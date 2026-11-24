Extrema dreaptă europeană dorește să remodeleze Bruxelles-ul în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European din 2029, după ce va ajunge la putere în capitalele naționale anul viitor, a declarat pentru POLITICO lidera grupului „Patrioții pentru Europa”. Kinga Gál, copreședinta grupului, afirmă că misiunea imediată a formațiunii sale politice este de a-și ajuta partidele să câștige alegerile naționale.

„Cel mai important lucru acum pentru grupul «Patriots»… este să ajutăm partidele noastre din țările de origine să câștige alegerile și să guverneze, deoarece abia atunci vor putea aduce schimbarea la nivelul Consiliului European”, a declarat europarlamentara ungară Kinga Gál în primul său interviu de când a devenit copreședintă a grupului de extremă dreaptă luna trecută.

Alegerile care ar putea schimba radical peisajul politic din UE

Anul viitor vor avea loc alegeri în Franța, Italia și Polonia, care ar putea schimba radical peisajul politic din UE. Înainte de aceasta, alegătorii din Spania se vor prezenta la urne peste o săptămână.

După aceea, a spus Gál, „trebuie să vedem” cum să consolidăm legăturile dintre toate forțele de dreapta din Parlament - „Patriots” (din care face parte Raliul Național al Marinei Le Pen), Conservatorii și Reformiștii Europeni (din care face parte Fratelli d'Italia al Giorgiei Meloni) și Europa Națiunilor Suverane (din care face parte Alternativa pentru Germania).

Ideal ar fi „să devenim un grup uriaș”, a spus Gál referindu-se la cele trei facțiuni de dreapta din Parlament, dar „cooperarea poate lua diferite forme”.

Totuși, trebuie să avanseze „pas cu pas”, a spus ea, adăugând că „Patrioții” trebuie mai întâi să vadă dacă „ne consolidăm” în alegerile naționale.

Gál, membră a partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, fostul premier al Ungariei, a afirmat că Partidul Popular European (de centru-dreapta), cel mai mare din Parlament, trebuie să ia act de creșterea sprijinului acordat extremei drepte.

Ce se așteaptă de la PPE

Cordonul sanitar care exista odată la Bruxelles pentru a ține la distanță extrema dreaptă a fost deja rupt, PPE adoptând legi cheie cu sprijinul voturilor extremei drepte. Centrul-dreapta a evitat până acum cooperarea structurată la Bruxelles și a împiedicat partidele de extremă dreaptă să ocupe poziții de putere, deși în unele capitale partidele naționale au încheiat acorduri de coaliție cu extrema dreaptă.

Gál a declarat că se așteaptă ca PPE să renunțe complet la acest „zid de protecție” în următorii ani și că grupul „Patrioții” este acum prea mare pentru a fi ignorat. „Nu se poate ca milioane de alegători să fie tratați ca alegători de mâna a doua”, a spus ea.

Eurodeputata ungară și-a exprimat optimismul că Vox (care face parte din grupul „Patrioții”) va intra în guvernul Spaniei după alegerile din 29 noiembrie. Partidul Popular de centru-dreapta, membru al PPE, este pe cale să câștige alegerile, dar ar putea avea nevoie de sprijinul Vox pentru a guverna.

Gál a adăugat că speră ca Le Pen să devină președinte al Franței în luna mai a anului viitor și că partidul polonez Lege și Justiție — care a cochetat cu ideea de a se alătura grupului „Patrioții”, dar rămâne membru al ECR - să revină la putere în toamna anului 2027.

Gál este copreședintă a grupului „Patrioții” alături de liderul Raliului Național francez, Jordan Bardella, începând cu 20 octombrie, după ce a ocupat funcția de prim-vicepreședintă din 2024. În timp ce Bardella atrage o mare parte din atenție, Gál se ocupă de munca de teren la Bruxelles.

Accentul pe Bruxelles

Delegațiile naționale ale grupului „Patriots” rămân ghidate în mare măsură de interesele interne, dar Gál a afirmat că grupul oferă un forum pentru coordonarea mesajelor și pentru a-și perfecționa discursul adresat alegătorilor.

Strategia pentru următorii ani este de a se concentra pe prioritățile-cheie care atrag alegătorii, inclusiv măsuri mai dure privind migrația și frontierele, stimularea economiei și reducerea costurilor energetice.

Gál a afirmat că obiectivul mai amplu este acela de a limita puterea Comisiei Europene și de a restitui competențele statelor membre. De asemenea, ea nu a respins propunerea liderului AfD, Alice Weidel, de a desființa alegerile directe pentru Parlamentul European și de a înlocui deputații europeni aleși cu delegați numiți de parlamentele naționale. „Toate aceste idei au propria lor validitate” și trebuie discutate, a spus Gál, adăugând că „este important să vedem cum concepem viitorul Europei”.

Gál se întâlnește în mod regulat cu liderii grupului „Patriots” înaintea reuniunilor Consiliului European de la Bruxelles, printre aceștia numărându-se Le Pen, Andrej Babiš din Cehia, Santiago Abascal din Spania, Matteo Salvini din Italia și Tom Van Grieken din Flandra.

Gál a afirmat că singurul membru al grupului „Patrioții” din cadrul Consiliului European, Babiš, îi informează pe cei care ar putea să se afle „foarte curând” la masa Consiliului cu privire la ordinea de zi și la disputele importante care au loc în sala de ședințe, în timp ce liderii își discută pozițiile pentru a-și strânge rândurile.

Ea a spus că acest lucru îl ajută pe Babiš „să-și consolideze poziția” și să arate „că îl susținem în multe dintre chestiunile importante”.

În ceea ce privește bugetul pe termen lung al UE, de exemplu, liderii „Patriots” sunt de acord în privința menținerii fondurilor pentru agricultori și regiuni, dar sunt în dezacord cu privire la noile taxe ale UE și la „trimiterea de mai mulți bani către Ucraina”.

Întrebată dacă „Patrioții” ar putea încerca să o demită pe Ursula von der Leyen în cazul în care vor obține mai multă putere în cadrul Consiliului, Gál a răspuns: „Da. Am încercat să facem acest lucru aici, în Parlament”, referindu-se la cele două moțiuni de cenzură eșuate depuse în ultimii doi ani. Ea a precizat însă că nu îi revine ei să le spună liderilor naționali ce să facă în cadrul Consiliului.

Editor : M.C