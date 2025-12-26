Live TV

De la cenzură la mesageria de stat. WhatsApp denunță restricțiile impuse în Rusia

Aplicația de mesagerie Whatsapp.
Aplicația de mesagerie Whatsapp. Foto: Profimedia
Situația a început să se deterioreze în august 2025
Tensiunile s-au mutat în sfera juridică
Rolul aplicației Max, deținută de stat, și represiunea asupra serviciilor externe
Efectele restricțiilor nu se limitează la Rusia

WhatsApp acuză autoritățile ruse că încearcă să priveze milioane de oameni de dreptul lor la comunicare privată, scrie Euronews Italia, în contexul în care Roskomnadzor a susținut că mesageria este folosită pentru activități ilegale.

Serviciul de mesagerie deținut de Meta a adoptat o poziție neobișnuit de dură în urma întreruperilor și încetinirii pe scară largă raportate de la sfârșitul lunii decembrie de utilizatorii din Rusia. Potrivit companiei, măsurile Moscovei afectează direct peste 100 de milioane de utilizatori și pun în pericol securitatea digitală a cetățenilor, potrivit Reuters.

WhatsApp a reamintit cum serviciul a fost timp de ani de zile o parte integrantă a vieții de zi cu zi în Rusia: de la discuțiile școlare la grupurile de lucru, până la comunicarea în familie. „Constrângerea oamenilor să treacă la aplicații mai puțin sigure, impuse de stat, reduce securitatea digitală a cetățenilor”, a declarat compania, reiterându-și opoziția față de orice restricții privind criptarea end-to-end.

Situația a început să se deterioreze în august 2025

Situația a început să se deterioreze în august 2025, când Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din Rusia, a blocat apelurile vocale și video pe WhatsApp și Telegram, aparent cu scopul de a combate fraudele. În decembrie, presiunea s-a intensificat și mai mult: potrivit mai multor experți din industrie, vitezaWhatsApp în Rusia a scăzut cu 70-80%, în timp ce trimiterea de fișiere multimedia a devenit extrem de dificilă.

Roskomnadzor susține că mesageria este folosită pentru activități ilegale, inclusiv terorism, recrutare și fraudă online. Agenția a avertizat că, dacă se respectă legislația rusă, serviciul ar putea fi blocat complet. Reuters subliniază că deseori, încetinirile tehnice sunt o etapă preliminară către o întrerupere completă a curentului, o situație deja experimentată de alte platforme străine care sunt acum inaccesibile în Rusia.

Tensiunile s-au mutat în sfera juridică

Între timp, tensiunile s-au mutat și în sfera juridică. Un grup de 42 de utilizatori WhatsApp și Telegram a intentat un proces colectiv împotriva Roskomnadzor și a Ministerului Dezvoltării Digitale, acuzând autoritățile de încălcarea mai multor drepturi constituționale, inclusiv libertatea informației, confidențialitatea corespondenței și inviolabilitatea vieții private.

În rechizitoriu, reclamanții citează date de la Banca Centrală a Rusiei, care arată că principalele canale de fraudă rămân apelurile telefonice și mesajele text tradiționale și nu serviciile de mesagerie. Plângerea a fost depusă la Tribunalul Districtual Taganski din Moscova, însă autoritățile nu au făcut niciun comentariu oficial.

Rolul aplicației Max, deținută de stat, și represiunea asupra serviciilor externe

Potrivit Reuters, restricțiile împotriva WhatsApp fac parte dintr-o campanie mai amplă pentru platformele digitale interne. În special, aplicația de mesagerie MAX, deținută de stat, lansată la începutul anului 2025, este promovată de autorități din ce în ce mai mult ca o alternativă „sigură”. Cu toate acestea, aplicația a fost deja analizată pentru presupuse vulnerabilități și protecția datelor, fiind considerată de mai mulți experți inadecvată.

Între timp, numeroase servicii occidentale – inclusiv Snapchat, Facebook, Instagram și YouTube – sunt deja restricționate sau blocate în Rusia. WhatsApp este unul dintre ultimele instrumente majore de comunicare străină încă accesibile fără o interdicție completă.

Efectele restricțiilor nu se limitează la Rusia

Efectele restricțiilor nu se limitează la Rusia. Mulți utilizatori din străinătate raportează probleme de comunicare cu Rusia. Marina O., rezidentă în Lyon, spune că a primit un mesaj de la Moscova cu cinci ore întârziere: „Am crezut că este o problemă cu telefonul, dar apoi am descoperit că e un lucru care se întâmplă multor alte persoane”.

Pe rețelele de socializare proliferează mărturii similare: mesaje blocate, fișiere media care nu se încarcă, apeluri care nu încep, sau se termină brusc.

Încă de la sfârșitul lunii noiembrie, autoritățile ruse au sugerat o posibilă abandonare a WhatsApp. Serghei Boiarski, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională, a declarat că procesul de „substituire a importurilor” al serviciului de mesagerie a fost finalizat cu succes datorită dezvoltării Max. Potrivit deputatului, WhatsApp nu a arătat nicio dorință de a coopera cu autoritățile de reglementare ruse, ceea ce face inutilă „continuarea serviciului Meta”.

Roskomnadzor a reiterat în repetate rânduri că WhatsApp încalcă legislația națională și a îndemnat cetățenii să treacă la serviciile interne. În același timp, autoritățile au atras atenția asupra creșterii criminalității cibernetice: potrivit deputatului Anton Nemkin, atacurile asupra utilizatorilor WhatsApp au crescut de 3,5 ori în ultimul an, mii de conturi fiind sparte sau clonate în scopuri frauduloase.

WhatsApp, la rândul său, insistă că refuză să orice compromis privind criptarea end-to-end, pe care o consideră esențială pentru protejarea confidențialității. Observatorii cred că situația urmează un model practicat în trecut cu alte servicii străine. Dacă presiunea de reglementare și tehnică va continua să crească, WhatsApp ar putea fi următorul serviciu blocat complet în Rusia.

