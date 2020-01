De la bufonul politicii, la artizanul Brexit. Cine este Boris Johnson, premierul care visa în copilărie să devină „regele lumii”

De la bufonul politicii britanice la artizanul Brexit. Cu siguranță, puține cariere politice pot ține pasul cu cea a lui Boris Johnson. Un premier cu visuri de mărire încă din copilărie, cu multe acuzații pe umeri, de la neseriozitate și minciună la lipsă de respect pentru cutumele politicii britanice. Dar și premierul care și-a respectat promisiunea către eurosceptici, de a scoate țara din Uniunea Europeană. Paradoxal, abia acum începe însă, odată cu Brexit, și marea provocare a carierei sale: va face din Marea Britanie cel mai măreț stat de pe Pământ, cum a promis, sau va rămâne artizanul dezastrului?

Boris Johnson a avut o ascensiune cum rar a văzut politica britanică în lunga sa istorie. În doar 15 ani a ajuns mai sus decât foarte mulți ar fi crezut că este posibil. În copilărie, el voia sî se facă regele lumii, este acum marele câștigător al referendumului pentru Brexit. Rege nu avea cum să devină, dar prim-ministru a reușit după ce la un moment dat părea să nu mai aibă nicio șansă.



„Există pesimiști, atât în țară, cât și în afara ei, care cred că după trei ani de indecizie, suntem incapabili să onorăm un mandat democratic. Acești critici greșesc”, spunea Boris Johnson.



Și totuși, cum a ajuns Boris Johnson la cârma Regatului Unit?

Tatăl, diplomat care a lucrat în MI6

Alexander Boris de Pfeffel Johnson s-a născut în 1964 la New York, într-o familie înstărită. Mama, o artistă care avea să se lupte cu episoade de depresie severă, tatăl, un diplomat care a lucrat printre altele în MI6, adică serviciul secret extern al Marii Britanii, la Banca Mondială și la Comisia Europeană. Încă de mic, Boris nu prea știa ce sunt limitele, o trăsătură care-i definește întreaga carieră. A moștenit de la mama lui și o înclinație către artă. Și-a făcut un autoportret la 12 ani.



„De câte ori îl întreba cineva ce voia să se facă, spunea: regele lumii. Este adevărat. Asta credea. Credea că este un loc de muncă pe care-l putea avea și că va îndeplini toate cerințele”, declara Rachel Johnson, sora actualui premier britanic.

Boris Johnson și David Cameron, colegi și rivali la Eton

La 13 ani, a primit o bursă la Eton College, cea mai prestigioasă școală de băieți pentru elitele britanice. 19 viitori prim-miniștri britanici au absolvit cursurile sale. David Cameron era la Eton în același timp cu Boris Johnson. Mulți spun că acesta este momentul în care a început rivalitatea dintre cei doi. Deși Cameron a obținut rezultate mai bune, Johnson a fost adevăratul star al promoției sale.

După Eton, a mers la Oxford și așa Boris Johnson avea să închidă cercul unei educații exclusiviste, care, susțin criticii săi, l-a rupt total de realitatea britanicilor de rând. Johnson și-a început cariera tocmai lucrând pentru ziarele pe ale căror prime pagini stă acum. Prima dată a lucrat la „The Times”, dar a fost dat afară pentru cea mai rușinoasă faptă a unui jurnalist: a mințit, mai exact, a fabricat un citat.



„A fost îngrozitor. Îmi amintesc un sentiment profund, profund de rușine și de vinovăție”, mărturisea Boris Johnson într-un interviu.

Corespondent la Bruxelles pentru „The Telegraph”

A urmat slujba de la „The Telegraph”, corespondent la Bruxelles. S-a făcut remarcat pentru articole acide la adresa Uniunii Europene. Iată cum explică un coleg de breaslă impactul atitudinii complet eurosceptice a lui Boris Johnson: „Domnul Johnson și-a făcut un renume în Bruxelles nu prin relatări cinstite, ci printr-un euroscepticism extrem, prin atacuri neobosite, ridiculizând și denigrând Uniunea Europeană. Articolele sale erau, fără îndoială, colorate, dar aveau prea puțină legătură cu realitatea”.



A urmat pasul, foarte scurt, spre politică. Parlamentar în 2001, primar al Londrei în 2008. Curând, și-a creat o imagine unică.



Boris Johnson este fascinat de Winston Churchill. I-a dedicat titanului și o biografie, numai că în prefața lucrării, numele invocat de 31 de ori a fost al lui Johnson, nu al lui Churchill.

A înșelat încrederea Reginei, dar și-a văzut visul împlinit

Momentul care l-a propulsat spre postul râvnit o viață întreagă a fost referendumul pentru Brexit. A trecut fără menajamente în tabăra celor care voiau desprinderea de Uniunea Europeană și nu puțini sunt cei care îl acuză că a văzut în asta șansa de regla odată pentru totdeauna rivalitatea cu David Cameron și șansa de a se instala în Downing Street 10.

Referendumul i-a adus o victorie parțială. A scăpat de spectrul lui Cameron, dar tot a mai avut nevoie de trei ani pentru a deveni premier, după retragerea umilitoare a Theresei May.

Din acel moment, buldozerul Boris Johnson nu a mai ținut cont de nimic, a călcat în picioare cutumele seculare ale parlamentarismului britanic ajungând în conflict cu judecătorii de la Curtea Supremă, pentru că a înșelat încrederea reginei Elisabeta când i-a cerut suspendarea parlamentului. Totul, pentru o singură obsesie, pecetluită de alegerile anticipate din 12 decembrie 2019.

„Am reușit, am făcut-o, am scos-o la capăt, nu-i așa? Am scos-o la capăt! Un mandat covârșitor rezultă din aceste alegeri, să ducem Brexit la bun sfârșit! Vom onora acest mandat pe 31 ianuarie 2020” - este promisiunea făcută de Boris Johnson.

