De la deșeuri electronice la sisteme de avertizare timpurie: un start-up lituanian transformă telefoanele vechi în detectoare de drone

Proiectul Drone Radar încurajează oamenii să dea o nouă viață telefoanelor Android vechi, transformându-le în detectoare acustice de drone care ar putea ajuta la identificarea aeronavelor care zboară la joasă altitudine, relatează TVP World.

După ce sunt conectate la rețea, dispozitivele detectează sunete care seamănă cu zgomotul motorului unei drone și apoi analizează înregistrarea comparând-o cu o bază de date pentru a stabili dacă aceasta corespunde unor drone sau altor obiecte zburătoare.

Proiectul lituanian își propune să construiască cea mai mare rețea civică de detectare a dronelor prin sunet din regiune și își propune să ajungă la 10.000 de participanți activi.

Audrius Zujus, creatorul Drone Radar, a declarat că acesta va fi primul „radar acustic de acest gen” din lume.

El a afirmat că sunt necesare metode suplimentare pentru identificarea dronelor, nu doar sisteme de avertizare timpurie, și că inițiativele cetățenilor pot contribui la acoperirea acestei lacune.

„Nu încercăm să înlocuim instituțiile statului”, a declarat Zujus, potrivit postului public de televiziune din Lituania, LRT.

„Creăm un instrument pe care l-ar putea folosi atunci când iau decizii și primesc avertismente suplimentare. Însă introducerea unor astfel de instrumente durează de obicei ani de zile, iar noi ne dăm seama că s-ar putea să nu avem atât de mult timp la dispoziție”.

Proiectul reunește specialiști din sectoarele tehnologiei și securității, printre care se numără experți din cadrul Asociației Lituaniene de Inteligență Artificială și Institutului Baltic de Tehnologie.

Obiectivul lor este să atragă 10.000 de utilizatori activi și să-și extindă activitatea în țările baltice și în Polonia. Conform site-ului proiectului, rețeaua cuprinde în prezent 250 de dispozitive.

Senzorii acustici sunt deja folosiți pe scară largă în Ucraina, țară care a fost lovită de atacuri mortale cu drone rusești încă de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

De asemenea, Lituania a instalat senzori de-a lungul granițelor sale, iar Ministerul Apărării ia în considerare o extindere a acestei inițiative, a informat LRT.

În ultimul an, aproximativ o duzină de drone ucrainene trimise de Kiev pentru a ataca infrastructura petrolieră rusă au pătruns în spațiul aerian al țărilor baltice și al Finlandei, după ce au fost deviate de pe traiectorie de bruiajul GPS rusesc.

În luna mai, locuitorii din Vilnius, capitala Lituaniei, au fost îndemnați să se refugieze în adăposturi după ce a fost emisă o alertă. Orașul se află la doar 30 de kilometri de granița cu Belarus.

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Editor : A.M.G.