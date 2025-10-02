De teama că va fi următoarea țintă a Rusiei, Lituania construiește adăposturi antiaeriene: „Trebuie să ne pregătim”

Incursiunile dronelor au stârnit temeri privind un atac rus pe scară largă, iar Lituania încurajează acum construirea de adăposturi antiaeriene. Deși nu toate comunitățile s-au mobilizat, unii dintre oameni au început deja să pregătească un astfel de adăpost în subsolul unui bloc de apartamente din Vilnius, relatează France24, citând AFP.

„Oamenii voiau să se simtă în siguranță, să știe că se pot ascunde de bombardamente și război cel puțin câteva zile”, a declarat Vidas Magnavicius, președintele asociației locatarilor din clădire.

„Am convenit că trebuie să ne pregătim”, a spus el, amintindu-și că vecinii s-au strâns pentru a elabora un plan după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Lituania, membră a UE și NATO, cu 2,9 milioane de locuitori, inclusiv o minoritate vorbitoare de limbă rusă, a privit cu îngrijorare conflictul din Ucraina și se teme că ar putea fi următoarea țintă.

Mai mult, autoritățile îndeamnă consiliile locale și comunitățile locale să grăbească construirea de adăposturi.

În luna iunie, guvernul a transmis că în țară existau 6.453 de adăposturi care puteau găzdui circa 1,5 milioane de oameni, adică circa 54% din populația țării.

Puțin peste jumătate dintre municipalități se confruntă cu o penurie de spații de adăpost, iar criticii susțin că multe dintre acestea sunt doar pe hârtie.

„Câtă vreme nu zboară drone deasupra capetelor noastre, nimeni nu este interesat”, a spus Donatas Gurevicius, reprezentant al departamentului de pompieri și salvare din Lituania.

Oficialii încearcă să găsească modalități de a vorbi despre pregătirea pentru război fără a polariza societatea sau a fi acuzați de belicism.

„Ar fi, de asemenea, iresponsabil să irităm oamenii cu discuții despre război, dar cu toții trebuie să găsim o modalitate de a aborda acest subiect foarte complex”, a explicat Gurevicius.

Totodată, autoritățile din capitala Lituaniei au spus că au de gând să modernizeze cele 32 de adăposturi antiaeriene ale orașului, precizând că acestea ar trebui să fie gata în termen de 12 ore de la declanșarea unei situații de criză.

Ministerul de Interne a demarat în urmă cu un an un program de apărare civilă, punând la dispoziția municipalităților zeci de milioane de euro pentru modernizarea buncărelor.

Totodată, instituția vrea ca proprietarii de locuințe să aibă propriile adăposturi sau să pregătească încăperi de siguranță care să țină cont de lecțiile învățate din războiul din Ucraina, cum ar fi existența a cel puțin două pereți structurali între cameră și exterior.

„Noile blocuri de apartamente și clădirile publice mai mari din Lituania trebuie să dispună acum de adăposturi antiatomice, lucru pe care țările cu un nivel ridicat de pregătire în domeniul apărării civile, precum Finlanda și Elveția, îl fac de zeci de ani”, a declarat Gurevicius.

Magnavicius și vecinii săi au investit câteva mii de euro pentru a pregăti subsolul.

„Vrem să terminăm și apoi să fim liniștiți. Alte comunități fac același lucru”, a spus acesta.

Autoritățile și cetățenii au dat dovadă de un interes sporit pentru adăposturi de când două drone de tip Gerbera, similare celor utilizate de Rusia, au intrat în Lituania din Belarus în luna iulie. Acestea au provocat alarmă, dar nu au cauzat răniți.

În urmă cu o lună, mai mulți oameni s-au înscris la un curs organizat periodic de Crucea Roșie din Lituania pe tema „situații extreme și cum să te pregătești pentru ele”, a spus voluntarul Rokas Dvarvytis.

Ei învață „să recunoască pericolele la timp, să știe unde să se ascundă și să aibă provizii”, a declarat el.

