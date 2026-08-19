Live TV

De ce vrea Ucraina neapărat să lovească în „miliardara preferată a lui Putin”. Este cea mai bogată femeie din Rusia

Data actualizării: Data publicării:
The 29th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 at the ExpoForum Convention and Exhibition Center.
Tatiana Kim. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Un succes imediat Sponsor al marilor cluburi de fotbal rusești Fostul ei soț, în spatele gratiilor O mână de fier Angajați recrutați pentru front Echipament militar Numeroase datorii Ajutoare de urgență din partea Kremlinului?

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 600 de drone ucrainene au fost lansate pentru a ataca sediul Wildberries din Moscova. Prin atacul asupra gigantului rus al vânzărilor online, Kievul nu vizează doar imperiul Tatianei Kim — o fostă profesoară devenită miliardară —, ci atacă o verigă esențială a economiei de război a Kremlinului, comentează 7sur7.be într-o amplă analiză.

La prima vedere, povestea Tatianei Kim seamănă cu un basm. Tatiana Vladimirovna Kim s-a născut la 16 octombrie 1975 la Groznîi, capitala Ceceniei, într-o familie de origine sovieto-coreeană. A absolvit Facultatea de Limbi Străine a Universității de Stat din Moscova.

În 2004, în timp ce se afla în concediu de maternitate, fosta profesoară de engleză a început să revândă, din apartamentul ei din Moscova, haine din cataloagele germane Otto și Quelle.

Un succes imediat

A cunoscut rapid un mare succes. Împreună cu soțul ei de atunci, Vladislav Bakaltciuk — un informatician care o ajută să conceapă site-ul —, ea transformă acest proiect într-o companie pe care o vor numi Wildberries.

După douăzeci de ani, Wildberries este cel mai mare site de vânzări online din Rusia, înregistrând 20 de milioane de comenzi pe zi și o cifră de afaceri amețitoare de 24 de miliarde de euro în 2023. Un „Amazon” al Rusiei.

Tatiana Kim însăși a acumulat o avere pe care revista de afaceri Forbes o estimează acum la 7,4 miliarde de dolari (6,5 miliarde de euro). Acest lucru o face cea mai bogată femeie din Rusia.

Platforma este astăzi inundată de produse contrafăcute și escroci, dar la Moscova, acest lucru nu deranjează pe nimeni. Pentru Putin, Tatiana Kim reprezintă oligarhul ideal: imens de bogată, influentă și extrem de docilă.

Sponsor al marilor cluburi de fotbal rusești

Când izbucnește războiul în Ucraina și marile mărci sportive occidentale, precum Nike și Adidas, se retrag de pe piața rusă, ea vine în ajutorul mai multor cluburi importante de fotbal.

Wildberries devine furnizorul oficial de tricouri și partenerul mai multor cluburi din prima ligă rusă, printre care CSKA Moscova, Zenit Sankt Petersburg și Spartak Moscova.

Din cauza războiului, ea trebuie să renunțe la ambițiile sale de expansiune în Occident și trece fără ezitare la planul B: își reorientează activitățile comerciale către China, o mare putere aliată, și explorează chiar și piața nord-coreeană.

În septembrie 2024, caracterul sumbru al universului care înconjoară imperiul său iese la iveală. Fostul său soț, Vladislav Bakaltciuk, nu acceptă fuziunea gigantului web cu Russ Group, o agenție de publicitate de douăzeci de ori mai mică. O operațiune care, potrivit multor observatori, a fost impusă de Kremlin pentru a-și spori controlul asupra companiei.

Fostul ei soț, în spatele gratiilor

Vladislav Bakaltciuk se prezintă la sediul Wildberries însoțit de un grup de ceceni înarmați până în dinți pentru a rezolva disputa. La porțile clădirii, situată la cinci sute de metri de Kremlin, izbucnește un schimb de focuri demn de un film de acțiune. Acesta costă viața a doi paznici și lasă în urmă șapte răniți grav.

Vladislav ajunge în spatele gratiilor. Între timp, Tatiana impune cu forța fuziunea și își reia oficial numele de fată, Kim.

Conform unor dezvăluiri recente ale presei independente ruse și ale ziarului The New York Times, Kim coordonează în prezent construcția unui nou sediu monumental: o turn de 400 de metri înălțime în inima cartierului de afaceri din Moscova.

O mână de fier

În spatele fațadei fostei profesoare se ascunde o directoare generală nemiloasă, care își conduce compania cu mână de fier. Miliardele sale se bazează parțial pe exploatare: angajații riscă amenzi astronomice pentru cea mai mică greșeală, iar pentru a combate furtul intern, personalul trebuie să suporte percheziții corporale umilitoare.

Când lucrurile iau o întorsătură cu adevărat dramatică, Kim se spală pe mâini. Pe 13 ianuarie 2024, când un centru de distribuție gigantic de 70.000 de metri pătrați din Sankt Petersburg este complet redus la cenușă de un incendiu, condițiile de muncă insalubre sunt imediat puse sub semnul întrebării.

Cu toate acestea, Tatiana scapă încă o dată, în mod miraculos, de urmărirea penală a justiției ruse. Această impunitate totală este direct legată de rezultatele sale astronomice și de „tovarășul” ei, Vladimir.

Angajați recrutați pentru front

Decizia armatei ucrainene de a distruge sistematic infrastructura „Amazonului rus” se bazează pe mai multe motive militare și psihologice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în trecut că dorește să „ducă războiul până la cetățeanul rus de rând”. Atunci când nici măcar învățătoarele și informaticienii din suburbiile Moscovei sau ale Sankt Petersburgului nu mai primesc livrările zilnice, Zelenski speră că rușii vor înțelege în cele din urmă că se întâmplă ceva.

Dincolo de importanța sa economică, Wildberries a devenit o țintă prioritară pentru Kiev datorită rolului său strategic în inima mașinii de război a Kremlinului. Din 2022, gigantul comerțului electronic servește drept verigă logistică cheie pentru efortul de război rus, mergând până la a-și folosi propriile centre de distribuție ca surse de recrutare pentru a trimite angajați direct pe front.

Echipament militar

Platforma oferă chiar, prin intermediul unor portaluri specifice, echipamente militare precum veste antiglonț, căști de protecție, drone și piese de schimb pentru acestea, aparate de vedere nocturnă, generatoare și cabluri de fibră optică destinate frontului.

Potrivit Ucrainei, centrele logistice vizate servesc la distribuirea componentelor supuse sancțiunilor, destinate fabricării dronelor și a echipamentelor de navigație. Prin neutralizarea acestor centre de distribuție, Ucraina întrerupe efectiv această linie directă de aprovizionare logistică către liniile frontului.

Numeroase datorii

Dincolo de miza logistică, aceste raiduri vizează inima sistemului financiar rus. Mega-compania Tatianei Kim este strâns legată de VTB Bank, a doua cea mai mare bancă de stat din țară și un adevărat motor financiar al economiei de război ruse.

Investigațiile efectuate de jurnaliști financiari relevă faptul că Wildberries și-a finanțat în mare măsură expansiunea agresivă și construirea a milioane de metri pătrați de depozite prin îndatorare uriașă.

La sfârșitul anului 2025, datoria totală a imperiului de distribuție era estimată la aproximativ 13 miliarde de euro, din care peste 5 miliarde de euro proveneau direct din credite acordate de VTB Bank.

Acum că depozitele ard mai repede decât pot fi reconstruite, cifra de afaceri stagnează. Dacă gigantul web nu mai poate refinanța împrumuturile sau nu le poate rambursa către VTB Bank, banca de stat s-ar putea afla într-o situație insuportabilă. Și tocmai asta încearcă Ucraina să provoace: dacă Wildberries se clatină, compania va trage într-o criză unul dintre principalii piloni bancari ai statului rus.

Ajutoare de urgență din partea Kremlinului?

Kremlinul a lăsat deja să se înțeleagă că ar putea fi nevoit să acorde miliarde sub formă de ajutoare de urgență, avantaje fiscale sau subvenții pentru a evita un val de falimente în rândul sutelor de mii de mici antreprenori ruși care vând prin intermediul Wildberries.

Aceste injecții forțate de capital epuizează resurse prețioase din vistieria statului rus, reducând astfel în mod direct bugetul disponibil pentru finanțarea operațiunilor militare din Ucraina.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
2
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
3
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
4
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Cathay Pacific
5
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Digi Sport
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
serghei lavrov
Lavrov califică Marea Britanie drept parte în războiul împotriva Rusiei. Și o numește „Britania”
20260802_144920
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu sincer, este un sentiment ciudat”
Vienna
Forțele armate austriece avertizează soldații cu privire la contactul cu 21 de presupuși agenți ai Kremlinului
profimedia-1121542505
Ayatollahul desfigurat și lupta internă pentru putere de la Teheran: extremiștii care resping pacea cu SUA vs. moderatul Pezeshkian
Război în Ucraina
Serviciile de informații de la Kiev avertizează că Rusia nu se pregătește de pace. Ce planuri are Moscova
Recomandările redacţiei
Russia Ukraine War
Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odesa. Ce înseamnă...
padure in flacari mister
Flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin. Cum a...
Mihailo Fedorov.
Mîhailo Fedorov, ministrul apărării demis de Zelenski, cere alegeri...
chei de la o locuinta noua
Topul cartierelor de lux din România: unde ajungi să plătești astăzi...
Ultimele știri
Nokia se retrage din China după mai mult de 40 de ani. Câți oameni vor fi concediați până la sfârșitul anului
SUA au suspendat tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada: „Au ajuns la un acord”. Condiția lui Trump
Cum recunoaștem rapid un accident vascular cerebral. Medicii explică primele semne și când este necesară intervenția de urgență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, reacție după derapajul lui Octavian Popescu de la finalul meciului cu Botoșani: „Îi promit...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Cum pot fi prevenite cazurile de insolvență din fotbal! Unde au greșit CFR Cluj și Petrolul, aflate în...
Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Playtech
Banii primiți la nuntă trebuie declarați la ANAF? Ce se întâmplă când depui o sumă mare în cont
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a leșinat pe teren de două ori în decurs de trei zile, Jamal Musiala a anunțat ce diagnostic i-au pus...
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
Adevarul
„Toamna va fi dominată de jocurile politice”. Mizele care pun presiune pe partide
Newsweek
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”