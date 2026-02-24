În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să accelereze livrarea de echipamente de apărare către Ucraina, deplângând faptul că deciziile politice în această chestiune nu au evoluat la fel de repede ca armamentul în acest război, relatează EFE.

Diversele tipuri de tehnologie militară din ţările NATO, considerate decisive pe câmpul de luptă, s-au schimbat radical în acest război, intrat în al cincilea an, până în punctul în care cele mai râvnite arme la un moment dat au căpătat un rol complet secundar pe măsură ce realitatea războiului s-a schimbat.

Cu ajutorul analistului militar ucrainean Oleksandr Kovalenko, EFE a analizat evoluţia situaţiei la care Zelenski a făcut recent aluzie.

Bayraktar, drona turcească care a inspirat o melodie

Una dintre „armele vedetă” din primele zile ale invaziei a fost drona de fabricaţie turcă Bayraktar, care a inspirat chiar o melodie foarte populară în Ucraina la acea vreme.

„Datorită acestei drone, am reuşit să încetinim convoaiele ruseşti din apropierea oraşului Kiev”, îşi aminteşte Kovalenko, descriind cum utilizarea acestei tehnologii în primele trei luni ale războiului a ajutat Ucraina să-i alunge pe ruşi din zona din jurul capitalei.

Dronele Bayraktar şi-au pierdut relevanţa iniţială din cauza vulnerabilităţii lor la sistemele de apărare aeriană mai sofisticate pe care ambele părţi le-au dezvoltat rapid şi sunt acum folosite doar ca drone de recunoaştere.

Nu mai puţin populare au fost lansatoarele mobile de rachete americane HIMARS.

„Până când forţele ruseşti au găsit o modalitate de a le minimiza efectele, prin mutarea ţintelor cheie la aproximativ 70 sau 80 de kilometri mai departe de front şi prin dezvoltarea de contramăsuri de război electronic, rachetele HIMARS şi-au îndeplinit misiunea aproape perfect”, îşi aminteşte Kovalenko.

Utilizarea HIMARS - care continuă să fie utilizate eficient în război - a fost decisivă în distrugerea Podului Antonov din regiunea Herson din sudul Ucrainei, o acţiune care a dus la retragerea Rusiei din capitala regională cu acelaşi nume în toamna anului 2023.

Ceva similar s-a întâmplat cu ATACMS, rachete balistice americane pe care Ucraina a început să le utilizeze cu succes chiar înainte de eliberarea Hersonului.

Ca şi în celelalte cazuri, ATACMS sunt acum mai puţin eficiente, deoarece Rusia a găsit modalităţi de a le contracara.

Stingerea unui incendiu cu ajutorul unui pahar de apă

Aşa cum s-a întâmplat şi cu alte sisteme, numărul limitat de rachete ATACMS pe care Ucraina le-a primit a avut un impact negativ asupra eficacităţii lor pe teren.

Într-un interviu acordat EFE, fostul ministru al apărării ucrainean, Andrii Zagorodniuk, a subliniat că ritmul în care Europa şi SUA au trimis diverse tipuri de arme la Kiev a limitat decisiv potenţialul Ucrainei în război.

„Dacă ai o găleată cu apă şi o foloseşti pentru a stinge un incendiu, s-ar putea să reuşeşti, dar imaginează-ţi că, în loc să foloseşti întreaga găleată, încerci să o stingi cu un pahar cu apă, apoi cu încă un pahar cu apă şi tot aşa”, a spus Zagorodniuk.

Zelenski a făcut aluzie la acelaşi lucru în discursul său de la Munchen.

„Luni întregi pentru HIMARS, luni întregi pentru tancuri, ani întregi pentru avioane. Totul a durat mult timp”, a spus Zelenski, referindu-se la una dintre problemele cu care s-a confruntat Ucraina în aceşti patru ani de război.

Chiar şi atunci când Ucraina le-a primit, multe sisteme au sosit cu limitări privind utilizarea lor de către Kiev sau fără tot echipamentul de care aveau nevoie pentru a funcţiona la capacitate maximă.

„F-16 nu şi-au atins întregul potenţial, în mare parte pentru că nu am primit rachetele AIM-120C AMRAAM sau AIM-12D AMRAAM, nici aeronavele AWACS (Sistem de avertizare timpurie şi control aerian) care ar permite utilizarea lor eficientă”, explică Kovalenko.

Sistemele Patriot şi rachetele Javelin ale lui Trump

Cel mai râvnit armament pentru Kiev în această etapă a războiului este, fără îndoială, sistemul american de apărare aeriană Patriot şi rachetele sale, singurul armament, alături de sistemele SAMP/T, capabil să intercepteze rachetele balistice pe care Rusia le foloseşte în număr tot mai mare.

O mare parte din activitatea diplomatică a administraţiei Zelenski se concentrează pe mobilizarea aliaţilor săi pentru a găsi şi achiziţiona rachete şi sisteme suplimentare care vor permite Ucrainei să protejeze infrastructura critică, cum ar fi sistemul său energetic, de rachetele balistice ruseşti.

Un alt tip de armă antiaeriană care rămâne importantă, deşi din motive foarte diferite, este racheta antitanc portabilă Javelin, care a jucat un rol semnificativ în apărarea capitalei ucrainene în primele zile ale războiului.

Rachetele Javelin au revenit în atenţia publică în ultimul an datorită preşedintelui Donald Trump, care nu a ratat nicio ocazie să le reamintească tuturor că au fost trimise de prima sa administraţie în Ucraina, când nimeni din Occident nu furniza echipamente militare letale ucrainenilor.

Editor : Sebastian Eduard