar rus. Mega-compania Tatianei Kim este strâns legată de VTB Bank, a doua cea mai mare bancă de stat din țară și un adevărat motor financiar al economiei de război ruse.

Investigațiile efectuate de jurnaliști financiari relevă faptul că Wildberries și-a finanțat în mare măsură expansiunea agresivă și construirea a milioane de metri pătrați de depozite prin îndatorare uriașă.

La sfârșitul anului 2025, datoria totală a imperiului de distribuție era estimată la aproximativ 13 miliarde de euro, din care peste 5 miliarde de euro proveneau direct din credite acordate de VTB Bank.

Acum că depozitele ard mai repede decât pot fi reconstruite, cifra de afaceri stagnează. Dacă gigantul web nu mai poate refinanța împrumuturile sau nu le poate rambursa către VTB Bank, banca de stat s-ar putea afla într-o situație insuportabilă. Și tocmai asta încearcă Ucraina să provoace: dacă Wildberries se clatină, compania va trage într-o criză unul dintre principalii piloni bancari ai statului rus.

Ajutoare de urgență din partea Kremlinului?

Kremlinul a lăsat deja să se înțeleagă că ar putea fi nevoit să acorde miliarde sub formă de ajutoare de urgență, avantaje fiscale sau subvenții pentru a evita un val de falimente în rândul sutelor de mii de mici antreprenori ruși care vând prin intermediul Wildberries.

Aceste injecții forțate de capital epuizează resurse prețioase din vistieria statului rus, reducând astfel în mod direct bugetul disponibil pentru finanțarea operațiunilor militare din Ucraina.

Editor : M.C