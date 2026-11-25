Guvernele care au fost excluse de la discuțiile trilaterale de la Shenzhen dintre China, Rusia și SUA s-ar putea să fi resimțit o oarecare neliniște știind că liderii celor trei mari puteri s-au întâlnit să vorbească despre pacea mondială în spatele ușilor închise. Beijingul le-a transmis, însă, că nu au de ce să își facă griji – în ciuda aparențelor, liderul chinez Xi Jinping nu este deloc interesat să împartă lumea cu Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit unei analize Newsweek.

Când întâlnirea de la Shenzhen a început să fie comparată cu conferința de la Ialta din 1945 dintre liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, presa de stat din China a scris că, deși summitul din 19 noiembrie va rămâne în istorie, comparația este o interpretare greșită bazată pe „vechea gândire a politicii prin forță și a împărțirii sferelor de influență”.

De bine, de rău, China a câștigat reputația de țară ce susține statele mai mici care și-au deschis economiile înspre investițiile chineze. La rândul lor, acestea ajută China atunci când votează la fel ca Beijingul în cadrul ONU și când susțin principiile normative ale Chinei privind modul de guvernare a lumii.

Autoritățile de la Beijing sunt foarte sensibile la simbolismul din spatele conferinței de la Ialta, întrucât liderii naționaliști ai Chinei de la acea vreme au fost forțați să accepte termenii impuși de aliați în numele lor.

Înainte de Ialta, ultima dinastie imperială a Chinei, Qing, a căzut victimă unei serii de înfrângeri pe câmpul de luptă în fața unor forțe străine, declanșând apoi un „secol al umilinței” – în unele grupuri de naționaliști chinezi încă există ideea recuceririi teritoriilor din Orientul Îndepărtat al Rusiei de astăzi, pe care China le-a pierdut în secolul al XIX-lea.

Economia Chinei, cu apetitul ei uriaș pentru resurse și energie și dependența sa față de exporturi, are nevoie de piețele țărilor în curs de dezvoltare pentru a supraviețui. Iar pentru acest lucru, Beijingul trebuie să câștige încrederea și bunăvoința acelor state.

Economia Chinei, cu apetitul ei uriaș pentru resurse și energie și dependența sa față de exporturi, are nevoie de piețele țărilor în curs de dezvoltare pentru a supraviețui. Foto: Profimedia Images

Multe țări în curs de dezvoltare au ales deja China ca partener comercial principal

Spre deosebire de SUA, China nu s-a arătat prea interesată să devină următorul jandarm mondial – nu pentru că interesele ei nu ar fi globale, ci pentru că principalele sale interese, legitimitatea și longevitatea Partidului Comunist, țin de sfera politicilor interne.

Aceleași interese stau și la baza dorinței sale de a se folosi de sistemul ONU ca să transforme normele globale, precum cele legate de drepturile omului și statul de drept, pentru a-și acorda mai multe șanse de supraviețuire.

Sferele de influență prin care Trump poate aplica „Doctrina Donroe” în emisfera vestică, Putin își poate urma planurile în Eurasia și Xi poate domina vasta regiune Asia-Pacific nu ar funcționa prea bine fără participarea puterilor regionale, precum Arabia Saudită sau India.

Acest concept descrie Africa drept un continent unde marile puteri se luptă pentru influență de la egal la egal, însă cele mai multe țări africane au ales deja China ca partener comercial principal.

Multe dintre aceste guverne sunt, de asemenea, extrem de alergice la „mirosul” neocolonialismului, indiferent de avertismentele Occidentului legate de pericolul dependenței economice față de o singură țară.

Xi Jinping: „Orientul este în ascensiune și Occidentul este în declin”

Încă și mai relevant pentru Beijing este faptul că cedarea voluntară a anumitor părți ale lumii i-ar limita ambițiile globale.

Capacitatea de producție a Chinei este mult prea mare pentru cât pot absorbi piețele din Asia, iar capacitatea sa excedentară ar putea fi prea mare chiar și pentru întreaga planetă. Beijingul poate lupta pentru a domina piețele din fiecare colț al lumii, inclusiv pentru cele mai valoroase piețe din America de Nord și vestul Europei, doar într-o lume multipolară.

China cunoștea riscurile organizării unui summit tripartit ce ar putea fi perceput ca o întâlnire pentru împărțirea lumii, dar nu a putut rata ocazia de a-și asigura o victorie de propagandă împotriva celor care încă se îndoiesc de statului ei de mare putere. Foto: Profimedia Images

Beijingul nu are niciun motiv să îi permită Washingtonului să își exercite singură influența asupra Americii de Sud sau să îi lase Moscovei Asia Centrală, în condițiile în care China este deja cel mai mare partener comercial pentru ambele regiuni emergente.

Nu este vina Chinei că firmele americane și cele rusești nu pot ține pasul cu cele chinezești, scrie Newsweek. „Orientul este în ascensiune și Occidentul este în declin”, le-a spus Xi Jinping membrilor Partidului Comunist.

Liderul chinez vede Rusia ca pe un stat paria aflat mereu sub amenințarea unei implozii din cauza corupției sistemice și instituționalizate, în timp ce America este o putere care se retrage tot mai mult din sistemul internațional pe care tocmai ea l-a construit.

„Marile puteri 1945, 2026”

China cunoștea riscurile organizării unui summit tripartit ce ar putea fi perceput ca o întâlnire pentru împărțirea lumii, dar nu a putut rata ocazia de a-și asigura o victorie de propagandă împotriva celor care încă se îndoiesc de statului ei de mare putere.

Beijingul a vrut să transmită o imagine în care Xi se află în centrul noii ordini mondiale, după ce a obținut un parteneriat strategic cu Rusia și a forțat SUA să i se supună.

Singura problemă a fost că nimeni nu i-a transmis acest mesaj și lui Trump, care a spus că a existat „o energie extraordinară” între cei trei lideri.

Trump a postat recent pe platforma Truth Social o poză de la întâlnirea recentă de la Shenzhen, alături de o poză cu Iosif Stalin, Franklin Roosevelt și Winston Churchill la Ialta, cu textul: „Marile puteri 1945, 2026.”

Editor : Raul Nețoiu