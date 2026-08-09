Live TV

De la „Top Gun” la Ghost Bat: Cum arată noua generație de aeronave de luptă și ce rol va avea pilotul în războiul aerian al viitorului

Data publicării:
ilustrație cu un atac al unei drone / dronă Ghost Bat și avion de vânătoare F-47
Noua generație de drone arată cum progresul rapid al tehnologiei de zbor autonom schimbă felul în care bătăliile aeriene ale viitorului vor fi purtate. Colaj foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cursa pentru cele mai avansate avioane și drone militare se poartă între SUA și China Puterile mijlocii riscă acum să rămână în urma celor două superputeri Cel mai ambițios proiect de dezvoltare a unui avion de luptă din ultimii 40 de ani Rolul pilotului se va schimba, dar nu va dispărea

La spectacolul aviatic de la Farnborough, Marea Britanie, de anul acesta, cele mai avansate avioane de vânătoare au impresionat publicul cu mișcările acrobatice executate în aer. La sol, însă, atracțiile principale au fost aeronavele fără pilot cu nume amenințătoare, precum Ghost Bat, Ravenstorm, Valkyrie și Fury. Noua generație de drone arată cum progresul rapid al tehnologiei de zbor autonom schimbă felul în care bătăliile aeriene ale viitorului vor fi purtate și pe ce vor cheltui guvernele zeci de miliarde de dolari din bugetul de apărare.

Dronele care au atras cel mai mult atenția la show-ul aviatic din Marea Britanie nu au fost de genul dronelor ieftine folosite zilnic în războiul din Ucraina și, mai nou, în Iran, ci aeronave mari autonome echipate cu arme sofisticate, care pot opera alături de avioane militare convenționale sau pot patrula singure spațiul aerian.

„Există o gamă de misiuni pentru care sunt luate în considerare”, a spus directorul executiv al BAE Systems, Charles Woodburn, pentru Financial Times. Compania britanică din industria de apărare dezvoltă acum drona de luptă Brontanax.

În timp ce în unele misiuni, dronele zboară alături de avioanele de vânătoare cu piloți, în altele, ele vor putea patrula singure spațiul aerian în căutarea dronelor inamice, pe care le vor putea doborî imediat, a explicat Woodburn.

Progresul tehnologic va schimba rolul avioanelor de vânătoare și a echipajelor lor. Pilotul va deveni un fel de comandant de misiune, a spus și Peter Nilsson, un fost pilot militar care conduce acum programele avansate ale unității de aeronautică din cadrul grupului de apărare Saab din Suedia.

U.S. Marine Corps XQ-58A Valkyrie
În timp ce în unele misiuni, dronele zboară alături de avioanele de vânătoare cu piloți, în altele, ele vor putea patrula singure spațiul aerian în căutarea dronelor inamice. În poză: drona Valkyrie. Foto: Profimedia Images

Cursa pentru cele mai avansate avioane și drone militare se poartă între SUA și China

Și avioanele militare cu echipaj vor evolua. Cele care se află acum în dezvoltare vor intra în dotarea armatelor începând de la mijlocul deceniului viitor, în cel mai bun caz. Acestea vor incorpora inteligența artificială, capacități de procesare a datelor și cea mai avansată tehnologie stealth și vor fi apreciate pentru viteza, manevrabilitatea și puterea lor de distrugere.

Noile avioane militare vor avea capacitatea de a rămâne nedetectate destul timp cât să nu poată fi interceptate, vor avea o rază de acțiune destul de lungă pentru a fi cât mai utile, vor avea destui senzori încât să „înțeleagă” câmpul de luptă și vor fi destul de interconectate încât să poată direcționa alte active mai ieftine pentru a neutraliza ținte inamice aflate la diverse altitudini, potrivit lui Eliot Pence, directorul general al companiei de apărare Dominion Dynamics din Canada.

Aeronavele viitorului vor fi, însă, foarte scumpe. Fiecare Boeing F-47, un avion de vânătoare de generația a 6-a, va costa între 200 și 300 de milioane de dolari, a spus Douglas Barrie de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

Costul este de două ori sau chiar trei ori mai mare decât cel al avionului F-35 Lightning, unul dintre cele mai avansate avioane militare în acest moment, dacă excludem costurile de cercetare, testare și mentenanță.

La aceste sume se vor adăuga și costurile unei flote de aeronave autonome avansate, care se vor ridica la 20-40 de milioane de dolari pentru fiecare dronă. Doar două țări își vor putea permite un astfel de buget: SUA și China, potrivit lui Barrie.

Les États-Unis dévoilent un nouvel avion de combat de nouvelle génération équipé de l'IA
Aeronavele viitorului vor fi foarte scumpe. Fiecare Boeing F-47, un avion de vânătoare de generația a 6-a, va costa între 200 și 300 de milioane de dolari. Foto: Profimedia Images

Puterile mijlocii riscă acum să rămână în urma celor două superputeri

Unele puteri mijlocii vor continua să folosească avioane militare de generația a 4-a și a 5-a, precum Eurofighter Typhoon, care vor fi echipate cu arme, radare și alte sisteme mai avansate, investind, de asemenea, în alte tipuri de drone.

Alte țări vor alege să formeze alianțe, precum Global Combat Air Programme (GCAP), din care fac parte companii din Marea Britanie, Italia și Japonia, având obiectivul de a dezvolta noi aeronave ce urmează să le înlocuiască pe cele actuale și să reducă dependența forțelor aeriene ale acestor țări de avioanele americane F-35.

„Trebuie să avansăm acum”, a spus directorul executiv al Dassault Aviation, Eric Trappier. Compania franceză construiește avionul de luptă multirol Rafale. Dassault face parte din alianța Future Combat Air System (FCAS) alături de Airbus și Indra Sistemas din Spania.

Piesa centrală a proiectului, un nou avion de luptă (New Generation Fighter), s-a prăbușit în luna iunie din cauza neînțelegerilor dintre Dassault și Airbus.

Trappier vrea ca Franța să dezvolte singură un nou avion militar și a recunoscut că este greu de prezis cum vor arăta războaiele peste 30 sau 40 de ani.

„Dar dacă ne punem această întrebare, nu vom face nimic – și dacă nu vom face nimic, va trebui să acceptăm să ne fie impuse sistemele dezvoltate de SUA”, a mai spus Trappier.

2026 National Defense Military Science and Technology Carnival in Hangzhou, China - 25 Apr 2026
Avionul de vânătoare J-36 dezvoltat de China. Foto: Profimedia Images

Cel mai ambițios proiect de dezvoltare a unui avion de luptă din ultimii 40 de ani

Programul F-47 al Statelor Unite, care a fost acordat companiei Boeing de către președintele american Donald Trump în luna martie a anului trecut, reprezintă piesa centrală a inițiativei Next Generation Air Dominance a Washingtonului – cel mai ambițios proiect de dezvoltare a unui avion de luptă din ultimii 40 de ani.

Proiectul este considerat esențial pentru contracararea armatei chineze, care se pregătește de un posibil război cu Taiwanul. China dezvoltă, la rândul ei, un avion de vânătoare mare de generația a 6-a numit J-36 de serviciile de informații din Occident.

În timp ce strategia aleasă de Franța, Germania și Spania pare tot mai neclară, guvernele lor au mai multe planuri pentru dezvoltarea unei aeronave de luptă autonome care va zbura alături de avioanele cu pilot.

Berlinul a spus că își dorește o dronă multirol, care poate îndeplini atât funcția unei aeronave de vânătoare, cât și pe cea a unui bombardier, pe care o numește Jagdbomberdrohne. Are trei opțiuni la dispoziție.

Prima este o variantă a dronei MQ-28 Ghost Bat dezvoltată de Boeing în parteneriat cu Rheinmetall. A doua este Valkyrie, drona dezvoltată de Kratos Defense care a fost deja folosită de forțele aeriene și de pușcașii marini ai Statelor Unite.

Helsing, o companie din industria de apărare care pune mare accent pe sistemele AI, oferă un nou design, în loc să adapteze unul deja existent. Compania susține că CA-1 Europa este singurul produs complet european care i-a fost prezentat Germaniei, cu toate că nu a trecut încă niciun zbor de testare.

drone-brontanax-bae-systems
Compania britanică BAE Systems dezvoltă acum drona de luptă Brontanax. Foto: BAE Systems

Rolul pilotului se va schimba, dar nu va dispărea

Comandantul forțelor aeriene germane, Holger Neumann, a spus în iunie că nu vede niciun înlocuitor pentru piloții aflați în cabină, care pot lua decizii dintr-o poziție relativ avansată în direcția inamicului, „atunci când legăturile prin satelit sau alte canale de comunicare sunt afectate”.

„Mașinăriile ne sunt superioare când comparăm mari cantități de date”, a spus Neumann. „Dar intuiția, controlul intensității luptei și capacitatea de a cunoaște când să mărești sau să reduci eforturile sunt calități profund umane.”

Omul va rămâne în centrul acțiunii, „cu creierul său uman, raționamentul său, frica sa și geniul său”, a spus și Trappier de la Dassault.

„Așadar, cred că în luptele aeriene, omul va rămâne important și va face parte din întreg ciclul. Rolul său s-ar putea schimba, vor fi drone, algoritmi, dar, undeva, el va rămâne pilotul.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu de vegetație în Franța
Aproape 70% din teritoriul Franţei este vizat de resticţii privind utilizarea apei. Ședință de criză a guvernului de la Paris
Rinul ar putea deveni în curând nenavigabil pe întregul său curs în Germania
Rinul riscă „să rămână rupt în două” din cauza secetei, avertizează autoritățile germane. „Nu va mai fi navigabil”
Dronă navală K3 Scout
Marina Britanică în alertă: Componente de fabricație chineză aflate pe dronele navale au transmis informații către Beijing
tatarstan
Una dintre cele mai mari fabrici petrochimice din Rusia a fost aruncată în aer. Doliu declarat de președinte, după moartea a 12 oameni
VLADIMIR PUTIN, Russian President, drives Kim Jong Un in North Korea while on a visit in June 2024. Photo: KCNA
Seulul se teme că Rusia îi va furniza lui Kim Jong-un tehnologie pentru drone în schimbul trimiterii de trupe suplimentare în Ucraina
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
NATO îşi reduce prezenţa în două locuri sensibile din Kosovo
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...