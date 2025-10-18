Live TV

De la închisoare la palatul prezidențial: Cine este colonelul Michael Randrianirina, noul conducător militar al Madagascarului

Michael Rabdrianirina
Un slujitor al poporului „Ne angajăm să rupem cu trecutul”

Înainte de weekendul trecut, dacă ai fi întrebat pe cineva despre colonelul Michael Randrianirina pe insula Madagascar, ai fi primit multe priviri nedumerite. În doar câteva zile, însă, el a devenit cea mai puternică persoană din țară și a fost investit în funcția de președinte, informează BBC.

Ascensiunea bruscă a lui Randrianirina a început sâmbăta trecută, când, în calitate de șef al unității militare de elită CAPSAT din Madagascar, a condus trupele sale în centrul capitalei, alăturându-se miilor de protestatari care cereau de mult timp demisia președintelui.

După ce Andry Rajoelina a fugit în cele din urmă din oraș și parlamentarii au votat pentru destituirea lui, Randrianirina, în vârstă de 51 de ani, s-a prezentat în fața palatului prezidențial vacant și a informat mass-media mondială că CAPSAT preia puterea.

Curtea Constituțională a declarat apoi că el era noul conducător al țării, chiar dacă președintele destituit insistă în continuare că el rămâne la putere.

Randrianirina are o aură rară de mister – pentru liderul celei mai puternice unități militare din țară, nu există prea multe informații despre el în domeniul public.

Un slujitor al poporului

Ceea ce știm este că s-a născut în 1974 în Sevohipoty, un sat din regiunea Androy, din sudul țării.

Ulterior, a devenit guvernator al regiunii Androy, ocupând această funcție între 2016 și 2018 sub fostul președinte Hery Rajaonarimampianina.

Apoi, Randrianirina a devenit șeful unui batalion de infanterie în orașul Toliara, funcție pe care a deținut-o până în 2022.

A fost un critic vocal al lui Rajoelina, un antreprenor care a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 2009, a demisionat în 2013, apoi s-a întors cinci ani mai târziu după ce a câștigat alegerile.

Randrianirina a fost închis într-o închisoare de maximă siguranță fără proces în noiembrie 2023, acuzat de incitare la revoltă și planificare a unei lovituri de stat.

Grupuri de studenți, colegi soldați și politicieni s-au numărat printre cei care au susținut că Randrianirina a fost închis din motive politice nedrepte, iar el a fost eliberat în februarie anul următor.

Michael Randrianirina
Președintele a depus vineri jurământul. .REUTERS/Siphiwe Sibeko

Cu doar câteva ore înainte de a anunța că preia puterea în Madagascar marți, Randrianirina a declarat pentru BBC că este un simplu „slujitor” al poporului. El emana farmec, ospitalitate, încredere, dar nu aroganță.

Colonelul este cunoscut și ca un creștin convins. Jurnalistul malgaș Rivonala Razafison îl descrie ca fiind „simplu, dar dur”, „direct” și „patriot”.

Randrianirina are cu siguranță opinii despre țara sa și despre modul în care aceasta este încă influențată de Franța, care a fost puterea colonială a Madagascarului până în 1960.

Când i s-a oferit posibilitatea de a răspunde la întrebările BBC în franceză, o limbă oficială în Madagascar, Randrianirina a replicat: „De ce nu pot vorbi limba mea, malgașă?”, adăugând că nu îi place să glorifice limba colonială.

„Ne angajăm să rupem cu trecutul”

Liderul CAPSAT a declarat presei locale că, în viitor, prioritatea sa este „bunăstarea socială” – o problemă urgentă într-o țară în care aproximativ 75% din populație trăiește sub pragul sărăciei.

El a afirmat că armata va guverna timp de maximum doi ani alături de un guvern civil, înainte de organizarea alegerilor.

După câteva zile tumultoase, colonelul a depus jurământul în cadrul unei ceremonii în care a arătat cu siguranță ca un președinte, renunțând la uniforma militară în favoarea unui costum elegant, cu o eșarfă oficială și o stea a funcției prinsă la sacou.

„Ne angajăm să rupem cu trecutul”, a spus el, promițând să se apuce imediat de treabă pentru a aborda cauzele profunde ale protestelor generației Z – furia provocată de penuria persistentă de energie electrică și apă.

Și-a pus ochelarii de soare în timp ce ieșea din Curtea Constituțională după ce a depus jurământul și a intrat cu încredere în fața presei pentru a anunța că a fost lansată o anchetă asupra companiei de stat de electricitate și apă.

Se pare că intenționează să nu facă prizonieri în misiunea sa de reformare a națiunii insulare din Oceanul Indian.

