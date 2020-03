De teama coronavirusului, mexicanii blochează acum intrarea americanilor în țara lor

Mai mulți protestatari mexicanii au închis un punct de frontieră cu SUA, de teamă că americanii care vin în țara lor cu diverse treburi pot răspândi coronavirusul.

Locuitorii din Sonora, care se află în sudul statului american Arizona, au anunțat că vor să blocheze intrarea în Mexic pentru a doua zi, după ce miercuri au închis un punct de trecere, relatează BBC NEWS.

Oamenii și-au pus măști pe față și și-au făcut pancarte prin care le-au transmis americanilor „să stea acasă”.

În Mexic, au fost confirmate mai puțin de 500 de cazuri de COVID-19, în timp ce SUA are peste 85.000 de cazuri confirmate, depășind China.

Se presupune că, în această perioadă, granița ar trebui să fie închisă pentru toți, mai puțin pentru cei care desfășoară afaceri „esențiale”, dar protestatarii spun că nu a existat un control riguros.

Blocajul a fost condus de către membrii grupului „Sonorans for Health and Life”, care au solicitat efectuarea de teste medicale pentru toate persoanele care vin în Mexic din SUA. Jose Luis Hernandez, membru al grupului, a declarat: „Nu avem cum să facem față acestei pandemii. De aceea suntem aici. Am luat atitudine și îi cerem președintele mexican Andrés Manuel López Obrador să acționeze acum.”

Președintele mexican a fost criticat pentru felul în care a răspuns amenințării pe care o reprezintă pandemia, la fel și președintele american Donald Trump.

Hernandez a spus că manifestațiile de miercuri au fost un „prim avertisment” pentru Lopez Obrador.

Grupul a solicitat aplicarea interdicției de trecere a frontierei pentru toți cetățenii - americani și mexicani - pentru motive turistice sau medicale, inclusiv pentru nevetiști, cei care lucrează sau învață peste graniță. De asemenea, autoritățile ar trebui să-i testeze pe toți mexicanii deportați din SUA, mai spune grupul.

Oamenii au spus că vor bloca din nou punctul de trecere DeConcini.

Donald Trump a făcut din reducerea numărului de persoane care trec frontiera din Mexic în SUA o problemă esențială a administrației sale, acuzând că SUA este afectată economic și social din cauza numărului mare de mexicani care traversează în nord.

Trump a anunțat săptămâna trecută că frontiera ar urma să se închidă din cauza coronavirusului.

Arizona a înregistrat peste 400 de infecții și a raportat și decese, în timp ce Sonora a înregistrat doar patru cazuri la nivelul întregului stat, primul caz confirmat fiind un bărbat întors din SUA.