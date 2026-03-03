De la Iron Dome la Iron Beam. A folosit Israelul arme laser pentru a se apăra de rachetele Hezbollah? Ce limitări au noile sisteme

Israelul, Statele Unite și alte țări lucrează de mulți ani la dezvoltarea unor sisteme laser care să poată fi utilizate în scop militar. Progresele recente în domeniul tehnologiei au permis ca laserele să devină în sfârșit mai practice pentru uz militar, scrie Jerusalem Post într-o analiză în care descrie avansul acestor sisteme, dar și limitările pe care le au.

Mai multe conturi de social media au difuzat luni dimineață ceea ce a fost descris ca un exemplu de interceptare a rachetelor Hezbollah cu ajutorul laserelor israeliene.

Videoclipul arăta rachete lansate din Liban, iar multe dintre acestea păreau să explodeze la scurt timp după lansare. În clip nu se văd laserele care ar fi interceptat rachete, dar interesul masiv pentru noua tehnologie este evident.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Israelul a fost pionier în implementarea sistemelor de apărare aeriană bazate pe lasere terestre, scrie Jerusalem Post.

Dezvoltarea laserelor pentru uz militar are loc de zeci de ani. Israelul, Statele Unite și alte țări au lucrat la această tehnologie. Progresele recente în domeniul tehnologiei au permis ca laserele să devină, în sfârșit, mai practice pentru uz militar.

Asta înseamnă că acum pot fi dezvoltate lasere care pot fi integrate într-o unitate relativ mică și mobilă. Laserele pot atinge, de asemenea, distanțe de aproximativ zece kilometri. Laserele sunt ieftin de utilizat, ceea ce înseamnă că pot contribui la reducerea costurilor utilizării unui număr mare de interceptori de rachete pentru a elimina amenințări precum drona Shahed 136, relativ ieftină, fabricată în Iran.

Iron Beam alături de Iron Dome

Cursa înarmărilor pentru sisteme ieftine este importantă. SUA investesc, de asemenea, în drone de atac unidirecționale, similare cu Shahed. Laserele sunt o modalitate bună de a opri amenințările ieftine. Ceea ce înseamnă că promisiunea laserelor s-a împlinit, dar încă există multe limitări.

Israelul lucrează de ani buni la dezvoltarea laserelor. În 2022, prim-ministrul Naftali Bennett declara: „Am finalizat cu succes o serie de teste pe noul nostru sistem laser de apărare aeriană «Iron Beam». Poate părea science fiction, dar este real”.

La acea vreme, compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems lucra la un sistem laser terestru care urma să funcționeze împreună cu sistemul de apărare aeriană Iron Dome.

Iron Dome este o parte a sistemelor de apărare aeriană pe mai multe niveluri ale Israelului. Funcționează ca sistem de apărare cu rază scurtă de acțiune, alături de David’s Sling (Praștia lui David) și Arrow (Săgeata).

Laserele au rază scurtă de acțiune. În același timp în care Israelul lucra la sistemul terestru, compania israeliană Elbit Systems lucra și la un sistem laser care ar putea fi utilizat din aer. Montarea unui laser pe un avion sau pe o dronă poate extinde considerabil capacitățile sistemului, deoarece acesta poate plana deasupra zonelor și poate proiecta laserul din cer.

Deși avansat, fasciculul iranian prezintă dezavantaje tehnice

Laserul lansat de la sol este împiedicat de obstacole precum terenul. Acest lucru înseamnă că nu poate fi tras prin clădiri sau munți. Trebuie să poată vedea direct obiectul pe care îl vizează, deoarece laserul trebuie să poată lovi ținta pentru o perioadă de timp pentru a o arde și a distruge amenințarea.

Acest lucru înseamnă că apărarea cu laser este afectată de teren și de timp. De asemenea, sunt afectate de interferențele atmosferice, cum ar fi vremea rea sau praful din atmosferă. Laserele sunt raze mici, iar dacă raza este blocată de particule din atmosferă, atunci acestea sunt mai puțin eficiente.

Se poate atenua o parte din această problemă utilizând mai multe lasere mici și alternându-le rapid, pentru a se asigura că ajung la țintă în mod constant. Cu toate acestea, problema generală rămâne aceeași și face ca laserele să fie diferite de rachete, care pot manevra în timp ce zboară.

În ultimii ani, Israelul a început să utilizeze sisteme laser de apărare aeriană. Laserele au fost folosite pentru prima dată în timpul războiului pe mai multe fronturi purtat de Israel.

În mai 2025, Ministerul Apărării din Israel a anunțat că laserele „au interceptat cu succes zeci de amenințări inamice”.

Acest succes a fost urmat de prezentarea de către Rafael a unei variante a sistemului de apărare, cunoscută sub numele de Iron Beam 450, la expoziția de apărare DSEI din Marea Britanie.

Iron Beam 450 este una dintre numeroasele variante ale sistemului realizat de Rafael. Iron Beam 450 este numit astfel datorită aperturii de 450 de milimetri a sistemului.

Lasere de puteri diferite

Laserele dezvoltate de Israel au puteri diferite. Toate sunt lasere de mare energie. Printre acestea se numără Lite Beam, care este un laser de 10 kW, în timp ce Iron Beam-M este un laser de 50 kW.

Iron Beam-M, care, la fel ca Lite Beam, este mobil, poate fi montat pe un vehicul. Mult așteptatele sisteme de apărare cu laser au fost instalate de armata israeliană (IDF) la sfârșitul lunii decembrie 2025.

Ministerul Apărării din Israel a menționat la momentul respectiv că „sistemul, care și-a dovedit eficacitatea într-o serie extinsă de teste împotriva diverselor amenințări și a interceptat cu succes rachete, mortiere și UAV-uri, va fi integrat în IAF și încorporat în sistemul de apărare aeriană multistratificat al Israelului ca o capacitate complementară sistemelor Iron Dome, David's Sling și Arrow”.

Odată ce laserele au ajuns în sfârșit în mâinile IDF și sunt utilizate în număr tot mai mare, se poate pune acum problema viitorului lor.

Laserele evocă un viitor de tip Star Wars. Cu toate acestea, spre deosebire de luptătorii din Star Wars, utilizarea actuală a laserelor este încă foarte limitată. Laserele de pe câmpul de luptă de astăzi, în Israel, și utilizate și de alte țări, precum SUA, ocupă un spațiu similar cu primul tanc utilizat în Primul Război Mondial. Deși laserele există, încă nu este clar „ce” vor deveni de fapt. Nu este clar câte vor fi utilizate sau cum vor fi utilizate.

Rază de acțiune scurtă

În prezent, laserele sunt limitate de raza lor scurtă de acțiune. Zece kilometri nu este o distanță foarte mare când vine vorba de amenințări aeriene pe distanțe lungi.

De exemplu, drona iraniană Shahed 136 are o rază de acțiune de aproximativ 2.000 km. Asta înseamnă că doar ultimele minute ale traiectoriei de zbor pot fi interceptate de laser.

Chiar dacă laserele ar fi montate pe o dronă sau pe un avion, drona-țintă ar trebui să fie urmărită pentru a fi anihilată cu laserul.

Acest lucru presupune detectarea dronei Shahed cu mult înainte de sosirea sa. Înseamnă, de asemenea, să fii capabil să manevrezi pentru a urmări drona.

Raza de acțiune a laserelor poate crește. Cu toate acestea, vor exista în continuare câteva provocări.

Laserele sunt operate de la un dispozitiv care arată, în esență, ca o cameră foto mare sau un telescop. Acesta trage un fascicul care distruge ținta. Un fascicul are nevoie de timp pentru a ajunge la țintă și a o distruge. Acest lucru poate dura câteva secunde. Trebuie să fixați ținta și să mențineți fasciculul pe ea pentru a o distruge.

Aceasta înseamnă că una dintre limitările sistemului de apărare aeriană cu laser este că nu se pot trage mai multe raze laser către mai multe ținte din același dispozitiv. Dacă se apropie zece rachete sau un roi de drone, este nevoie de timp pentru a le distruge sau de multe raze laser.

Iron Dome, care utilizează interceptori de rachete, poate trage numeroase rachete către ținte în același timp. Aceasta înseamnă că poate face față simultan mai multor amenințări.

Radarul este, de asemenea, utilizat pentru a urmări mai multe ținte în același timp. Prin urmare, apărarea aeriană cu laser poate fi utilizată cel mai bine împotriva unui număr limitat de ținte, când există timp pentru a le doborî și niciun teren care să obstrucționeze vederea.

Este utilizată cel mai bine ca o completare a altor tipuri de apărare „hard-kill”, cum ar fi Iron Dome, Patriot sau alte sisteme.

Deși sistemele laser nu au ajuns încă la momentul Star Wars, în care să fie singurul sistem de care este nevoie, ele sunt cu siguranță pe cale de a deveni un sistem care ar putea transforma războiul în viitor, mai scrie Jerusalem Post.

Editor : B.P.