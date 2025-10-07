Live TV

De teama dronelor ucrainene, rușii își protejează cel mai mare poligon de teste nucleare. Măsurile luate până acum

Arhipelagul Novaia Zemlia.
Arhipelagul Novaia Zemlia. Foto: Profimedia

După atacurile ucrainene cu drone asupra unor instalații energetice și militare, autoritățile ruse caută să-și protejeze cel mai mare poligon de teste nucleare din țară, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din regiunea Arhanghelsk, unde au avut loc sute de explozii atomice din anii 1950, relatează The Moscow Times. Aceasta, chiar dacă situl nuclear se află la 2.500 de kilometri de Ucraina.

În Severnîi, o bază pentru teste nucleare, cele trei rânduri de rezervoare de combustibil care aprovizionează localitatea au fost acoperite cu plase metalice de protecție, după cum arată imaginile din satelit publicate de Google Earth pe 14 august și analizate de The Barents Observer. Aceste plase sunt concepute pentru a împiedica dronele să explodeze direct pe rezervoarele de combustibil și, astfel, să provoace incendii.

Rezervoarele situate în apropierea complexului portuar de lângă Severnîi, care se află la peste 2.500 km de Ucraina, stochează și benzina pentru vehiculele utilizate la poligonul de teste nucleare de pe țărmul strâmtorii Matocikin Șar. Mai aproape de centrul localității se află mai multe rezervoare mari care conțin păcură utilizată pentru încălzire și electricitate. Acestea nu sunt acoperite cu plase, nici rezervoarele de combustibil pentru aviație de pe heliportul de lângă Severnîi.

Plase albastre de lângă port sunt similare cu cele care acoperă rezervoarele de combustibil de la alte instalații militare, cum ar fi Baza Aeriană Olenia, la sud de Murmansk, care a fost atacată deja de drone ucrainene.

La poligonul de testare din Novaia Zemlia nu au mai fost efectuate teste nucleare propriu-zise din 1990, dar așa-numitele experimente subcritice (teste fără reacție în lanț, care nu duc la o explozie) au loc în prezent într-un complex de silozuri la trei kilometri sud de Severnîi. În plus, în zonă a fost construit un tunel, iar un al doilea este în construcție în cazul în care Moscova decide să reia testele nucleare, potrivit The Barents Observer.

Ucraina are informații substanțiale despre facilitățile de la poligonul de testare nuclear Novaia Zemlia, în parte pentru că în timpul perioadei sovietice, o brigadă minieră din fosta republică sovietică a săpat puțuri în munți, unde s-au efectuat teste subterane cu bombe nucleare între 1964 și 1990. Există chiar și un hotel în Severnîi numit „Hotel Ucraina”.

Una dintre structurile militare secrete ale Rusiei - Direcția Principală 12 a Ministerului Apărării din Rusia - este responsabilă de testele efectuate în prezent la poligonul de testare. Aceasta supraveghează depozitarea, întreținerea, transportul și livrarea focoaselor nucleare. Aceștia sunt asistați de specialiști de la Rosatom, care este agenția responsabilă pentru producția de plutoniu și uraniu puternic îmbogățit, de calitate militară.

În iulie 2024, Ucraina a atacat instalațiile militare rusești de deasupra Cercului Arctic pentru prima dată de la începutul războiului. Dronele au lovit apoi aerodromul militar strategic Olenia, situat la 1.800 km nord de granița ruso-ucraineană. Acesta adăpostea bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-22M3 și a fost folosit pentru a lansa atacuri aeriene pe teritoriul ucrainean. Potrivit serviciilor secrete ucrainene, un bombardier Tu-22M3 a fost avariat.

După o lună Forțele Armate Ucrainene au atacat din nou regiunea Murmansk, iar dronele au reușit să ajungă în satul Vîsoki din regiunea de nord, în apropierea aerodromului Olenia.

Editor : M.B.

