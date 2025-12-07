De la „defectul Icarus” la panouri cu deficiențe: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion

Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.

La câteva zile după ce a rechemat 6.000 de aeronave din familia A320 din cauza unui defect software asociat radiaţiilor cosmice, producătorul european a fost nevoit să reducă obiectivele de livrare, din cauza neregulilor descoperite la unele panouri ale fuzelajului.

Cele două probleme, una legată de astrofizică, cealaltă de metalurgie, arată cât de fragil poate fi succesul pentru un constructor care domină segmentul cel mai aglomerat al aviaţiei şi care se pregăteşte să depăşească Boeing pentru al şaptelea an consecutiv, notează Reuters, citată de News.ro.

„Pe măsură ce rezolvăm o problemă, apare alta”, a declarat CEO-ul Guillaume Faury pentru Reuters, în timp ce analiza câte aeronave ar putea fi afectate de variaţiile de grosime ale panourilor de fuselaj.

„Defectul Icarus”

Vinerea trecută, Airbus a emis instrucţiuni neaşteptate către companii aeriene să revină la o versiune anterioară a software-ului care controlează unghiul de atac al avionului, după ce un A320 JetBlue s-a înclinat brusc în jos în timpul zborului, rănind aproximativ o duzină de persoane.

Compania a atribuit problema unei vulnerabilităţi la erupţiile solare, care ar fi putut, teoretic, provoca o coborâre bruscă, un contact cu soarele care aminteşte de mitologia greacă, motiv pentru care unii au numit eroarea „defectul Icarus”.

La scurt timp, Airbus s-a confruntat cu o problemă mai obişnuită, dar cu efecte imediate asupra livrărilor: descoperirea unor panouri de fuselaj defecte. Dezvăluită luni, situaţia a provocat o scădere accentuată a acţiunilor companiei, investitorii temându-se că aceasta va afecta obiectivele deja fragile pentru finalul anului. În 48 de ore, Airbus a redus ţinta anuală cu 4%, confirmând vineri că ritmul livrărilor încetinise deja în luna noiembrie.

Cele două incidente, complet independente între ele, apar la doar câteva săptămâni după ce familia A320, inclusiv A321, a depăşit Boeing 737 MAX ca cel mai livrat avion comercial din istorie.

„Airbus este în prezent o maşinărie pentru A321. Această concentrare extremă pe un singur model aduce atât puncte forte, cât şi vulnerabilităţi”, a spus analistul Sash Tusa de la Agency Partners.

Provocări din partea furnizorilor şi a software-ului

La finalul săptămânii, Airbus se află sub presiunea anchetatorilor oficiali să ofere mai multe informaţii despre defectul software, în timp ce unele companii aeriene refuză să accepte livrări fără garanţii suplimentare privind panourile afectate, au declarat surse citate de Reuters. În acelaşi timp, producătorul se confruntă cu noi semne de slăbiciune în lanţurile de aprovizionare.

Panourile defecte provin de la un furnizor spaniol, iar problema evidenţiază dificultăţile unor companii de a ţine pasul cu ritmul ridicat de producţie dorit de Airbus. Deşi grupul insistă că defectul nu este unul de siguranţă, incidentul ridică întrebări despre calitatea componentelor în industria aerostructurilor, un segment structural slab al aviaţiei, în care piesele nu sunt înlocuite în mod regulat, ceea ce limitează veniturile suplimentare din vânzarea de componente.

Criza săptămânii trecute a început într-un moment tensionat, imediat după finalizarea apelului în procesul în care Airbus şi Air France sunt acuzate de omor corporativ în urma accidentului unui A330 din 2009, acuzaţii pe care ambele companii le resping ferm.

Inginerii care investigau incidentul JetBlue au ajuns la concluzia că o actualizare software menită să reducă riscul de pierdere a portanţei, inspirată din tragedia AF447, ar fi putut elimina un nivel de protecţie folosit pentru a contracara interferenţa radiaţiilor solare. Însă particulele cosmice nu lasă urme, iar constatările Airbus au fost doar teoretice, ceea ce a determinat decizia de rechemare din precauţie.

„În spaţiu, suntem obişnuiţi cu asta; nu este ceva neobişnuit. Am descoperit o vulnerabilitate în software şi a trebuit să o tratăm.”, a spus Faury.

Experţii afirmă că incidentul reaminteşte cât de expusă este aviaţia la radiaţiile cosmice, o problemă semnalată încă din 1995 într-un studiu Boeing/IBM, dar devenită tot mai relevantă pe măsură ce avioanele moderne depind de sisteme electronice complexe.

„Este un semnal de alarmă... comunitatea internaţională trebuie să lucreze împreună pentru a înţelege mai bine acest fenomen”, a declarat George Danos, expert în radiaţii cosmice şi preşedinte al Organizaţiei Cipriote de Explorare Spaţială.

