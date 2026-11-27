Proiectul analitic Russia Matters, din cadrul Universității Harvard, a prezentat o prognoză privind evoluțiile din Rusia până în anul 2030. Fondatorul proiectului, Simon Saradzhyan, și specialistul în rezolvarea conflictelor Artur Martirosyan au identificat patru scenarii de bază. Toate pornesc de la premisa menținerii actualului regim de la Kremlin, însă în două dintre ele stabilitatea acestuia este amenințată, arată publicația independentă rusă Meduza.io.

„Cetatea asediată”

Stabilitate ridicată a regimului / Izolare strategică ridicată. Probabilitate: acum 54–59%, în 2030, 37–42%

Guvernul rămâne stabil, iar elitele sunt consolidate. Economia stagnează, dar nu intră în declin, adaptându-se prin reorientarea către țările asiatice, în primul rând către China. Războiul din Ucraina se află într-un impas.

În același timp, Rusia este tot mai izolată din punct de vedere tehnologic și dependentă de China, devenind tot mai puțin capabilă să realizeze genul de modernizare economică necesară pentru a-și menține competitivitatea pe piața globală pe termen mediu. Potrivit autorilor studiului, o „cetate asediată” este „un stat care a ales supraviețuirea în detrimentul dezvoltării, iar această alegere devine tot mai greu de inversat”.

„Dezertarea tăcută”

Stabilitate scăzută a regimului / Izolare strategică scăzută. Probabilitate: în prezent 20–24%, în 2030, 23–26%

În pofida lipsei unor schimbări dramatice în războiul cu Ucraina (nici victorie, nici înfrângere), Rusia își menține formal stabilitatea internă și statutul în lume, dar se confruntă cu epuizarea lentă a economiei și erodarea sistemului statal. Înapoierea tehnologică devine mai evidentă, iar fondurile bugetare sunt insuficiente pentru a întreține infrastructura și a îndeplini obligațiile sociale. Exodul personalului calificat continuă.

Structura verticală a puterii se erodează. Centrul este forțat să taie finanțarea pentru regiuni, transferându-le astfel tot mai multă autoritate. În cadrul elitei are loc o „dezertare tăcută”, reprezentanții acesteia fiind din ce în ce mai puțin aliniați cu centrul.

Între timp, izolarea externă slăbește, iar Rusia devine o prioritate tot mai mică pentru țările occidentale. Experții avertizează asupra riscului de accidente provocate, a deteriorării securității arsenalului nuclear și a unei posibile creșteri a criminalității transfrontaliere din cauza controlului slăbit.

„Cineva a făcut o greșeală”

Stabilitate scăzută a regimului / Izolare strategică ridicată. Probabilitate: acum 9–11%, în 2030, 16–21%

Rusia suferă o înfrângere strategică în războiul cu Ucraina, pierzând capacitatea de a continua ofensiva. Rolul Rusiei în spațiul post-sovietic slăbește, iar presiunea sancțiunilor continuă și se intensifică.

„Este mult mai ușor să menții sancțiuni împotriva unui guvern a cărui agresiune a eșuat în mod clar decât împotriva unuia a cărui agresiune a avut în mod clar succes”, notează autorii studiului.

În interiorul Rusiei, oficialii din domeniul securității și tehnocrații dezbat cine poartă responsabilitatea pentru eșecul războiului. Între timp, regimul supraviețuiește, deși imaginea sa de infailibilitate se estompează. „Un regim rănit, dar care nu s-a prăbușit, devine mai periculos și mai imprevizibil pe termen scurt”, avertizează experții.

„Noul Tilsit”

Stabilitate ridicată a regimului / Izolare strategică scăzută. Probabilitate: acum 11–13%, în 2030, 16–19%

Rusia obține o victorie strategică în războiul împotriva Ucrainei și își impune efectiv propria arhitectură de securitate asupra Europei. Puterea Rusiei este mai mare decât în oricare alt scenariu. Elitele sunt consolidate. Izolarea strategică a Rusiei se diminuează, pe măsură ce SUA, UE și alte țări își pierd interesul de a menține măsurile restrictive și sunt dispuse să facă concesii.

Autorii subliniază că „regimul de sancțiuni se prăbușește treptat, fundamentele sale politice fiind spulberate”. De asemenea, ei evidențiază că, la fel ca în cazul Păcii de la Tilsit din 1807 (două tratate semnate în iulie 1807 după victoria lui Napoleon Bonaparte la Friedland), nu este vorba despre acorduri cu adevărat satisfăcătoare pentru părți și pe care acestea să fie dispuse să le respecte.

Factori imprevizibili

Autorii studiului menționează și alte două scenarii posibile pentru evoluția Rusiei până în 2030. Primul este prăbușirea bruscă și simultană a mai multor instituții ale statului și pierderea controlului asupra armelor nucleare. Al doilea este o ruptură în interiorul aparatului de securitate, similară revoltei lui Evgheni Prigojin din 2023. Ei estimează probabilitatea celui de-al doilea scenariu la 3–5% acum și la 8–10% în 2030. Studiul nu oferă o estimare a probabilității pentru primul scenariu.

Printre factorii imprevizibili care ar putea influența în mod critic evoluțiile din Rusia, autorii citează posibilul deces al lui Vladimir Putin. Aceștia subliniază că nu este clar ddacă Putin intenționează să rămână la putere pe viață (și în ce calitate), dacă Rusia intenționează să dezvolte un mecanism de succesiune până în 2030 și ce se va întâmpla cu elitele acă acesta va muri în timp ce exercită funcția de președinte.

Editor : M.B.